Dahilerin 30 saniye çözdüğü sorular

Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor...
Dahiler 30 saniyede çözüyor
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Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)
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Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
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Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
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Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
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Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
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Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
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Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?
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Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!
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Bu ekran görüntüsünde kaç tane "3" var? Dikkatli bakın!
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Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...
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Acaba bu görselde yer alan soru işareti neyle dolmalı? İyi düşünün...
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Bu görselde gördüğünüz 1,2,3 ve T birbirinden farklı yerlerde. Gri bölümler de boşluk. Sizce, T bölümü, 5 hamle yapmak kaydıyla nasıl sağ alt köşeye gelir?
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BİRİNCİ ÇÖZÜM 4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21= 40
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Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu
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Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü.
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İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı.
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İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri
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Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi?
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İkinci sorunun cevabı ise: Yeşil bardak= 7Beyaz fincan= 5Mavi kupa= 4 7+5+4-7= 9
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Bu görselde tam 19 tane "3" bulunuyor!
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Önce parantezin içini çarpmalıydınız ve işlem sırasına göre denklemi çözmeliydiniz.
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Görselde yer alan karenin kenarları toplamı 15 ediyor. Bu nedenle boşluğa 6 sayısı gelmeli!
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Burada yapmanız gerekenler: 1- 1 numarayı sol at köşeye getirin. 2- T'yi sağa geçirin. 3- 2 numarayı sol üst köşeye çekin. 4- 3 numarayı 2'nin altına geçirin. 5- Son olarak T'yi sağ alt köşeye kaydırın.
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