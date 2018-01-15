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'Daha farklı görünüyorsun' deyip reddedince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 12:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bir marka Victoria's Secret modeli olarak da anılan Nina Agdal'ı yeterince fit olmadığı gerekçesiyle katalog çekimlerine almadı.

Victoria Secret meleğini 'kilolusun' deyip reddettiler

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Aylar önce markayla anlaştıklarını söyleyen Agdal, o markayla çalışmak için yeterince zayıf olmadığını söylediklerini aktardı.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve açıklamayla herkesi şaşırtan Danimarkalı Agdal, şunları söyledi:
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“Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım."
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Ancak genç manken aldığı bir maille vücudunun yeterince fit olmadığı gerekçesiyle katalogda yer alamayacağını öğrendi.
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Yapılan açıklamada; iddiaya göre; genç manken Agdal'ın portfolyosunda olduğundan daha farklı göründüğünü ve marka için uygun bir bedende olmadığını söylediler.
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Bunun üzerine sosyal medya hesabından durumu özetleyen bir açıklama yapan Nina Agdal, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
model Victoria's Secret Nina Agdal

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