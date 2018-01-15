Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlara yoğun ilgi

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 13:52 |5 saat önce

Burç Ormanı içerisine kurulan dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yoğun günler yaşıyor.

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

1 / 10 Sudan Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanları görmek için hafta sonu 33 bin 500 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti.

2 / 10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından hediye edilen 4 aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

3 / 10 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gaziantep ve çevre illerden gelenler, hayvanat bahçesinde yoğunluk oluşturdu.

4 / 10 YILLIK ZİYARETÇİ SAYISININ 5 MİLYONU BULMASI BEKLENİYOR Hayvanat bahçesi yetkilileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin ilk açıldığı günkü gibi halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını bildirerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı tarafından hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı iki dişi, iki erkek toplam 4 aslanı üç gün önce Gaziantep’e getirdik.

5 / 10 Ulusal basına, aslanların Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne konulacağına yönelik haberlerin yansımasının ardından vatandaşlar, aslanların ne zaman geleceğini öğrenmek için zaten bizleri arıyorlardı.

6 / 10 Aslanlarla birlikte şehri büyük bir heyecan sardı. Hayvanat bahçesi 'reis'in aslanlarıyla ziyaretçi sayısında rekor kıracağına eminiz. Hem şehir içinden hem de çevre illerden ziyaretçilerin akın akın gelmesi bizleri mutlu ediyor.

7 / 10 Tahminlerimize göre yıllık 3,5 milyon ziyaretçi sayısı bu yılın sonunda 5 milyonu bulur. Gaziantep, cumhurbaşkanımızın hediyesini şimdiden sahiplendi. Aslanlarımız sağlıklı, hijyenik bir ortamda yetişecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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