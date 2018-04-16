Çoğumuz bayılıyor ama bakın nasıl yapılıyor

Bakın spagetti nasıl üretiliyor?
Spagetti böyle yapılıyor
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Üretimin bu kadar ilkel ve hijyenden uzak oluşu ise görenleri şaşırttı.
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İşte o fabrikadaki üretim aşaması.
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Bisküvi nasıl üretilir?
TRT Okul kanalında yayınlanan "Nasıl Üretilir?" programında bu defa bisküvinin nasıl yapıldığı gösterildi.
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İlk olarak bisküvi hamuru hazırlanıyor
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Kakaolu bisküvi yapılacaksa, aynı hamura kakao katılıyor.
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Devasa karıştırıcılarda hamurun istenen kıvama gelmesi sadece birkaç dakika sürüyor.
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Kıvama gelen hamur üretim hattına gönderilir.
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Silindirlerin arasından geçen hamur tek parça haline getiriliyor
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İlk hali kalın olan hamur, hat boyunca silindirler sayesinde inceltiliyor.
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Silindirlerin üzerindeki kalıplar bisküviye istenen şekli veriyor
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Kalıptan çıkan bisküviler fırına gönderiliyor
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Farklı şekiller için kalıpların değiştirilmesi yeterli oluyor.
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Artan parçalar tekrar işlenmek üzere hazırlanıyor.
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200 derecelik fırına gönderlen bisküviler 15 dakika piştikten sonra fırından çıkarılıyorlar.
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Bisküvi üretiminde doğal soğuma tercih ediliyor.
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Buradaki amaça bisküvinin nemlenmesini ve çatlamasını engellemek
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Farklı lezzetler işlenecek olan bisküviler üretim hattında yoluna devam ediyor.
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Öncelikle bisküviler düz bir sıraya sokuluyor.
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Dolgu malzemesi birer sıra atlanarak bisküvilerin üzerine dökülür.
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Boşta kalan sıra, dolgu malzemeli sıranın üzerine robot kollar vasıtasıyla yerleştiriliyor.
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Sandviç halindeki bisküvler, önce çikolata kaplanıyor
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Süslemenin son aşaası hindistan cevizi dökülüyor.
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Sıcak çikolata ve dolgu malzemesinin sıcak olmasından ötürü bu bisküviler soğutucuya gönderiliyor.
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Çikolatayla doldurulan bisküvilerin üretimi diğerlerinden farklı.
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Hem kakaolu hem de de sade hamur halinde hazırlanıyor ve basınçlı makineyle şekillendiriliyor.
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Bisküvih amur haldeyken içi sıcı haldeki çikolatayla balon şeklinde şişiriliyor.
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Çikolatanın akışı bittiğinde üretim hattına, uçları birleştirilerek götürülüyor.
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Damla şeklindeki bisküviler sülündiren geçilirilerek oval şeklini alıyor.
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Fırından çıkartılan bisküviler doğal soğumanın ardından paketleme bölümüne gönderiliyor.