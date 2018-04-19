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Çok konuşulmuştu! O fotoğrafla ilgili yeni iddia

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.04.2018 12:04 | Son Güncelleme

NASA'nın ikonik Ay fotoğrafları ile ilgili yeni iddia ortaya atıldı.

NASA'nın yayınladığı fotoğraf, pek çok yorum yapılmasına sebep oldu. Yapılan yorumlar son olarak da, 'Evrende yalnız mıyız?' sorusunu tekrar gündeme getirdi.

NASA'nın ikonik Ay fotoğrafları ile ilgili yeni iddia

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1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen fotoğraf evrende yalnız mıyız sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
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"Evrende yalnız mıyız?" Sorusu kuşkusuz pek çok araştırmacının sonucunu bulmak için can attığı yegane soruların başında geliyor. Ancak evrende yaşam olup olmadığına dair çok konuşulacak bir iddia geldi.
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1972 yılında Ay'a ayak basan Apollo 16 ekibi tarafından çekilen bir kareyi yayınlayan komplo teoristleri gezegenimizin tek uydusunun bir kampa ev sahipliği yaptığı iddiasında.
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AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ

AY'A GİDEN ASTRONOT YALAN TESTİNDEN GEÇTİ
Geçtiğimiz haftalarda 1969 yılında Apollo 11 ekibi ile birlikte Ay'a ayak basan Buzz Aldrin'in evrende yalnız olmadığımızı söylemesi oldukça konuşulmuştu. İddiaya göre, eski astronot yalan testinden geçti.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında Ay’a da giden astronotların sesleri analiz edildi.
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Araştırmacılar, geçmişte katıldıkları görevde uzaylı veya tanımlanamayan cisim gördüklerini söyleyen astronotların seslerini analiz ederek sonucu açıkladı.
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Söz konusu teste Buzz Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper katıldı. Test sonuçları evrende yalnız olmadığımızı söyleyen astronotların gerçekten doğru söylediğini ortaya koydu.
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Aldrin, geçtiğimiz dönemde "Uzayda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük" sözleri ile büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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Aldrin, 1969'de Apollo 11 görevinde yer alarak Neil Armstrong ve Michael Collins ile ilk insanlı Ay uçuşunu gerçekleştirmişti.
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İnsanoğlunun uzay serüveninde attığı en büyük adımlardan biri olan Apollo 11'e ait arşiv görüntüler ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanmıştı.
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İşte Neil Armstrong'un o 'büyük adım'ı atmasını sağlayan Apollo 11 uçuşundan kareler...
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Anahtar Kelimeler:
uzay Ay

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