Bu hayvanları görenler şok oluyor

Göçmen yarasaların her yıl bu pencere kenarlarına gelmesi ve insanlardan rahatsız olmamaları şaşırtıyor.
Davetsiz misafirler
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Avustralya'da sıradan bir garaj.
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Eğer Avustalya'ya giderseniz, buna alışmanız gerekiyor.
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Korku filmi gibi..
Klimanın içinden çıkan yılan görenleri şoke etti
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Hayatının şokunu yaşadı
Fare hiç ummadığı anda klimanın içinden çıkan yılanın gazabına uğradı.
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İşte şaşırtan davetsiz misafirler
Klimadaki yılanı fareyi avlayınca fark eden bir kişi de bu görüntüyü kısa da olsa kaydediyor.
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Davetsiz misafirler
Görüntülerin Çin'de kaydedildiğei tahmin ediliyor.
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Davetsiz misafirler
Güney Afrika'da sahiplerinden kaçan bir manda, etraftaki küçük bir otele misafir oldu.
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Davetsiz misafirler
Bu davetsiz misafirle ne yapacaklarını bilemeyen otel sahipleri, otellerine giren mandayı kendi haline bıraktılar.
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Davetsiz misafirler
İşte davetsiz misafirin o anları...
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Davetsiz misafirler
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Davetsiz misafirler
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Davetsiz misafirler
Bu görüntü görenleri şaşkına çevirdi...
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Davetsiz misafirler
Telefon telleri arasında görüntülenen bu Brimanya pitonu yetişkin bir insanı öldürebilecek güçte...
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Davetsiz misafirler
Pitonu gördükten sonra yetkililere haber veren çevre halkı, yılanın sahibine teslim edilmesinin ardından derin bir nefes aldı.
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Davetsiz misafirler
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Davetsiz misafirler
İngiltere'de yaşayan Dhan Ramdharry mutfaktaki ısıtıcının içindeki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı...
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Davetsiz misafirler
Kendine uygun bir yer bulan ve ne kadar zamandır orada olduğu bilenmeyen bu piton ev halkını adeta paniğe sevk etti...
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Davetsiz misafirler
Eşinin yılanı görür görmez evden koşarak kaçtığını dile getiren Ramdharry, eşinin aksine 3 çocuğunun da yılanın ısıtıcının içerisinden çıkarılma anına şahitlik etmek istediklerini dile getirdi...
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Davetsiz misafirler
Yılanı veterinere götüren aile, onun bir kraliyet pitonu olduğunu öğreniyor. Pitonun sahibiyle aynı apartmanda yaşayan aile, yılanı sahibine teslim ediyor. Diğer pitonlara göre daha sakin bu yılan kimseye zarar vermeden evden uzaklaştırılıyor.
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Davetsiz misafirler
Güney Afrika’da safari parkında gezen çiftin arabasına dev bir piton yılanı girdi. Çift, motorun üzerine kıvrılan yılanı yerinden çıkartacak birisini bulmak için dev sürüngenle birlikte yola çıktı.
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Davetsiz misafirler
Güney Afrika’da bulunan Kruger Doğal Yaşam Parkı’nda aslanları görmek için yürüyüş yapan Marlene Swart ve Leon Swanepoel çifti arabalarının altına dev bir piton yılanının girdiğini fark etti. 5 metre uzunluğundaki sürüngen motor kapağının altına kıvrılınca çift yardım çağırmak için yılanla 4 kilometre yol gitmek zorunda kaldı.
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Davetsiz misafirler
Çift, bir turist grubunun yanında araçlarını durdurarak etraftakilerin yardımıyla ,hiç çıkmak istemese de, yılanı yerinden almayı başardı.
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38 yaşındaki Swart yaşadıklarının asla unutamayacakları bir deneyim olduğunu söyledi. Swart Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Motor kapağını açtığımızda yılanın keyfinin yerinde olduğunu gördük. Etrafındaki ilgiden de mutluydu. Yaşadığım şokun etkisiyle çok fotoğraf çekemedim. Tek üzüldüğüm de bu oldu.
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Swart yılanın kapaktan çıkarıldıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
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