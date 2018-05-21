Dahilerin 30 saniye çözdüğü sorular

Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor...

Dahiler 30 saniyede çözüyor

1 / 25 Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

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3 / 25 Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

4 / 25 Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?

5 / 25 Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun

6 / 25 Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.

7 / 25 Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?

8 / 25 Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?

9 / 25 Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!

10 / 25 Bu ekran görüntüsünde kaç tane "3" var? Dikkatli bakın!

11 / 25 Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...

12 / 25 Acaba bu görselde yer alan soru işareti neyle dolmalı? İyi düşünün...

13 / 25 Bu görselde gördüğünüz 1,2,3 ve T birbirinden farklı yerlerde. Gri bölümler de boşluk. Sizce, T bölümü, 5 hamle yapmak kaydıyla nasıl sağ alt köşeye gelir?

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15 / 25 BİRİNCİ ÇÖZÜM 4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21= 40

16 / 25 Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu

17 / 25 Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü.

18 / 25 İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı.

19 / 25 İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri

20 / 25 Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi?

21 / 25 İkinci sorunun cevabı ise: Yeşil bardak= 7Beyaz fincan= 5Mavi kupa= 4 7+5+4-7= 9

22 / 25 Bu görselde tam 19 tane "3" bulunuyor!

23 / 25 Önce parantezin içini çarpmalıydınız ve işlem sırasına göre denklemi çözmeliydiniz.

24 / 25 Görselde yer alan karenin kenarları toplamı 15 ediyor. Bu nedenle boşluğa 6 sayısı gelmeli!