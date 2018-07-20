Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız

İşte enerji içeceği yüzünden beyin kanaması geçiren ve hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak Austin'in hikayesi...

Fazla enerji içeceği onu bu hale getirdi

1 / 41 Bu, aynı zamanda büyük bir aşkın da hikâyesi... Aşağıda, aşırı enerji içeceği tüketimi yüzünden başının bir kısmını kaybeden bir adamın hikâyesini bulacaksınız.

2 / 41 ABD'de Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da yaşayan fotoğrafçı Sara Endres, sağlık sorunlarına rağmen mutlu birlikteliklerini, yeni katılan sevimli üyeleriyle beraber devam ettiren çiftin fotoğraflarını çekti.

3 / 41 Merhaba, adım Brianna ve bu benim hikâyem... Brianna adlı kadın da, yaşadıklarını Facebook üzerinden insanlarla paylaştı: Aşk, küçük bir şey değildir. Yalnızca telefon görüşmeleri, buluşmalar ve hatıralardan oluşmaz. Aşk, ummadığın durumlarda bile fedakârlık yapabilmektir. Aşk, özveridir.

4 / 41 Hamilelik, yapılan en şaşırtıcı yolculuklardan biridir. Yeni bir hayat meydana getiriyorsun. Hiç görmediğin biri için koşulsuz bir sevgi besliyorsun. Eşim Austin ve ben, küçük oğlumuzla tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Onu eve getirmeyi, 3 kişilik bir aile olmayı hevesle bekliyorduk. Austin'in işi yoğun çalışmayı gerektiriyordu. Bununla baş edebilmek için bir yol bulmuştu, bu sayede asla hastaneye gitmeye ihtiyaç duymuyordu.

5 / 41 O gece uyurken, bütün dünyamın birkaç saat içinde paramparça olacağını hayal etmemiştim. Annemin beni uyandırıp "Austin bir kaza geçirdi" dediğini hatırlıyorum. Tek bildiğim kocamın hastanede olduğuydu ve nedenini bilmiyordum.

6 / 41 Hastaneye varınca kocamın, çocuğumun babasının, çok sevdiğimin beyin kanaması geçirdiğini öğrendim. Neden mi? • Hekimler, bunun aşırı enerji içeceği tüketiminden kaynaklandığını söyledi. Eşimin, yoğun tempoyla başa çıkabilmek için bulduğu yol beyin kanaması geçirmesine neden olmuştu. Austin ameliyat edildi ve acı dolu 5 saat geçirdikten sonra onu görmemizin zamanı geldi. O, makinelere bağlıyken tek görebildiğim ailesi oldu. Annesinin gözlerindeki ışığın yok olduğunu gördüm. Babasının ağladığını gördüm. Birlikte meydana getirdikleri hayatın, sürüp sürmeyeceğini bilmiyorlardı.

7 / 41 Sevdiğim ve parçası olmaktan mutluluk duyduğum yeni ailemin bu hâlini izlemekten daha kötü bir hisle tanışmadım. Austin'in, kafatasının önünde onarılamaz bir delik vardı ve eşi ilk çocuğunu doğurmak üzereydi. • Ertesi gün iki ameliyat daha geçirdi. Ardından felç gibi hazırlıklı olmadığımız bazı şeylerle karşılaştık. Austin hastanede yatarken, sadece iyi olması için dua ediyordum ve ondan asla vazgeçmeyeceğimi biliyordum. Ne kadar dağınık olursa olsun hayatımızı yeniden toparlayacaktık ve ben onun tarafında olacaktım. Hastanede geçirdiğimiz 2 haftanın ardından bizimle kalıp kalmayacağını bilmeden onu yatağında bıraktık. Bebeğimi dünyaya getirmenin zamanı gelmişti. • Yalan söylemeyeceğim, çok zordu. Austin'in bu büyük ânın bir parçası olacağını ummuştum. Yanımda olacak e elimi tutacaktı. Kordonu kesmek için orada olacaktı. Oğlumuza birlikte "Dünyaya hoş geldin" diyecektik. Olması gereken • yaşadığım şey değildi...

8 / 41 Ancak oğlumu elime aldığımda bir mucize oldu; Austin uyandı. Onu görmeden yaklaşık 1 hafta geçirdim. Her gün onu düşündüm. Babasına benzeyen çocuğuma bakıp ağladım. • Bebeğim henüz 1 haftalıkken yanından ayrılmak zorunda kaldım. Austin'i görmem gerektiğini biliyordum. Yanına gidip bebeğimizin burada olduğunu ve ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu söylemeliydim. • Haftalar geçti, başka operasyonlar da yapıldı. Her fırsatta yanında oldum. 2 aydan biraz daha fazla süre sonra oğlumuz sonunda babasıyla tanıştı. Bunun olduğuna inanamadım. Mutluluk kalbime geri döndü. Bir süre sonra Austin eve dönebildi. Hayatımız normal devam etmiyor. Artık hekim ziyaretleri ve hastaneye gitme zorunluluğumuz var. Güzel, küçük oğlum ve kocamla ilgilenmek için her gün uyanıyorum. Yemek hazırlıyorum, fizik tedavi hareketleri yapıyoruz, konuşma terapisi ve mesleki terapi için yardımcı oluyorum. Kişisel temizlik konusunda eşime yardım ediyorum. Ona hayatının her alanında destek oluyorum. Zorlanıyorum ve yorgunum ama birlikte en iyisini yapacağız. • O, âşık olduğum adamla aynı görünmüyor ama iyileşmesine yardımcı olmak için, hayatını iyileştirmek için savaşıyoruz. Bir gün kazanacağız. O zamana kadar ondan asla vazgeçmeyeceğim. Aşk özveridir ve ben onu hayattan daha fazla seviyorum.

9 / 41 Kolayı fazla içince... <p>1 ay boyunca her gün 10 kutu kola içerseniz ne olur? Buyrun burada yapılmışı var...</p>

10 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Sosyal medyada her an, her yerde karşımıza diyet listeleri çıkıyor.</p>

11 / 41 Kolayı fazla içince... <p>3 beyazdan uzak durmamız için herkes seferber olmuş durumda. Fakat bu adam gördüklerinin tam tersini uyguluyor!</p>

12 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Deneyinin adına ‘Her Gün 10 Kola' adını veren George Prior, deneyinin adından da anlaşılacağı gibi 1 ay boyunca her gün 10 kutu kola içti.</p>

13 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Kola diyetine başlamadan önce (174 pounds) yani 78 kilo olan Prior...</p>

14 / 41 Kolayı fazla içince... <p>her gün 10 kutu kola içtiği bir aylık sürecin sonunda tam (190 pounds) 86 kiloydu ve vücut yağ oranı %60 oranında artmıştı.</p>

15 / 41 Kolayı fazla içince... <p>George Prior bu deneyi yapma amacını şöyle açıklıyor: "Verilen diyet önerilerinin çoğu ‘yeme' üzerine. Ancak içtiğimiz şeyler, bazen yediklerimizden daha zararlı olabiliyor. Buna dikkat çekmek istedim.”</p>

16 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Günde 10 litre diet kola tüketen Ballan, eğer yedekte içeceği yoksa da panikliyor.</p>

17 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Ballan, günde tam 16 litre diet kola tüketiyor. Bazı günler günde 50 kutu kola içen kadın, her hafta kendi ağırlığının 2 katı kola tüketiyor.</p>

18 / 41 Kolayı fazla içince... <p>5 yaşında bir çocuk annesi olan Ballan, ilk diet kolasını 14 yaşındayken denedi. O günden bu güne de bağımlılığı her geçen gün arttı.</p>

19 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Bağımlılığıyla ilgili olarak tıbbi destek alacak olan kadın için hipno-terapi yöntemi düşünülüyor. Bağımlılığına bağlı olarak, Ballan halüsinasyon görüyor, baş ağrısı çekiyor ve anksiyete yaşıyor... Halüsinasyonlarından bahsederken ‘havada uçan portakallar' gördüğünü söyleyen çileli kadın, böyle durumlarda kendi kendini sakinleştirmeye çalışıyor.</p>

20 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Daha önce bir kuru temizlemecide çalışan Ballan, işine de bu yüzden ara vermek zorunda kalmış. Bağımlı kadın şimdilerde de bağımlılığı için para yetiştiremiyor. İngiltere'nin Cheshire şehrinde yaşayan kadın, bağımlılığının hayatını olumsuz etkilediğini söylüyor ve ekliyor: "Yeterli sayıda kolam yoksa evden ayrılamıyorum! Çantamda en az iki kutu kola bulunduruyorum.” Aşırı kafein almaktan dolayı uyku problemleri de yaşayan kadın, uykusuz kaldığında ise yeniden kolaya sarılıyor. Ve döngü sonsuza uzanıyor…</p>

21 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Kendisi için neredeyse hiç para harcamayan Ballan, tüm parasını diet kolaya harcıyor. Bağımlılığının ilk yıllarında kırmızı ambalajlı şekerli kola içen kadın, kilo almaya başlayınca diet kola içmeyi tercih etmiş.</p>

22 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Tehlikeli alışkanlığı için bugüne kadar 150 bin pound (yaklaşık 550 bin TL) harcayan çılgın bağımlı, 1 saatte 3 kutudan fazla kola tüketiyor.</p>

23 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Bağımlılığına bağlı olarak sürekli halüsinasyonlar gören kadın, yıllık 6 bin pound (yaklaşık 22 bin TL) 'unu bu alışkınlığı için harcıyor.</p>

24 / 41 Kolayı fazla içince... <p>İngiliz Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir günde 3 litre kola içen30 yaşındaki Yorkshirelı genç Paul Inman, akciğer ödeminden hayatını kaybetti. Gencin, sosyal etkileşimde zorluklalara yol açan Aspenger Sendromu rahatsızlığı olduğu ve uzunca bir süredir evinden yalnızca gazlı içecek almak için çıktığı belirtildi.</p>

25 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Inman'ın ölümünün ardından açıklama yapan doktor Deirdre McKenna, genç adamın çocukluğundan bu yana aşırı derecede kola ve benzeri gazlı içecekler tükettiğini ve bu durumun ciddi boyutlarda bir akciğer ödemine sebep olduğunu açıkladı.</p>

26 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Inman'ın akciğer ödemi sebebiyle bir süredir müşahede altında tutulduğunu ifade eden Doktor McKenna, "Aşırı düzeyde tükettiği kola ciğerlerinde ödeme sebep olmuştu. Biriken sıvı sonucu ciğerleri normalin 4 katına ulaşmıştı venefes almakta zorlanıyordu. En sonunda da uykusunda nefes alamayarak hayatını kaybetti” diye konuştu. Hayatını kaybeden gencin doktor olan annesi, oğlunun 10 yaşından beri bu şekilde yaşadığını ve kendi elleriyle hayatını mahvettiğini dile getirdi.</p>

27 / 41 Çayı fazla içince... <p>ABD'nin Michigan eyaletinde aşırı çay tüketimine bağlı olarak nadir görülen bir kemik hastalığına yakalanan kadın, günlük çay tüketimiyle ilgili sınırın ne olması gerektiğini yeniden gündeme getirdi.</p>

28 / 41 Kolayı fazla içince... <p>47 yaşındaki kadın, sırtında ve kollarındaki ağrı nedeniyle doktora başvurdu. Çekilen röntgenler sonucu endokrinoloji uzmanı Doktor Sudhaker Rao, hastanın omuriliğinin bel kemiğine bağlandığı noktada kemiklerin sıkıştığını, kollarındaki bağların ise sertleştiğini belirtti.</p>

29 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Buna göre, günde toplam 100 çay poşetine denk gelecek çayı 17 yıl boyunca tek başına içen kadın, kemiklerinde şiddetli ağrı şikâyetinin ardından tüm dişlerini kaybetti.</p>

30 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Çayda ve suda bol bulunan florürün fazla emilimine bağlı gelişen "iskelet florzisi” isimli hastalığa yakalanan kadının dişlerinde hassasiyet baş gösterdi.</p>

31 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Çok kırılgan hale gelen dişlerinin tamamını çektirmek zorunda kalan kadının vücudunda florür oranı normal sınırın tam dört kat üstünde çıktı. Uzmanlar, günlük florür tüketiminin litre başına 4 miligramı geçmemesi gerektiği konusunda uyardı. Söz konusu hastalığa, içme suyunda florür miktarı yüksek olan Hindistan, Çin gibi ülkelerde sık rastlanıyor.</p>

32 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Natasha Harris adlı kadının son sekiz yılda 25 bin litre kola tüketmesi hayatına mal oldu.</p>

33 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Bağımlılığı yüzünden dişlerini kaybeden kadının çocuklarından biri ise diş minesi olmadan dünyaya geldi. </p>

34 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Harris'in kocası Christopher Hodgkinson'dan ise şoke eden bir açıklama geldi. Hayat arkadaşının kola yüzünden öldüğüne inanamadığını söyleyen adam, "Kolanın ona bu kadar zarar verebileceğini hiç düşünmemiştim. Su gibi bir şey. Böyle bir içeceğin kimsenin ölümüne sebep olabileceğini bilmiyordum" dedi.</p>

35 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Natasha Harris'in annesi ise, kadının kola içmediği zamanlar baş ağrısı çektiğini ve enerjisinin azaldığını doğruladı.</p>

36 / 41 Kolayı fazla içince... <p>İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan Lisa Mckay (24) yakın bir zamana kadar günde tam 20 kutu Cola içiyordu.</p>

37 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Gecenin 4'ünde uykusundan uyanarak Cola içmeye başlayan Mckay, bağımlılığı yüzünden 120 kiloya kadar çıktığını söyledi.</p>

38 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Kiloları yüzünden uçakta iki kişilik koltuk bileti satın almak zorunda kalan, yürümekte güçlük çekmeye başlayan genç kadın sağlığının kötüye gitmesi üzerine ilk olarak midesine kelepçe taktırdı.</p>

39 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Kilolarından kurtulabilmek için ameliyat olduğunu söyleyen Mckay "Operasyonun ardından eve kola alınmasını yasakladım.</p>

40 / 41 Kolayı fazla içince... <p>Kola içmeyi bıraktıktan sonra haftalarca ellerim titredi. Ama yine de çok mutluyum.</p><p>Yediklerime de dikkat ederek fazla kilolarımı vermeye devam ediyorum" dedi.</p>