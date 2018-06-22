Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri

İşte kiminin öğretmen, kiminin ise futbolcu kimliğiyle öne çıktığı siyasi liderlerin hayatları...

24 Haziran öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına bir de böyle bakın

1 / 55 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğan Recep Tayyip Erdoğan aslen Rizeli. 13 yaşında Rize’nin Güneysu ilçesinden İstanbul’a göç ettiğinde Kasımpaşa semtine yerleşti. 1'i kız olmak üzere 4 kardeşi bulunan Recep Tayyip Erdoğan 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

2 / 55 Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Okul numarası 2443 olarak gizüken Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi’nden verilen diplomasında öğrenci numarası, 8345 olarak görülmektedir.

3 / 55 EMİNE ERDOĞAN İLE NASIL TANIŞTI? Erbakan'ın Taksim'de konuşması öncesi Recep Tayyip Erdoğan, anons yaparken Emine (Gülbaran) Erdoğan ile göz göze gelir.

4 / 55 Ardından bir aracı sayesinde tanışırlar. Bir süre sonra çarşaflı gelin isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ikna edilir. Sonrasında ise Baltalimanı'ndaki Oba Restaurant'ta nişanları, 4 Temmuz 1978'de ise Tepebaşı'ndaki gazinoda düğünleri yapılır.

5 / 55 Recep Tayyip Erdoğan - Emine Erdoğan çifti, 1979 yılında Ahmet Burak Erdoğan, 1980 yılında Bilal Erdoğan, 1981 yılında Esra Erdoğan ve son olarak 1985 yılında Sümeyye Erdoğan'ın doğmasıyla geniş bir aileye kavuştu.

6 / 55 FUTBOL KARİYERİ 16 YIL SÜRDÜ Siyasi hayatına 22 yaşında başlayan Recep Tayyip Erdoğan, 1969-1982 yılları arasında amatör olarak futbolla ilgilendi. Camialtı Spor Kulübünden, İ.E.T.T'ye transfer oldu. 1976 yılında İ.E.T.T futbol takımı İstanbul şampiyonu oldu. 12 Eylül 1980 sonrası İ.E.T.T’den ayrılmak zorunda kaldı. 16 senelik futbol hayatını da böylece noktalamış oldu.

7 / 55 22 YAŞINDA SİYASETE ATILDI Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı da 22 yaşında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na seçilerek başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1994 yılında seçilen Erdoğan, Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle siyasi yasaklı hale geldi ve 4 ay hapis yattı. 2001 yılında AK Parti'yi kuran Erdoğan, partisini girdiği 3 genel, 3 yerel seçimden de birinci parti olarak çıkarmayı başardı.

8 / 55 Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi kimliğnden ayırdığınızda amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatı ve okuduğu şiirlerle de pek çok kişinin aklında yer etmiştir. Halka hitabı ile her zaman göz doldurmayı başaran Recep Tayyip Erdoğan şiir konusundaki marifetleriyle de zaman zaman katıldığı programlarda zaman zamansa halka hitap ettiği meydanlarda akıllarda iz bırakacak dinletilere imza atmıştır.

9 / 55 MUHARREM İNCE 4 Mayıs 1964'te Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya gelen Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa'daki Uludağ Üniversitesi bünyesinde olan Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

10 / 55 FİZİK ÖĞRETMENİ VE YAZAR Fikiz öğretmeni ve okul müdürü olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dersanelerde de eğitmenlik yapan Muharrem İce, bir süre Yalovaspor'un basın sözcülüğü görevini de üstlendi. Ayrıca Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulunan Muharrem İnce, 2002 yılında CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

11 / 55 4 KİTAP YAZDI Zaman zaman yazdığı kitaplarla da gündeme gelen Muharrem İnce, 2005 yılında Tatanka ve Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 2006 yılında 1 İleri 5 Geri ve 2012 yılında Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu isimli 4 kitaba imzasını attı.

12 / 55 1983 yılında Ülkü İnce ile evlenen Muharrem İnce'nin Salih Arda İnce isimli bir oğlu vardır.

13 / 55 2017 yılı Eylül ayında Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar ile evlendiren Muharrem İnce'nin harmandalı ve horon oynadığı anlar çokça konuşulmuştu.

14 / 55 Fizik öğretmenliği, yazdığı kitapları ve esprili bakış açısıyla dikkat çeken Muharrem İnce, danstaki kabiliyetiyle de akıllarda yer etti.

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18 / 55 MERAL AKŞENER 18 Temmuz 1956 yılında İzmit'te dünyaya gelen Meral Akşener, 1995 yılından beri mecliste aktif rol üstlenmiştir.

19 / 55 Kendisinden önce doğan 3 kardeşi de yaşamadığı için Meral Akşener'in hayatta kalmasını isteyen aile 40 gün evde dua okutmuş. Babası devlet memuru, annesi ev hanımı olan Meral Akşener aneannesi tarafından büyütülmüş. Çocukluğunda çok yaramaz olan Meral Akşener, süt kardeşi, sıra arkadaşı ve dayı oğlu ile kavgalara karışır, evcilik yerine misketlerle oynarmış.

20 / 55 ONA LİSEDE 'AYAKLI KÜTÜPHANE' DİYORLARDI Lisedeki lakabı 'ayaklı kütüphane' olan Meral Akşener, 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi'ni tamamlamasının ardından 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

21 / 55 ÖNCE ÖĞRETMEN, SONRA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLDU 1979 ve 1982 yılları arasında öğretmen olarak çalışan Akşener, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora ve yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve başkanlığını yaptı.

22 / 55 İLK GÖRÜŞTE AŞK! 1980 yılında Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlenen Meral Akşener'in özel hayatı ise filmlere konu olacak cinsten. Tuncer Akşener ile aynı bahçe içindeki iki farklı evde oturduklarını söyleyen Meral Akşener, tanışma anlarını şu sözlerle anlatıyor:

23 / 55 'Tuncer’lerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974’tü. Evi yerleştirmiştik. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su başmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken, eşim kafasını kaldırdı, ilk defa öyle gördük birbirimizi.

24 / 55 O da ODTÜ’deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat’ı, Necip Fazıl’ı gönderirdim. Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı, Perinçek’in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım.'

25 / 55 EVLENMEK İÇİN TUNCER EVDEN KAÇTI 'Biz okurken nişanlanmayı istedik, iki aile de karşı çıktı. Karşılıklı grevler yaptık. Tuncer evden kaçtı. İzini kaybettirdi. Gittiği yeri kimseye söylemedi. Orası hâlâ meçhuldür. Ben de sofraya küsmüştüm. 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler.'

26 / 55 Meral Akşener'in Tuncer Akşener ile sürdürdüğü mutlu evliliğinden Fatih Akşener (d. 1984) adında bir de oğlu vardır.

27 / 55 GENEL BAŞKANLIĞA YOLCULUK... 1995-1999 yıllarında Doğru Yol Partisi milletvekili olarak meclise giren Meral Akşener, siyasal yaşamı boyunca İçişleri Bakanlığı'nda görev almış, Ak Parti'nin kuruluş aşamasında aktif rol oynadı, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak mecliste yer aldı.

28 / 55 MHP genel başkanlığı için adaylığını koyunca ise MHP'den ihraç edildi. 25 Ekim 2017'den itibarense mecliste kendi liderliğinde kurulan İyi Parti'nin genel başkanı olarak yer almaya başladı.

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30 / 55 DOĞU PERİNÇEK Adalet Partisi’nden memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilen, Sadık Perinçek ve Malatyalı Lebibe Perinçek’in oğlu olan Doğu Perinçek, babası yedek subaylık görevini yaptığı sırada (1942) Gaziantep’te doğdu. Doğu Perinçek, aslen Erzincanlı. Gazetede çıkan yazılarından çok siyasi parti genel başkanı kimliği ile tanınan Doğu Perinçek, aynı zamanda hukuk doktoru olarak biliniyorA

31 / 55 2015 tarihinden beri Vatan Partisi Genel Başkanlığı’nı yürüten Doğu Perinçek, Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı görevinde bulundu.

32 / 55 İlk ve ortaöğrenimini Ankara Sarar İlkokulu, Atatürk Lisesi ve Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde yaptı. Ardından yüksek öğrenimini yapmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Perinçek, üniversite yıllarında bir süre Almanya’ya giderek çalıştı. 1962 ve 1963’te toplam 10 ay bulunduğu Almanya’da işçilik yapan Doğu Perinçek, burada kaldığı dönemde Almanca öğrendi. Haziran 1964’te lisans öğrenimini tamamlayan Perinçek, aynı fakültenin Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi. Aynı yıl siyasi görüş olarak Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

33 / 55 Gazeteci Şule Perinçek ile 1974 yılında evlenen Doğu Perinçek'in Zeynep Perinçek, Kiraz Perinçek, Mehmet Perinçek ve Sadık Can Perinçek isimlerinde dört çocuğu bulunmaktadır.

34 / 55 Mal varlığını açıklayarak sanata ve kitaplara olan düşkünlüğünü de gözler önüne seren Doğu Perinçek, 'Taşınmaz malımız yok. Bu dünyadan ayrılırken Yunus Emre gibi üryan gelip üryan gitme düşüncesindeyiz. Mal mülk olarak Abidin Dino'nun 'Namık Kemal' portresi ve bunu yollarken gönderdiği bir mektup var. Fikret Otyam'ın "Keçiler" tablosu var. Muharrem Piri'nin "Atlar" resmi var. 10 bin adet de kitap var. Piyanomuz var.' demişti. Doğu Perinçek, hukukçu kimliğinin yanında yazdığı pek çok kitap ve çeviri yaptığı yayınlarla da tanınmaktadır.

35 / 55 1968′de Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanlığı yaptı. 1968 gençlik hareketleri sırasında üniversite işgallerinde gençlik hareketinin “resmi” ve “fiili” önderiydi. Arkadaşlarıyla birlikte 1968′de Aydınlık dergisini yayınladı. İşçi-Köylü gazetesini 1969′da yayınlamaya başladı. 21 Mayıs 1969 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte yasadışı Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’ni (TİİKP) kurdu. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra arandı. Şehirlerde ve Söke yakınlarında, Beşparmak dağlarında faaliyetlerde bulundu. Mayıs 1972′de Ankara’da yakalandı. TCK 141. maddeden iki ayrı davada, hapisanede isyana önderlik iddiasıyla ve mahkemeye hakaretten dört ayrı davada yargılandı. 20 yıl hapis cezasına hükmedildi. Temmuz 1974′te genel afla serbest oldu.

36 / 55 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türkiye’yi işgalci olarak niteledi. Ve bu yönde yayın ve eylemler yaptı. 12 Eylül öncesi dönemde Aydınlık gazetesinde yayınladığı ülkücü isimler birkaç gün sonra sol örgütler tarafından infaz edildi. Bu nedenle milliyetçi camia Perinçek’i hiç unutmadı.

37 / 55 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, önce 12 yıla, sonra 8 yıla mahkum edildi. Mart 1985′te serbest kaldı.1987′de haftalık 2000′e Doğru dergisinin yayınlanmasına önderlik etti. Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı oldu. Bu dergiye röportaj yapmak için 1989 Ekim ve 1991 Nisan’ında bölücü terör örgütü PKK’nın Bekaa’daki kampına giderek bölücübaşı Abdullah Öcalan’la röportajlar yaptı. Bölücübaşı Öcalan’ın elinden Bekaa Kampı’nda gül alacak kadar samimi fotoğrafları hala hafızalardaki yerini koruyor.

38 / 55 Sahibi olduğu 2000′e Doğru dergisinde ordu aleyhine hazırladığı kapaklarla güvenlik güçlerinin terörle mücadelesine sık sık balta vurdu. O zamanki adı Özel Harp Dairesi olan şimdiki adıyla Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın aleyhine yönelik yayınları ile askerlerin tepkisini çekti.

39 / 55 10 Nisan 1990′da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasıyla hakkında tutuklama kararı verildi. Temmuzda teslim oldu, Diyarbakır Cezaevi’nde üç ay tutuklu kaldı.

40 / 55 1991 yılında TCK 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığına seçildi. Temmuz 1992′de Sosyalist Parti’nin Anayasa Mahkemesi’nce kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi’ne Genel Başkan seçildi. 1998 yılı Eylül ayının 24. günü, gözaltına alındı. Terör örgütü PKK’ya silah ve para yardımı yapmakla suçlandı. 1991 seçimlerinde TRT’de yapılan Liderler Açık Oturumu’nda yaptığı konuşma nedeniyle Terörle Mücadele Yasası 8. maddeye dayanılarak verilen 14 ay hapis yattı. Perinçek, 8 Ağustos 1999′a kadar 10 ay 10 gün Haymana Cezaevi’nde kaldı.

41 / 55 Geçmiş yıllar İslam hakkındaki söylemi ve yayınladığı eserlerle toplumun tepkisini çeken Perinçek, son yıllarda “Misyonerlik artıyor din elden gidiyor” diyecek kadar değişim yaşadı. Ulusalcı eylem ve hareketlerin ön safındaydı. 2002 yılında Kızılelma Koalisyonu olara bilinen birlikteliğin önderliğini yaptı. Ergenekon Operasyonu kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek ile temas kurarak Kızılelma Koalisyonu’nu kurduğu öne sürüldü.

42 / 55 Ergenekon Operasyonu’nun başlaması ile birlikte sık sık basın toplantısı düzenleyerek böyle bir yapılanmanın olmadığını söyleme gereği duydu. Tutuklanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile birlikte Cumhuriyet gazetesinin satın alınması girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.

43 / 55 TEMEL KARAMOLLAOĞLU Temel Karamollaoğlu, 20 Eylül 1941 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 30 ekim 2016 yılında Saadet Partisi Genel Başkanı olarak siyasi hayatını sürdüren Temel Karamollaoğlu, 1977-1980 ve 1996-2002 yılları arasında mecliste milletvekili olarak yer aldı. 989-1995 yılları arasında Sivas'ta belediye başkanlığı yapan Temel Karamollaoğlu, siyasete girmeden önce de Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı.

44 / 55 Aslen Sivaslı olan Temel Karamollaoğlu'nun 6 tane kardeşi bulunuyor. İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tekstil teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı.

45 / 55 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, 1965'ten beri İngiltere'de hayatını birleştirdiği Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile evlidir ve 5 çocuk babasıdır.

46 / 55 Zaman zaman eşinin İngiliz kökenli olması sebebiyle eleştirilen Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir programda bu konuya açıklık getirmişti.

47 / 55 Kendisinin kendisine en büyük destek veren kişi olduğunu ve yaşantısında çok titiz olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu, 'Benim eşim hem Müslüman hem Türk vatandaşı oldu. Çocuklarımın çoğu 50 yaşın üzerinde .Bu durumu gizleyecek halim yok. Gizlemeyi de düşünmedim. ' demişti.

48 / 55 SELAHATTİN DEMİRTAŞ 10 Nisan 1973 yılında dünyaya gelen Selahattin Demirtaş, aslen Palu, Elazığlı'dır. Zaza kökenli olan Demirtaş, gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait tesisatçı dükkanında çalışmıştır. Annesi ev hanımı, babası işçi olan Selahattin Demirtaş, yoksul bir çocukluk geçirmiş.

49 / 55 7 kardeşi ve sokaktaki arkadaşlarıyla oyun oynayan Demirtaş, çocukluk dönemlerinde cam bilye alacak paraları olmadığı için cevizle bilye oynarmış. HDP'nin önde gelen isimleri arasında bulunan Selahattin Demirtaş'ın en büyük kardeşi İşletme, kız kardeşleri ise öğretmen, avukat ve tasarımcı olmuş. Diğer erkek kardeşi ise tekstik mühendisi olmuş.

50 / 55 AVUKAT OLMA İSTEĞİ... 1990 yılında liseden mezun olduktan sonra 1991 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünü kazanmış ancak 1993 yılında tekrar üniversite sınavına girmiş ve bu kez Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştır.

51 / 55 Hukuk okumaktaki motivasyonunun Diyarbakır'da kaybolan HEP İl Başkanı Vedat Aydın'ın 3 gün sonra cesedinin bulunması ertesinde çıkan olaylar ve bu süreç sonrasında Muğla'da üniversitede okuyan abisinin PKK'nın gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapse mahkum edilmesi ve ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk sebebi ile avukat dahi tutamamaktan oluşan sahipsizlik duygusu olduğunu belirtmiştir.

52 / 55 Delal ve Dılda isminde 2 kızı bulunan Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş ile evlidir. Çocukluk aşkı ile evlenen Selahattin Demirtaş, Başak Demiraş ile komşuluk ilişkileri sayesinde tanışmış.

53 / 55 22 Haziran 2014'te üstlendiği Halkların Demokratik Partisi eşbaşkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştür. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucuları arasında yer alan Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

54 / 55 21 Şubat 2017 tarihinde ise Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle 5 ay hapse çarptırıldı.