Darüşşafaka rezidans: Bağışcılar için 5 yıldızlı ikinci bahar fırsatı

Bugün Darüşşafaka’nın 155 yıllık deneyim ve geleneğine güvenerek Darüşşafaka Rezidansları’nda yaşayan 500’e yakın bağışçı hem çocukların eğitimine katkı sağlıyor hem de yeni dostlarıyla gelecek endişesinden uzak, güven ve huzur içinde yaşıyor.

Darüşşafaka'da 5 yıldızlı ikinci bahar fırsatı

1 / 10 Türkiye’nin dört bir yanından babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı çocukları, 1863 yılından bu yana eğitimle fırsat eşitliği misyonuyla kaliteli eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı rezidans hizmetini her geçen gün geliştiriyor.

2 / 10 Darüşşafaka Cemiyeti, 1997 yılında hizmete açtığı Yakacık Rezidans’ın ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları’nı hayata geçirirken; sistem tek seferlik toplu bağış şeklinde işliyor.

3 / 10 Güven arayanların birinci adresi Aradan geçen 21 yılda Darüşşafaka Rezidansları, hayatlarına gelecek endişesinden uzak; güven ve huzur içinde yaşamaya devam etmek isteyen bağışçıların en önemli adresi konumuna geldi.

4 / 10 Rezidanslarda verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bir kereye mahsus bağış yapmak ve 65 yaşının üzerinde olmak gerekiyor.

5 / 10 İleri yaşlarını erkenden garantiye almak isteyenler ise 65 yaşını beklemeden rezidanslardan daire satın alabiliyor ve 65 yaşını doldurduktan sonra burada yaşayabiliyorlar.

6 / 10 Ömür boyu sağlık güvencesi Darüşşafaka Rezidansları, ömür boyu sağlık güvencesinin yanı sıra, kişiye özel tasarlanmış odalar, sağlık ve güvenlik birimleri, spor salonları, fizik tedavi üniteleri gibi hizmetler sunuyor. Darüşşafaka rezidanslarında, 24 saat sağlık hizmeti veriyor. Rezidans restoranlarında menüler uzman diyetisyenlerin kontrolünde hazırlanıyor. Dünya mutfaklarından seçme yemekler günde üç öğün servis yapılıyor. Salata, zeytinyağlı ve diyet tatlı seçeneklerinin açık büfe olarak sunulan restoranlarda, yemek servisi garsonlar tarafından gerçekleştiriliyor.

7 / 10 Menüleri diyetisyenler hazırlıyor Rezidanslarda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, bağışçılardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda psikososyal servisler tarafından yıllık olarak planlanıyor.

8 / 10 Öğretmenler eşliğinde hobi kursları Sinema salonlarında hem vizyondaki hem de klasikleşmiş filmlerin gösterimi yapılırken, rezidans sakinlerini sevdikleri sanatçılarla buluşturan söyleşiler, müzik dinletileri ve konferanslar organize ediliyor. Bağışçılar aynı zamanda, profesyonel hobi öğretmeni eşliğinde resim, örgü, nakış, takı tasarımı, maket, rölyef, yemek yapımı gibi farklı uğraşlarda bulunabiliyor.

9 / 10 Farklı temalarda daireler Psikososyal servis tarafından hazırlanan program çerçevesinde bağışçılar gezilere, konserlere, tiyatroya, sinemaya, alışveriş merkezlerine, bale ve opera gösterilerine gitme fırsatı buluyor. Bağışçılar her biri farklı temada 1+1, 2+1 ve standart daire alternatifleri arasından istediklerini seçebiliyor. İsterlerse dairelerinin dekorasyonunu değiştirebiliyor ya da evindeki eşyaları rezidanstaki dairesine getirebiliyorlar.