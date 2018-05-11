Davete iç çamaşırsız katıldı, kimse gözünü alamadı

Derin bacak yırtmacı ve kırmızı renk seçimi ile dikkatleri üzerine çene Irina Shayk, kırmızı halıdan böyle geçti...
İşte Irina Shayk'ın olay yaratan elbisesi
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71. Cannes Film Festivali'nde katılan Irina Shayk, kıyafet seçimiyle tüm gözleri üzerine çevirdi.
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32 yaşındaki Rus süpermodel, zincirlerle birbirini tutan kumaşların arasında kusursuz güzelliğini sergiledi.
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Kırmızı halıya yaraşır iddiasıyla objektiflerin odağı haline gelen Irina Shayk'ın geceye iç çamaşırı giymeden katıldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Doğal makyajı ve ince topuklu ayakkabılarıyla asil görünümünden ödün vermeyen esmer güzelin davete damga vurduğu o anlar...
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İŞTE IRINA SHAYK'IN TÜRK LOKUMU
Rus model Irina Shayk, Santa Monica'da denizin ve güneşli havanın tadını çıkardı.
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10 ay önce kızı Lea De Seine'i kucağına alan ırina Shayk, sarı bikinisi ile dikkatleri yine üzerine topladı.
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Instagram hesabından tatil karesi paylaşan dünyaca ünlü model, fotoğrafa Türk lokumu etiketiyle yakın arkadaşı ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı ekledi.
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IRINA SHAYK YATAKTA YARI ÇIPLAK!
Dünyaca ünlü modellerle yaptığı ses getiren çekimlerle tanınan fotoğrafçı Mert Alaş, sosyal medya hesabından bu çekimlere dair kareler paylaşıyor.
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Özellikle kullanılmayan kareleri takipçileriyle paylaşmaya özen gösteren Alaş böylelikle kendisini takip eden kitleyi mutlu etmeyi de başarıyor.
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Hemen hemen tüm modellerle çekimler yapan Mert Alaş’ın son paylaşımı model Irina Shayk’la yaptığı çekimden oldu.
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Shayk’ı çıplak bir şekilde yüzüstü yatağa uzanırken gördüğümüz bir kareyi paylaşan Alaş, fotoğrafına ‘Yatakta okuma zamanı’ notunu düştü.
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