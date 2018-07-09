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Çorlu'da en acı bekleyiş!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 08:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu yaşanan facia akıllara kazındı.

Her karesi yürek yakan olayın ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne giden nakil araçları cenazeleri memleketlerine götürmek için erken saatlerde görev başı yaptı.

Tekirdağ'daki tren kazasından arta kalanlar

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Tekirdağ'daki tren faciasının, kaza anından yolcuların kurtarılış ve hastaneye götürülüşüne kadar her anı yürekleri yaktı.
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Aşırı yağış nedeniyle menfez ile rağ arasındaki toprağın boşalması sonucu meydana geldiği söylenen tren faciasına ilişkin acı bilançoyu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ açıkladı ve tren kazasında 24 kişinin öldüğünü, 338 kişininse yaralandığını söyledi.
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194 kişi kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi görürken, 124 hasta hala müşahede altında tutuluyor.
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Başbakanlık yazısı ile Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili alınan geçici yayın yasağının kaldırılması üzerineyse olayın hafızalara kazınacak görüntüleri ortaya çıktı.
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İşte faciadan arta kalanlar...
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ tren Kaza

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