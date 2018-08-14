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Dağı delip şelale yaptılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Artvin'in Murgul ilçesinde bir dağın zirvesine inşa edilen hidroelektrik santralin su tutma havuzunun tahliyesi, dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılmaya başlandı.

Tünelden geçen su, dağın gövdesinden yaklaşık 150 metreden dökülerek yapay şelale oluşturdu. Havuzun su tutmadığı dönemlerde akan şelale ilgi görmeye başladı.

Dağı delip şelale yaptılar

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Murgul ilçe merkezinde özel bir şirket tarafından yapılan hidroelektrik santralinin su tutma havuzu, bir dağın zirvesine inşa edildi.
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Kanalla getirilen su borularla santrale aktarılarak elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Santralin su tutma havuzunun tahliyesi, dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılmaya başlandı. Tünelden geçen su, dağın gövdesinden yaklaşık 150 metreden dökülerek yapay şelale oluşturdu. Havuzun su tutmadığı dönemlerde akan şelale ilgi görüyor.
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Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, santralin tahliye sisteminin dağın delinerek sağlandığını belirterek, oluşan yapay şelalenin bölgeye farklı bir güzellik kattığını söyledi. Çavuş, "Havuzda biriken fazla su tünelle tahliye oluyor.
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Su, dağın içinde çıkıyor. Muazzam bir görüntü oluşuyor. Yapay şelale, görsel anlamda izlemesi ve serinliği ile farklı bir görüntü oldu. Görenlerin oldukça ilgisini çekiyor" dedi.
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'Turizmden ciddi pay almayı planlıyoruz'

'Turizmden ciddi pay almayı planlıyoruz'
Murgul'un mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Çavuş, "İlçemizde konaklama sorunumuz yok. Çevre ilçelerde bu sorunu görebilirsiniz ama biz bu sorunu aştık. Modern bir otelimiz var. Gelen misafirleri burada ağırlayabiliyoruz. İlçemize kısa zamanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Bunları daha ilerilere taşımanın gayreti içindeyiz. Kısa bir süre içerisinde turizmden ciddi pay almayı planlıyoruz. Herkesi ilçemize davet ediyoruz. Eminim ki ilçemizi ziyaret edenler buradan memnun ayrılacaktır" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Artvin şelale Murgul

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