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Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk "100 günlük hedefi" açıklandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin göreve geldikten sonraki "ilk 100 günlük hedefi" düzenlenen eylem planı toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

İşte kabinede üzerinde durulan ve yapılacak hedefler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk "100 günlük hedefi" açıklandı

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Recep Tayyip Erdoğan ilk 100 günlük hedef siyasi

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