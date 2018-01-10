Çölde dikkat çeken ayrıntı

Son Güncelleme 16 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 10.01.2018 13:49 |16 saat önce

Drone ile çekilen fotoğraflar görenleri büyülüyor. Güzelliklerin insan gözüyle görünebilenden farklı bir açıyla ölümsüzleştirilmesini sağlayan fotoğrafçıların en iyi fotoğrafları seçildi. Birbirinden etkileyici karelerin yer aldığı yarışmada bakın öne çıkanlar hangileri oldu.

Drone ile çekilen yılın en iyi fotoğrafları seçildi

1 / 22 Vietnam'daki Mekong Deltası'nda bir kadın sudaki lilyumları hasat ediyor.

2 / 22 İnsanlarla deniz canlıları arasındaki dostluk

3 / 22 Diğer buz kütlesine geçmeye çalışan kutup ayısı iki buzulu birbirine bağlamaya çalışıyormuş gibi gözüküyor.

4 / 22 İnanılmaz bir tecrübenin havadan görünüşü! Balina ile yüzen bir dalgıç yaşadığı anın keyfini çıkarıyor...

5 / 22 New York ve Kanada arasındaki Alexandria Körfezi'nde bir ev.

6 / 22 Cennete merdiven! Portekiz'in Algarve kentindeki en güzel sahillerden birine uzanan yol.

7 / 22 Ford Mustang Cabrio'da ile tarihi Route 66'da sürüş yapan bir çift.

8 / 22 Kefalonia Melissani Mağarası - Tekne ile Cephalonia'nın Yunan adasındaki Melissani mağarasını keşfetmeye giden bir grup turist.

9 / 22 Tayland'ın Chiang Mai kentindeki nehir üzerinde yer alan motosiklet köprüsü görenleri şaşırtıyor.

10 / 22 Tuz alanları, Bac Lieu'nun özel bir parçası. Bac Lieu, kıyı boyunca geniş tuz alanları olan Mekong Deltası'nın tuz sepeti olarak biliniyor. Bölümlere ayrılan alanda küüçük tuz tepeleri oluşturuluyor.

11 / 22 Bu fotoğraf Burge Gölü'nde çekilmiş. Fotoğrafta tekne, adeta kurumuş bir toprak parçası üzerinde ilerliyormuş gibi gözüküyor.

12 / 22 Kadife çiçeğinin hasat zamanı

13 / 22 Dominik Cumhuriyeti'nde Punta Cana plajlarının pozlandığı bu kare görenleri tropik bir yolculuğa çıkarıyor.

14 / 22 İzlanda'nın en ünlü şelalesi Gullfoss

15 / 22 Bu kumsal evi oldukça sevimli değil mi?

16 / 22 Mercury Tower'da şafak vakti

17 / 22 Şubat ayının soğuğuna kafa tutan Portekizli sörfçü

18 / 22 Serengeti Milli Parkı'nda su kenarında ortaya çıkan görüntü. Hipopotam ailesinin keyfine diyecek yok...

19 / 22 Sveti Stefan Hotel

20 / 22 Beton orman - Dubai'nin binalarının üstten görünüşü.

21 / 22 Namibya'daki kum tepelerini bisikletle geçen dört kafadar.