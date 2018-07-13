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Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.07.2018 15:18 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın kedicikleri düzenlenen operasyon sonrası tüm dikkatleri üzerine çekti. Operasyonla birlikte ilginç detayların da ortaya çıktığı kediciklerin hemen hepsi Adnan Oktar'ın yanına ekonomik durumu iyi ailelerinin yanından gelmiş.

Hepsi üniversite okuyan ve çok iyi eğitim alan kedicikler oldukça güzel mesleklere sahip. İşte Adnan Oktar'ın eğitimleri kedicikleri...

Adnan Oktar'ın kedicikler bakıni nereden mezun?

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CEYLAN ÖZGÜL

CEYLAN ÖZGÜL
İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık
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TÜLAY KUMAŞÇI

TÜLAY KUMAŞÇI
Tülay Kumaşçı, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun.
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GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

GÜLŞAH GÜÇYETMEZ
Bilfen Koleji''nde okudu. Lisede okul birinciliği var. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği''nden mezun oldu.
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YASEMİN KİRİŞ

YASEMİN KİRİŞ
Yasemin Kiriş, İşletme ve İlahiyat Fakültesi mezunu. Arapça, İngilizce ve Osmanlıca biliyor.
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EBRU ALTAN

EBRU ALTAN
Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu.
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ESRA SARAÇOĞLU

ESRA SARAÇOĞLU
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun. Ayrıca aynı üniversitede Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaptı.
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AYLİN KOCAMAN

AYLİN KOCAMAN
Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı-İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
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DAMLA PAMİR

DAMLA PAMİR
Kültür Koleji'nden mezun ve Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu.
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DİDEM ÜRER

DİDEM ÜRER
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.
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CEYLAN ÖZGÜL

CEYLAN ÖZGÜL
İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamın bu kedileri elinde tutması için her ay 50 milyar maaş vermesi lazım.yada bu kedilerde kuş kadar beyin yok bunların rezillik ve örgüt olduğunu anlayamıyorlar.
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