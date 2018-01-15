'Daha farklı görünüyorsun' deyip reddedince...

Son Güncelleme 6 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 12:14 |6 saat önce

Bir marka Victoria's Secret modeli olarak da anılan Nina Agdal'ı yeterince fit olmadığı gerekçesiyle katalog çekimlerine almadı.

Victoria Secret meleğini 'kilolusun' deyip reddettiler

1 / 30 Aylar önce markayla anlaştıklarını söyleyen Agdal, o markayla çalışmak için yeterince zayıf olmadığını söylediklerini aktardı.

2 / 30 Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve açıklamayla herkesi şaşırtan Danimarkalı Agdal, şunları söyledi:

3 / 30 “Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım."

4 / 30 Ancak genç manken aldığı bir maille vücudunun yeterince fit olmadığı gerekçesiyle katalogda yer alamayacağını öğrendi.

5 / 30 Yapılan açıklamada; iddiaya göre; genç manken Agdal'ın portfolyosunda olduğundan daha farklı göründüğünü ve marka için uygun bir bedende olmadığını söylediler.

6 / 30 Bunun üzerine sosyal medya hesabından durumu özetleyen bir açıklama yapan Nina Agdal, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" açıklamasında bulundu.

7 / 30

8 / 30

9 / 30

10 / 30

11 / 30

12 / 30

13 / 30

14 / 30

15 / 30

16 / 30

17 / 30

18 / 30

19 / 30

20 / 30

21 / 30

22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30