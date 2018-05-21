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Dahilerin 30 saniye çözdüğü sorular

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor!

Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor...

Dahiler 30 saniyede çözüyor

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Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)
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Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
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Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
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Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
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Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
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Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
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Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?
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Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!
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Bu ekran görüntüsünde kaç tane "3" var? Dikkatli bakın!
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Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...
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Acaba bu görselde yer alan soru işareti neyle dolmalı? İyi düşünün...
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Bu görselde gördüğünüz 1,2,3 ve T birbirinden farklı yerlerde. Gri bölümler de boşluk. Sizce, T bölümü, 5 hamle yapmak kaydıyla nasıl sağ alt köşeye gelir?
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BİRİNCİ ÇÖZÜM 4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21Sonuç: 8+11=19+21= 40
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Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu
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Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü.
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İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı.
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İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri
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Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi?
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İkinci sorunun cevabı ise: Yeşil bardak= 7Beyaz fincan= 5Mavi kupa= 4 7+5+4-7= 9
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Bu görselde tam 19 tane "3" bulunuyor!
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Önce parantezin içini çarpmalıydınız ve işlem sırasına göre denklemi çözmeliydiniz.
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Görselde yer alan karenin kenarları toplamı 15 ediyor. Bu nedenle boşluğa 6 sayısı gelmeli!
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Burada yapmanız gerekenler: 1- 1 numarayı sol at köşeye getirin. 2- T'yi sağa geçirin. 3- 2 numarayı sol üst köşeye çekin. 4- 3 numarayı 2'nin altına geçirin. 5- Son olarak T'yi sağ alt köşeye kaydırın.
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