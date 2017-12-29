Daha fazla kilo vermemesi için yalvarıyorlar

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.12.2017 10:42 |5 saat önce

1991 doğumlu manken Chloe Khan son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Hayranı oldukları modelin çok zayıf olduğunu düşünen takipçiler, ünlü isme daha fazla zayıflamaması için yalvardı.

26 yaşındaki model t akipçilerini korkuttu

1 / 60 Bikinili fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan Chloe Khan'ın aşırı zayıfladığını gördü.

2 / 60 Hala diyete devam etmekte kararlı olan Chloe Khan takipçilerini korkuttu.

3 / 60 KİLO VERMEMESİ İÇİN YALVARDILAR Chloe Khan'ın; 'Diyet 2 Ocak'ta başlıyor. kimler benimle?' yazılı paylaşımı üzerine yorumlarıyla ünlü isme ulaşmaya çalışan hayranları, Khan'a yeterince zayıf olduğunu daha fazla kilo vermemesini söyledi.

4 / 60 'HARİKA GÖZÜKÜYORSUN' Bazı takipçileri kilo vermemesi için yalvarırken, bazılarıysa harika gözüktüğünü, kilo vermesine gerek olmadığını yazdı.

5 / 60 Ünlü modelin diğer sosyal medya paylaşımları...

6 / 60

7 / 60

8 / 60

9 / 60

10 / 60

11 / 60

12 / 60

13 / 60

14 / 60

15 / 60

16 / 60

17 / 60

18 / 60

19 / 60

20 / 60

21 / 60

22 / 60

23 / 60

24 / 60

25 / 60

26 / 60 HER GÜN BİRAZ DAHA ZAYIFLADI 37 yaşındaki ABD'li Rachael Farrokh, yakalandığı anoreksiya hastalığı nedeniyle hızla kilo kaybetti. Bundan tam 10 yıl önce sağlıklı bir kadındı. O dönemde kişisel egzersiz eğitmenliği yapan Rachael Farrokh'un birkaç fazla kilodan kurtulma serüveni onu bugün anoreksiyanın pençesinde hayata tutunmaya çalışan bir kadın haline getirdi. 37 yaşındaki ABD'li Rachael Farrokh, yakalandığı anoreksiya hastalığı yüzünden sadece 18 kilo kaldı.

27 / 60 "Çok tehlikeli" bir durumda olduğu için hastanelerin de tedavi altına almayı reddettiği Farrokh, Youtube'da paylaştığı video aracılığıyla "Bana yardım edin" diye sesleniyor...

28 / 60 Artık ayakta duramayacak hatta neredeyse nefes bile alamayacak hale gelen Farrokh'u kocası bir an bile yalnız bırakmıyor.

29 / 60 Hatta Rod Edmondson, karısına ihtiyacı olan bakımı sağlayabilmek için işinden de ayrıldı ve günün 24 saatini Farrokh'un yanında geçiriyor...

30 / 60 Bu kadar fazla kilo kaybı nedeniyle Rachael Farrokh'ta kalp, karaciğer ve böbrekle ilgili ciddi sağlık sorunları başladı.

31 / 60 Genç kadın için her şey 10 yıl önce sadece birkaç kilo vermek istemesiyle başlamış. O dönemleri şöyle anlatıyor Farrokh "Daha iyi görünen karın kaslarım olsun istedim. Amacım sadece birkaç kilo kaybetmekti."

32 / 60

33 / 60

34 / 60

35 / 60

36 / 60

37 / 60 19 yaşındaki Beth Cowan, anoreksiya hastalığıyla mücadele ettiği dönemdeki fotoğraflarını, diğer anoreksiya hastalarını cesaretlendirmek için kullanıyor...

38 / 60 Bir dönem 39 kiloya kadar inen, gün boyu spor yapmasına rağmen sadece tek bir elma yiyen Cowan, hastalıktan kurtulduktan sonra 2015 yılında bir güzellik yarışmasına katılıyor...

39 / 60 16 yaşındayken hastalığa yakalanan genç kız, vücudunu inceltmek için ölümü göze almış gibi yaşadığını söylüyor...

40 / 60 Doktorların kendisine "çocuk sahibi olmak için bir şeyler yapman lazım" uyarısını dinleyen Cowan, birkaç yıl sonra sağlığına tamamen kavuştu...

41 / 60 52 kilo olan Cowan, kendisi gibi bu hastalığı yaşayan kızlara ilham kaynağı olmak istiyor.

42 / 60

43 / 60

44 / 60

45 / 60

46 / 60

47 / 60 Kendilerini kilolu bulan genç kızlar zayıflamak için yememeyi tercih edince Anoreksiya hastalığını yakalandılar...

48 / 60 Aşırı zayıf olan normal yemek yiyemeyen genç kızlar, tedavi ile normal yeme düzenine kavuşup hayatlarına kaldıkları yerden sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar..

49 / 60

50 / 60

51 / 60

52 / 60

53 / 60

54 / 60

55 / 60

56 / 60

57 / 60

58 / 60

59 / 60