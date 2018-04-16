Çoğumuz bayılıyor ama bakın nasıl yapılıyor

Bakın spagetti nasıl üretiliyor?

Spagetti böyle yapılıyor

1 / 56 Üretimin bu kadar ilkel ve hijyenden uzak oluşu ise görenleri şaşırttı.

2 / 56 İşte o fabrikadaki üretim aşaması.

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18 / 56 Bisküvi nasıl üretilir? TRT Okul kanalında yayınlanan "Nasıl Üretilir?" programında bu defa bisküvinin nasıl yapıldığı gösterildi.

19 / 56 İlk olarak bisküvi hamuru hazırlanıyor

20 / 56 Kakaolu bisküvi yapılacaksa, aynı hamura kakao katılıyor.

21 / 56 Devasa karıştırıcılarda hamurun istenen kıvama gelmesi sadece birkaç dakika sürüyor.

22 / 56 Kıvama gelen hamur üretim hattına gönderilir.

23 / 56 Silindirlerin arasından geçen hamur tek parça haline getiriliyor

24 / 56 İlk hali kalın olan hamur, hat boyunca silindirler sayesinde inceltiliyor.

25 / 56 Silindirlerin üzerindeki kalıplar bisküviye istenen şekli veriyor

26 / 56 Kalıptan çıkan bisküviler fırına gönderiliyor

27 / 56 Farklı şekiller için kalıpların değiştirilmesi yeterli oluyor.

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30 / 56 Artan parçalar tekrar işlenmek üzere hazırlanıyor.

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32 / 56 200 derecelik fırına gönderlen bisküviler 15 dakika piştikten sonra fırından çıkarılıyorlar.

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34 / 56 Bisküvi üretiminde doğal soğuma tercih ediliyor.

35 / 56 Buradaki amaça bisküvinin nemlenmesini ve çatlamasını engellemek

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38 / 56 Farklı lezzetler işlenecek olan bisküviler üretim hattında yoluna devam ediyor.

39 / 56 Öncelikle bisküviler düz bir sıraya sokuluyor.

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41 / 56 Dolgu malzemesi birer sıra atlanarak bisküvilerin üzerine dökülür.

42 / 56 Boşta kalan sıra, dolgu malzemeli sıranın üzerine robot kollar vasıtasıyla yerleştiriliyor.

43 / 56 Sandviç halindeki bisküvler, önce çikolata kaplanıyor

44 / 56 Süslemenin son aşaası hindistan cevizi dökülüyor.

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46 / 56 Sıcak çikolata ve dolgu malzemesinin sıcak olmasından ötürü bu bisküviler soğutucuya gönderiliyor.

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49 / 56 Çikolatayla doldurulan bisküvilerin üretimi diğerlerinden farklı.

50 / 56 Hem kakaolu hem de de sade hamur halinde hazırlanıyor ve basınçlı makineyle şekillendiriliyor.

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52 / 56 Bisküvih amur haldeyken içi sıcı haldeki çikolatayla balon şeklinde şişiriliyor.

53 / 56 Çikolatanın akışı bittiğinde üretim hattına, uçları birleştirilerek götürülüyor.

54 / 56 Damla şeklindeki bisküviler sülündiren geçilirilerek oval şeklini alıyor.

55 / 56 Fırından çıkartılan bisküviler doğal soğumanın ardından paketleme bölümüne gönderiliyor.