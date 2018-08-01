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Dalga dalga yayılıyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Yerden bakıldığı zaman Mad Max filmindeki dünyaya benzeyen sonsuz bir toz bulutu…

Havadan bakıldığı zaman ise bir tablo gibi gözüküyor.

Dünyadaki kuraklık durdurulamıyor

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Yalnızca yaz mevsimini yaşayan Kuzey Yarımküre değil...
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Kış mevsiminin ortasındaki Güney Yarımküre de felaketten kurtulamadı.
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Doğu Avustralya’da yakın zamanın en büyük kuraklığı yaşanıyor.
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Yanan güneşin altında çatlayan toprak, Avustralya’da yaşayanları sarsıyor.
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Güney Yarımküre'de olduğu için kış mevsimininin hüküm sürdüğü Avustralya’daki bölgenin yüzde 95'i, kavruluyor.
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Bu ortamda hayvanlarını beslemekte zorlanan çiftçiler, gelecekleri konusunda endişeli.
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New South Wales bölgesinde çiftçilere 1 milyar Avustralya dolarını aşkın yardım fonu ayrıldı.
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Susuzluktan kırılan bir kanguru, bir kuyuya ulaşmayı başarmış.
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Bilim insanları, 2080'de dünyanın bazı bölgelerinde sıcak yüzünden ölenlerin sayısının günümüze göre yüzde 2 bin artabileceğini ilan etti bile.
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Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Yuming Guo, "Gelecekteki sıcak dalgaları daha sık, daha yoğun olacak ve çok daha uzun sürecek" diyor.
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Yaz mevsiminin ortasındaki Kuzey Yarımküre'de ise şok görüntüler var.
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Yılın en sıcak gününü yaşayan Almanya'da, termometreler 39,2 dereceyi gösterdi.
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Ülkede Ren, Oder ve Elbe nehirleri kurudu.
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Neredeyse Almanya'yı bir baştan bir başa kat eden Ren Nehri'nde sular çekiliyor.
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Ülkenin doğusundaki Oder nehrindeki taşımacılık faaliyetleri azalan su seviyesi nedeniyle durduruldu.
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Nehirlerdeki balıklar nefes alamaz hale geldi.
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Hafta sonu Hamburg kenti civarındaki göletlerden yaklaşık beş ton ölü balık toplandı.
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Birçok yerde itfaiye görevlileri göletlerdeki oksijen miktarını yükseltmek için su pompalamaya başladı.
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Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İsviçre Balıkçılık Federasyonu Başkanı Philipp Sicher, "Önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda bir trajedi yaşanabilir" uyarısını yaptı.
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Başkent Berlin'de polisin gösterilere müdahale için kullandığı TOMA'lar yol kenarlarını suladı.
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Frankfurt'ta bir genç kadın, öğle güneşinin altında serinlemeye çalışıyor.
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Münih'teki Isar Nehri'nin kenarı da, serinlemek için son günlerde hayli popüler.
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Kavurucu hava, tarım hasadını da doğrudan etkileyecek.
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Bu yıl hasatlarda yüzde 20 azalma bekleniyor.
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Almanya Çiftçiler Birliği, devletten 1 milyon euroluk finansal destek talebinde bulundu.
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Baltık Denizi'nin sularında olağanüstü bir ısınma yaşanıyor.
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Bazı noktalarda su sıcaklığı 23 santirgrat dereceyi geçti.
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Polonya'nın Baltık kıyısındaki 50 plaj ısınan sularda üreyen zehirli bir bakterinin yayılması nedeniyle halka kapatıldı.
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Buna rağmen, Baltık Denizi kıyılarındaki diğer plajlar tıklım tıklım.
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İsviçre'nin Zürih kentinde de polis köpeklerine, asfaltın ısınması dolayısıyla patileri yanmasın diye özel ayakkabılar giydirildi.
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İsviçre'de ayrıca bugün milli bayram vesilesiyle düzenlenecek havai fişek gösterileri, orman yangınlarının çıkma ihtimalinden dolayı bazı bölgelerde yasaklandı.
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Bir at, serinlemesi için İsviçre'nin Katzensee Gölü'ne sokulmuş.
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Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, sıcaktan bunalanların imdadına itfaiye yetişti.
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Serin suların altında turistler hayli keyifliydi.
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Vatikan'da da benzer sahneler yaşandı.
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Katoliklerin kutsal mekanını ziyaret edenler, serinletildi.
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Danimarka'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1920 yılından bu yana en güneşli Temmuz ayı yaşandı.
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İspanya'nın 50 idari bölgesinin 27'sinde sıcaklıktan dolayı 'aşırı risk' ilan edildi.
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Macaristan Budapeşte'de susuzluğunu dindiren bir turist.
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Orman yangınlarını savaş uçaklarından bomba atarak durdurabilen İsveç'te de, buğday hasadında büyük düşüş bekleniyor.
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Beklenen düşüş oranı, yüzde 40'tan fazla. Stockholm yönetimi, çiftçilere bu yıl 117 milyon euroluk bir destek sunacak.
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Kafkasya'da hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşınca, Tus Gölü'ne ziyaretçi akını yaşandı.
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2003'teki sıcak dalgasında 15 binden fazla yaşlının öldüğü Fransa'da, bir huzurevi. Yaşlıların içmesi için soğuk içecekler hazırlanmış.
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Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nde yaz mevsimi...
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Artık geleneksel hale gelen uluslararası atlama yarışına, ilgi çok yoğundu.
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ABD'nin batı kıyısındaki eyaleti California ise, orman yangınlarıyla boğuşuyor.
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Haftalardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle yüzlerce ev küle döndü.
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Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Alevler sekiz kişinin ölümüne yol açtı.
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ABD'deki Tuz Gölü Şehri yakınlarında su içmeye giden vahşi atlar.
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da da kuraklık var.
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Mısırlar hasat edilmeden kurudu.
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Temmuz ayında aşırı sıcakların 100'e yakın insanı öldürdüğü Japonya, nefes alamıyor.
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Maymunlar sıcaktan bayıldı.
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Japonya'nın batısındaki Güney Kore'de ise son günlerin en çok satılan ürünü, mobil vantilatör.
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Bazı Koreliler ise, çareyi gazeteleri kullanmakta bulmuş.
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bir iskeleden boğaza atlayan gençler.
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Anahtar Kelimeler:
kuraklık Avustralya

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