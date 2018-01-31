Gerçekleri bir bir deşifre etti!

Eğelence hayatının karanlık yüzü: Fuhuş

1 / 69 'İŞİN ASLI SANDIKLARI GİBİ DEĞİL' Gwyneth Montenegro sektörün cazibesine kapılan ve lüks içinde yaşayacağını sanarak sektöre giriş yapan kadınların çok geçmeden hüsrana uğrayacağını gerçeğin hiç de sanıldığı gibi olmadığını söylüyor.

2 / 69 Montenegro, başarılı bir eskort olmak için risk almak gerektiğini ve yasallaştırılmış bölgelerde bu işi yapmak gerektiğini söylüyor. Çok para kazanmak için büyük fedakarlıkların gözden çıkarılması gerektiğini ekliyor:

3 / 69 ÇOK PARA KAZANABİLMEK İÇİN... Montenegro, başarılı bir eskort olmak için risk almak gerektiğini ve yasallaştırılmış bölgelerde bu işi yapmak gerektiğini söylüyor. Çok para kazanmak için büyük fedakarlıkların gözden çıkarılması gerektiğini ekliyor:

4 / 69 'GÜZEL OLDUĞUNUZ İÇİN SİZİ TERCİH ETTİKLERİNİ SANIRSINIZ AMA...' "Daha çok para kazandıkça daha çok beklentiye giriyorsunuz. Güzel bir kadın olduğunuz için sizi terchi ettiklerini sanıyorsunuz ama gerçekte tercih edilme sebebiniz farklıdır. Erkekler diğer kadınlarla yapamadıkları şeyler için sizi tercih ederler. Bu da sizi güvenlik ve korunma gibi tehlikeli bölgelere sürükler."

5 / 69 'EN BÜYÜK TEHLİKE ŞİDDETTİR!' "En büyük tehlikelerden biri şiddettir. Erkekler iyi para ödedikleri birine ne isterlerse yapabileceklerini sanır ve içlerindeki şiddet eğilimi ortaya çıkar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıkları kapma tehlikeniz de var."

6 / 69 'PİŞMAN DEĞİLİM' Gwyneth Montenegro şu anda Avustralya Melborune'de bir hayır kurumunda çalışıyor ve hayatından hiç pişman olmadığını söylüyor.

7 / 69 Gwyneth Montenegro'nun sosyal medya paylaşımları

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20 / 69 ZENGİN İŞ ADAMLARININ GECE MECRALARINI ÇEKTİ Paolo Marchetti tarafından çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, zengin iş adamlarının eğlenmek üzere gece boyunca Çin'de geçirdiği maceraları gösteriyor.

21 / 69 İŞ ADAMLARI İÇİN FUHUŞA ZORLANIYORLAR Bazıları için eğlence olan gece hayatı bunu istemeden yaşayanlar içinse bir işkence gibi...

22 / 69 YERALTI DÜNYASININ EĞLENCESİ Fotoğraflar ilgi çekici görünse de aslında Çin'in yeraltı eğlence dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

23 / 69 ÇİN'DE BU SEKTÖRÜN DEĞERİ 220 MİLYON STERLİN Müşteriler, çoğunlukla tüccarlar ve Çinli iş adamları. Kentteki pek çok gece kulübünde sahnede dans eden kızları seçip onlarla eğlenmeyi tercih ediyorlar.

24 / 69 Şehir merkezindeki masaj merkezlerinin yüzde 98'i, müşterilerin masözleriyle cinsel ilişkiye girmesine onay veriyor. Bu neredeyse yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuş.

25 / 69 Çin'de fahişelik yasa dışı fakat her yerde derecesine göre değişik şekillerde kamufle edilmiş.

26 / 69 Çin'de resmi rakamlara göre 2000 ile 2010 yılları arasında ülkedeki hayat kadınlarının sayısı sayısı 10 milyona ulaşmış.

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41 / 69 EKONOMİK KRİZİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: FUHUŞ Yunanistan'daki ekonomik ve sosyal kriz, uluslararası medyaya daha çok Atina-kreditörler eksenindeki gelişmeler ışığında ve diplomatik boyutlarıyla yansıdı. Oysa ülkede ekonomik krizin yarattığı büyük bir toplumsal bunalım yaşanıyor.

42 / 69 Sputnik'e konuşan üç seks işçisi, ülkedeki krizin görünmeyen yüzünü anlatıyor.

43 / 69 2009-2010 döneminde Yunanistan'ın ana gündem maddesine dönüşen ekonomik kriz beraberinde toplumsal çöküşü de getirdi.

44 / 69 Milyonlarca insan birkaç ay içerisinde yaşam ve iş standartlarının düşüşü ile ülke geneline yayılan umutsuzluğa tanık oldu. Son 5 yılda milyonlarca insan işsizlikle karşı karşıya kaldı.

45 / 69 Evli çiftler geçim derdine düşerken, genç insanlar temel gıda maddelerini sağlamakta bile ciddi sıkıntılar çekmeye başladı.

46 / 69 Böylesi bir kriz ortamında, fuhuş Yunanistan'ın genelinde yükselişe geçti.

47 / 69 Daralan ekonomik kaynaklar nedeniyle, akademik olarak ülkede fuhuşu masaya yatıran bilimsel çalışmalar yok denecek kadar az. Devlet bu konuda suskunluğunu korurken, Sağlık Bakanlığı genellikle seçim dönemlerinde cinsel sağlığı ilgilendiren bazı çalışmalar yapmakla yetiniyor.

48 / 69 İş gücündeki ve maaşlardaki kısıtlamalar nedeniyle şu anda devletin, fuhuş gibi çok boyutlu bir olguyu ele alabilecek yeterli kadrosu ve altyapısı yok.

49 / 69 Ekonomik krizin patlamasından hemen önce Atina Politeknik Üniversitesi'nde okuyan Vasia 29 yaşında trans bir birey. Krizin hemen ardından Trikala bölgesi civarlarındaki bir köyde yaşayan ailesi büyük zorluklarla yüz yüze geldi.

50 / 69 Önce ailenin çiftliği kapandı sonrasında ise aile bireylerinin tümü işsizlik kabusuyla tanıştı. O dönemde, ailenin Vasia'ya gönderdiği harçlıklar aniden kesiliverdi.

51 / 69 Atina'da tek başına ve parasız kalan Vasia, trans bir birey olarak olumlu karşılanmayacağını bildiğinden köyüne geri dönmeyi seçmedi. Atina'da her şeye rağmen özgür bir ortam vardı.

52 / 69 Sputnik'e konuşan Vasia, 2011 yazında bir trans arkadaşının teklifi üzerine fuhuşa başladığını anlattı.

53 / 69 "İlk tecrübelerim korkunçtu. Saldırılara, kötü muamelelere maruz kaldım. Polis şiddetiyle yüzleştim. Buna karşın her gece elde etmeye başladığım gelir beni bugüne dek ayakta tutabildi" diyen Vasia, 2011'den bu yana hayatını bu şekilde sürdürdüğünü söyledi.

54 / 69 ‘AŞIRI SAĞCI BİR GRUBUN SALDIRISINA MARUZ KALDIK' Ancak Atina'da da hayat bir trans birey için kolay değil, Birkaç gün önce Vasia birkaç arkadaşı ile beraber aşırı sağcı bir grubun saldırısına maruz kaldı ve polise başvurduğunda, kendisine kadro yetersizliği ve maaş kesintilerinden dolayı saldırı hakkında bir şey yapılamayacağı söylendi.

55 / 69 EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİ K. : ÇOCUKLARIM AÇLIKTAN BAYILIYORDU "Bugüne dek basına hiç konuşmadım. Lütfen ismim anılmasın." Bu çekingen ifadelerle sözlerine başlayan K. kendi öyküsünü şu şekilde özetledi:

56 / 69 "2010'da dönemin Başbakanı Yorgo Papandreu'nun ünlü Kastelorizo açıklamasını televizyondan seyrederken eşimin çalıştığı şirket iflas etti.

57 / 69 Eşimin işini kaybetmesiyle beraber evimizin kirasını ödeyemez duruma geldik. Bir markette çalışıyordum ve yevmiyem sadece temel gıda maddelerine yetebilmekteydi. İlkokul ve ortaokuldaki çocuklarımın harçlıklarını bile ödeyebilecek durumda değildik artık."

58 / 69 Gözyaşlarını gizlemeyen K. sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir gün hali vakti yerinde olan bir komşumla durumumu paylaştım. Kendisinden destekleyici ve cesaretlendirici sözler beklerken, fuhuş yapmamı önerdi. Eşinin evde bulunmayışını fırsat bilip, kendisiyle ‘güzel vakit geçirmem şartıyla' aileme ekonomik açıdan destek çıkabileceğini söyledi.

59 / 69 İlk etapta bu teklifi geri çevirdim. Ancak bir iki ay sonra boyun eğmek durumunda kaldım. Zira eşimin ve ailemin durumu kötüleşmeye başlamıştı. Eşim kendisini içkiye verirken, sofradaki zorunlu kesintilerden dolayı çocuklarım açlıkla tanıştı.

60 / 69 Bir keresinde açlıktan okullarında bayıldıkları bile oldu. Bu dram yüzünden ilkin komşumun teklifini kabul ettim. Sonrasındaysa bir iki gazeteye ve internet sitesine koyduğum ilanlarla müşteri aramaya başladım."

61 / 69 ‘HER YAŞ VE SINIFTAN İNSAN…' Kriz öncesinde, fuhuşun yabancı kadınlar ve mafya ile anıldığını söyleyen K. krizden sonra, her sınıftan ve yaştan insanın fuhuşa itildiğini söyledi.

62 / 69 19 YAŞINDAKİ ANNA: HER ŞEYE RAĞMEN HAYALLERİM VAR Annesini genç yaşta kanserden kaybeden, babasını hiç tanımayan, Girit'te büyükannesi ve büyükbabasının yanında büyüyen Anna ise liseyi zorlukla bitirmiş. Lise yıllarında, birkaç arkadaşının ısrarı sonucunda, Girit'in bazı bölgelerinde faaliyet gösteren, seks işçilerinin sömürüsünden büyük kazançlar elde eden biriyle tanıştığında hayatı değişmiş.

63 / 69 Anna yaşadıklarını şöyle anlattı: ‘Öncesinde bir tür oyun ya da macera olarak yaklaştım. Sonrasındaysa, 50'li ve 60'lı yaşlardaki insanlarla tanıştığımda durumun ciddiyetini kavradım.

64 / 69 Maruz kaldığım şiddet işin cabasıydı. Tüm bunlara rağmen kriz ortamında elde ettiğim kazanç küçümsenemez. Bunun için şimdilik psikolojik açıdan ayakta kalmaya çalışıyorum." </p>

65 / 69 ‘YUNAN GENÇLİĞİNİN CEBİNDE SADECE AVRUPA PASAPORTU KALDI' Anna tüm zorluklara ve yetersizliklere rağmen hayallerinden vazgeçmemiş. Yakın gelecekte küçük bir birikim sağlayabilirse, İtalya'ya gitmek istiyor.

66 / 69 Bunun için kazandığı parayla, İtalyanca dersleri alıyor.

67 / 69 İtalya'da psikoloji alanında lisans eğitimi almak istediğini söyleyen Anna'ya göre ‘şimdilik, Yunanistan gençliğinin cebinde sadece Avrupa pasaportu kaldı.'

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