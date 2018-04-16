HABER

Çoğumuz bayılıyor ama bakın nasıl yapılıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Endonezya'da bir 'fabrika' görüntülendi.

Bakın spagetti nasıl üretiliyor?

Spagetti böyle yapılıyor

1 / 56

Üretimin bu kadar ilkel ve hijyenden uzak oluşu ise görenleri şaşırttı.
2 / 56

İşte o fabrikadaki üretim aşaması.
3 / 56

4 / 56

5 / 56

6 / 56

7 / 56

8 / 56

9 / 56

10 / 56

11 / 56

12 / 56

13 / 56

14 / 56

15 / 56

16 / 56

17 / 56

18 / 56

Bisküvi nasıl üretilir?

Bisküvi nasıl üretilir?
TRT Okul kanalında yayınlanan "Nasıl Üretilir?" programında bu defa bisküvinin nasıl yapıldığı gösterildi.
19 / 56

İlk olarak bisküvi hamuru hazırlanıyor
20 / 56

Kakaolu bisküvi yapılacaksa, aynı hamura kakao katılıyor.
21 / 56

Devasa karıştırıcılarda hamurun istenen kıvama gelmesi sadece birkaç dakika sürüyor.
22 / 56

Kıvama gelen hamur üretim hattına gönderilir.
23 / 56

Silindirlerin arasından geçen hamur tek parça haline getiriliyor
24 / 56

İlk hali kalın olan hamur, hat boyunca silindirler sayesinde inceltiliyor.
25 / 56

Silindirlerin üzerindeki kalıplar bisküviye istenen şekli veriyor
26 / 56

Kalıptan çıkan bisküviler fırına gönderiliyor
27 / 56

Farklı şekiller için kalıpların değiştirilmesi yeterli oluyor.
28 / 56

29 / 56

30 / 56

Artan parçalar tekrar işlenmek üzere hazırlanıyor.
31 / 56

32 / 56

200 derecelik fırına gönderlen bisküviler 15 dakika piştikten sonra fırından çıkarılıyorlar.
33 / 56

34 / 56

Bisküvi üretiminde doğal soğuma tercih ediliyor.
35 / 56

Buradaki amaça bisküvinin nemlenmesini ve çatlamasını engellemek
36 / 56

37 / 56

38 / 56

Farklı lezzetler işlenecek olan bisküviler üretim hattında yoluna devam ediyor.
39 / 56

Öncelikle bisküviler düz bir sıraya sokuluyor.
40 / 56

41 / 56

Dolgu malzemesi birer sıra atlanarak bisküvilerin üzerine dökülür.
42 / 56

Boşta kalan sıra, dolgu malzemeli sıranın üzerine robot kollar vasıtasıyla yerleştiriliyor.
43 / 56

Sandviç halindeki bisküvler, önce çikolata kaplanıyor
44 / 56

Süslemenin son aşaası hindistan cevizi dökülüyor.
45 / 56

46 / 56

Sıcak çikolata ve dolgu malzemesinin sıcak olmasından ötürü bu bisküviler soğutucuya gönderiliyor.
47 / 56

48 / 56

49 / 56

Çikolatayla doldurulan bisküvilerin üretimi diğerlerinden farklı.
50 / 56

Hem kakaolu hem de de sade hamur halinde hazırlanıyor ve basınçlı makineyle şekillendiriliyor.
51 / 56

52 / 56

Bisküvih amur haldeyken içi sıcı haldeki çikolatayla balon şeklinde şişiriliyor.
53 / 56

Çikolatanın akışı bittiğinde üretim hattına, uçları birleştirilerek götürülüyor.
54 / 56

Damla şeklindeki bisküviler sülündiren geçilirilerek oval şeklini alıyor.
55 / 56

Fırından çıkartılan bisküviler doğal soğumanın ardından paketleme bölümüne gönderiliyor.
56 / 56

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spagetti Endonezya

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Diğer Haberler
Kilo aldığını sandı, vücudundan 20 kiloluk dev tümör çıktı!

Kilo aldığını sandı, vücudundan 20 kiloluk dev tümör çıktı!

ABD'li papaz Brunson İzmir'de yargılanıyor! AP bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Brunson İzmir'de yargılanıyor! AP bu fotoğrafları geçti

NASA'nın 'gezegen avcısı' için geri sayım

NASA'nın 'gezegen avcısı' için geri sayım

Evin içinden ev çıktı

Evin içinden ev çıktı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Dünya üzerinde satışa sunulan en pahalı 10 otomobil

Dünya üzerinde satışa sunulan en pahalı 10 otomobil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.