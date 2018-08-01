Dalga dalga yayılıyor!

Havadan bakıldığı zaman ise bir tablo gibi gözüküyor.

Dünyadaki kuraklık durdurulamıyor

1 / 61 Yalnızca yaz mevsimini yaşayan Kuzey Yarımküre değil...

2 / 61 Kış mevsiminin ortasındaki Güney Yarımküre de felaketten kurtulamadı.

3 / 61 Doğu Avustralya’da yakın zamanın en büyük kuraklığı yaşanıyor.

4 / 61

5 / 61

6 / 61

7 / 61 Yanan güneşin altında çatlayan toprak, Avustralya’da yaşayanları sarsıyor.

8 / 61 Güney Yarımküre'de olduğu için kış mevsimininin hüküm sürdüğü Avustralya’daki bölgenin yüzde 95'i, kavruluyor.

9 / 61

10 / 61 Bu ortamda hayvanlarını beslemekte zorlanan çiftçiler, gelecekleri konusunda endişeli.

11 / 61 New South Wales bölgesinde çiftçilere 1 milyar Avustralya dolarını aşkın yardım fonu ayrıldı.

12 / 61 Susuzluktan kırılan bir kanguru, bir kuyuya ulaşmayı başarmış.

13 / 61 Bilim insanları, 2080'de dünyanın bazı bölgelerinde sıcak yüzünden ölenlerin sayısının günümüze göre yüzde 2 bin artabileceğini ilan etti bile.

14 / 61 Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Yuming Guo, "Gelecekteki sıcak dalgaları daha sık, daha yoğun olacak ve çok daha uzun sürecek" diyor.

15 / 61 Yaz mevsiminin ortasındaki Kuzey Yarımküre'de ise şok görüntüler var.

16 / 61 Yılın en sıcak gününü yaşayan Almanya'da, termometreler 39,2 dereceyi gösterdi.

17 / 61 Ülkede Ren, Oder ve Elbe nehirleri kurudu.

18 / 61 Neredeyse Almanya'yı bir baştan bir başa kat eden Ren Nehri'nde sular çekiliyor.

19 / 61 Ülkenin doğusundaki Oder nehrindeki taşımacılık faaliyetleri azalan su seviyesi nedeniyle durduruldu.

20 / 61 Nehirlerdeki balıklar nefes alamaz hale geldi.

21 / 61 Hafta sonu Hamburg kenti civarındaki göletlerden yaklaşık beş ton ölü balık toplandı.

22 / 61 Birçok yerde itfaiye görevlileri göletlerdeki oksijen miktarını yükseltmek için su pompalamaya başladı.

23 / 61 Alman haber ajansı dpa'ya konuşan İsviçre Balıkçılık Federasyonu Başkanı Philipp Sicher, "Önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda bir trajedi yaşanabilir" uyarısını yaptı.

24 / 61

25 / 61 Başkent Berlin'de polisin gösterilere müdahale için kullandığı TOMA'lar yol kenarlarını suladı.

26 / 61 Frankfurt'ta bir genç kadın, öğle güneşinin altında serinlemeye çalışıyor.

27 / 61 Münih'teki Isar Nehri'nin kenarı da, serinlemek için son günlerde hayli popüler.

28 / 61 Kavurucu hava, tarım hasadını da doğrudan etkileyecek.

29 / 61 Bu yıl hasatlarda yüzde 20 azalma bekleniyor.

30 / 61 Almanya Çiftçiler Birliği, devletten 1 milyon euroluk finansal destek talebinde bulundu.

31 / 61 Baltık Denizi'nin sularında olağanüstü bir ısınma yaşanıyor.

32 / 61 Bazı noktalarda su sıcaklığı 23 santirgrat dereceyi geçti.

33 / 61 Polonya'nın Baltık kıyısındaki 50 plaj ısınan sularda üreyen zehirli bir bakterinin yayılması nedeniyle halka kapatıldı.

34 / 61 Buna rağmen, Baltık Denizi kıyılarındaki diğer plajlar tıklım tıklım.

35 / 61 İsviçre'nin Zürih kentinde de polis köpeklerine, asfaltın ısınması dolayısıyla patileri yanmasın diye özel ayakkabılar giydirildi.

36 / 61 İsviçre'de ayrıca bugün milli bayram vesilesiyle düzenlenecek havai fişek gösterileri, orman yangınlarının çıkma ihtimalinden dolayı bazı bölgelerde yasaklandı.

37 / 61 Bir at, serinlemesi için İsviçre'nin Katzensee Gölü'ne sokulmuş.

38 / 61 Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, sıcaktan bunalanların imdadına itfaiye yetişti.

39 / 61 Serin suların altında turistler hayli keyifliydi.

40 / 61 Vatikan'da da benzer sahneler yaşandı.

41 / 61 Katoliklerin kutsal mekanını ziyaret edenler, serinletildi.

42 / 61 Danimarka'da hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1920 yılından bu yana en güneşli Temmuz ayı yaşandı.

43 / 61 İspanya'nın 50 idari bölgesinin 27'sinde sıcaklıktan dolayı 'aşırı risk' ilan edildi.

44 / 61 Macaristan Budapeşte'de susuzluğunu dindiren bir turist.

45 / 61 Orman yangınlarını savaş uçaklarından bomba atarak durdurabilen İsveç'te de, buğday hasadında büyük düşüş bekleniyor.

46 / 61 Beklenen düşüş oranı, yüzde 40'tan fazla. Stockholm yönetimi, çiftçilere bu yıl 117 milyon euroluk bir destek sunacak.

47 / 61 Kafkasya'da hava sıcaklığı 31 dereceye ulaşınca, Tus Gölü'ne ziyaretçi akını yaşandı.

48 / 61 2003'teki sıcak dalgasında 15 binden fazla yaşlının öldüğü Fransa'da, bir huzurevi. Yaşlıların içmesi için soğuk içecekler hazırlanmış.

49 / 61 Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nde yaz mevsimi...

50 / 61 Artık geleneksel hale gelen uluslararası atlama yarışına, ilgi çok yoğundu.

51 / 61 ABD'nin batı kıyısındaki eyaleti California ise, orman yangınlarıyla boğuşuyor.

52 / 61 Haftalardır söndürülemeyen yangınlar nedeniyle yüzlerce ev küle döndü.

53 / 61 Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Alevler sekiz kişinin ölümüne yol açtı.

54 / 61 ABD'deki Tuz Gölü Şehri yakınlarında su içmeye giden vahşi atlar.

55 / 61 Orta Amerika ülkesi El Salvador'da da kuraklık var.

56 / 61 Mısırlar hasat edilmeden kurudu.

57 / 61 Temmuz ayında aşırı sıcakların 100'e yakın insanı öldürdüğü Japonya, nefes alamıyor.

58 / 61 Maymunlar sıcaktan bayıldı.

59 / 61 Japonya'nın batısındaki Güney Kore'de ise son günlerin en çok satılan ürünü, mobil vantilatör.

60 / 61 Bazı Koreliler ise, çareyi gazeteleri kullanmakta bulmuş.