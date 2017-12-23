Daha çok izlenmek için Youtube'da sevgilisini öldürdü

Son Güncelleme 14 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.12.2017 12:02 |14 saat önce

Çektiği bir videoda erkek arkadaşının ölümüne sebep olan YouTuber Monalisa Perez'in cezası belli oldu.

İzlenme uğruna sevgilisini öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu

1 / 25 Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

2 / 25 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

3 / 25 Ancak platformda daha çok izlenmek ve haliyle daha çok para kazanmak için akıl almaz şeyler yapanların sayısı da bir hayli fazla.

4 / 25 Bu duruma ön iyi örnek kuşkusuz İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber Monalisa Perez.

5 / 25 Monalisa Perez geçtiğimiz aylarda YouTube'ta daha çok izlenmek için ilginç bir konu belirlemiş ancak işler ters gidince sonuç facia olmuştu.

6 / 25 Genç YouTuber çektiği bir şaka videosunda erkek arkadaşını öldürmüştü. Konu mahkemeye taşınmıştı.

7 / 25 İzlenme uğruna uğruna erkek arkadaşını öldüren YouTuber'ın cezası belli oldu.

8 / 25 Mahkeme Perez'i ikinci dereceden adam öldürmekten suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

9 / 25 Videoda Perez'in sevgilisi Ruiz göğsüne yaklaşık 4 santimetre kalınlığında bir kitap koymuş ve Perez Ruiz’e 0.50 kalibrelik Desert Eagle silahı ile ateş etmişti.

10 / 25 YouTube'ta TGFbro adlı kanalın sahibi Jimmy Swingler, ilgi çekmek için farklı tarzda videolar çekiyor. Swingler, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir video denemesinde neredeyse ölüyordu. YouTuber, kafasını mikrodalga fırına sokup çimento döktü

11 / 25 TGFbro isimli Youtube kanalından Jimmy "Jay" Swingler, yeni video için başına bir mikrodalga fırın geçirdi ve fırının içini de dolgu köpükle doldurdu.

12 / 25 İngiltere'de yaşanan bu olayda, işler istenildiği gibi gitmedi ve Swingler az kalsın ölüyordu.

13 / 25 Normalde Jimmy Swingler'ın mikrodalga fırındayken nefes almasına yardımcı olacak bir hortum düzeneği vardı ancak dolgu köpük sertleşip, genişledikçe hava akışını engelledi.

14 / 25 Genç adam zor nefes aldığını söyleyerek çevresindeki kişilerden yardım istedi.

15 / 25 Arkadaşları yaklaşık 1,5 saat boyunca Jimmy'nin başını fırından çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

16 / 25 Bu yüzden acil durum ekiplerinden yardım istediler.

17 / 25 Olay yerine gelen itfaye ekibi, 1 saatlik çalışma sonunda Swingler'ı kurtarmayı başardı.

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