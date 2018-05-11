Davete iç çamaşırsız katıldı, kimse gözünü alamadı

Derin bacak yırtmacı ve kırmızı renk seçimi ile dikkatleri üzerine çene Irina Shayk, kırmızı halıdan böyle geçti...

İşte Irina Shayk'ın olay yaratan elbisesi

1 / 50 71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.

2 / 50 32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.

3 / 50 Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

4 / 50 Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...

5 / 50

6 / 50

7 / 50

8 / 50

9 / 50 İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.

10 / 50 10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.

11 / 50 Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.

12 / 50

13 / 50

14 / 50

15 / 50

16 / 50 IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK! Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.

17 / 50 Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.

18 / 50 Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.

19 / 50 Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.

20 / 50

21 / 50

22 / 50

23 / 50

24 / 50

25 / 50

26 / 50

27 / 50

28 / 50

29 / 50

30 / 50

31 / 50

32 / 50

33 / 50

34 / 50

35 / 50

36 / 50

37 / 50

38 / 50

39 / 50

40 / 50

41 / 50

42 / 50

43 / 50

44 / 50

45 / 50

46 / 50

47 / 50

48 / 50

49 / 50