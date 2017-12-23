HABER

Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.12.2017 12:02 | Son Güncelleme 14 saat önce

Çektiği bir videoda erkek arkadaşının ölümüne sebep olan YouTuber Monalisa Perez'in cezası belli oldu.

İzlenme uğruna sevgilisini öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu

1 / 25

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
2 / 25

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
3 / 25

Ancak platformda daha çok izlenmek ve haliyle daha çok para kazanmak için akıl almaz şeyler yapanların sayısı da bir hayli fazla.
4 / 25

Bu duruma ön iyi örnek kuşkusuz İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber Monalisa Perez.
5 / 25

Monalisa Perez geçtiğimiz aylarda YouTube'ta daha çok izlenmek için ilginç bir konu belirlemiş ancak işler ters gidince sonuç facia olmuştu.
6 / 25

Genç YouTuber çektiği bir şaka videosunda erkek arkadaşını öldürmüştü. Konu mahkemeye taşınmıştı.
7 / 25

İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu.
8 / 25

Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
9 / 25

Videoda Perez'in sevgilisi Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koymuş ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etmişti.
10 / 25

YouTube'ta TGFbro adlı kanalın sahibi Jimmy Swingler, ilgi çekmek için farklı tarzda videolar çekiyor. Swingler, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir video denemesinde neredeyse ölüyordu. YouTuber, kafasını mikrodalga fırına sokup çimento döktü
11 / 25

TGFbro isimli Youtube kanalından Jimmy "Jay" Swingler, yeni video için başına bir mikrodalga fırın geçirdi ve fırının içini de dolgu köpükle doldurdu.
12 / 25

İngiltere'de yaşanan bu olayda, işler istenildiği gibi gitmedi ve Swingler az kalsın ölüyordu.
13 / 25

Normalde Jimmy Swingler'ın mikrodalga fırındayken nefes almasına yardımcı olacak bir hortum düzeneği vardı ancak dolgu köpük sertleşip, genişledikçe hava akışını engelledi.
14 / 25

Genç adam zor nefes aldığını söyleyerek çevresindeki kişilerden yardım istedi.
15 / 25

Arkadaşları yaklaşık 1,5 saat boyunca Jimmy'nin başını fırından çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.
16 / 25

Bu yüzden acil durum ekiplerinden yardım istediler.
17 / 25

Olay yerine gelen itfaye ekibi, 1 saatlik çalışma sonunda Swingler'ı kurtarmayı başardı.
18 / 25

19 / 25

20 / 25

21 / 25

22 / 25

23 / 25

24 / 25

25 / 25

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet sosyal medya youtuber

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hey allahım diyorum. Daha Neler Neler Duyacağız???? Hiç mi akıl fikir yok bu insanlarda?
allah akıl fikir versin ne diyim ...
Diğer Haberler
Filipinler'den feci görüntüler..

Filipinler'den feci görüntüler..

Belindeki tümoru aldırdı

Belindeki tümoru aldırdı

Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Turizm cennetinde kabus! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

NG`den yılın en iyi fotoğrafları

NG`den yılın en iyi fotoğrafları

Ahırı yenileyip bakın neye dönüştürdü

Ahırı yenileyip bakın neye dönüştürdü

2017`ye damga vuran 100 fotoğraf

2017`ye damga vuran 100 fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.