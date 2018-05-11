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Davete iç çamaşırsız katıldı, kimse gözünü alamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 10:04 | Son Güncelleme

Irina Shayk, 71. Cannes Film Festivali'ndeki kıyafetiyle büyük beğeni topladı.

Derin bacak yırtmacı ve kırmızı renk seçimi ile dikkatleri üzerine çene Irina Shayk, kırmızı halıdan böyle geçti...

İşte Irina Shayk'ın olay yaratan elbisesi

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71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.
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32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.
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Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...
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İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU

İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU
Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
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10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.
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Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.
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IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!

IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!
Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.
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Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.
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Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.
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Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.
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Irina Shayk Cannes Film Festivali ödül tören kırmızı halı

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