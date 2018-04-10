David Made: 11 Nisan 2018'de kıyamet kopacak!

David Made, 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinin ardından şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti. David Made'in ürettiği teoriye göre, 11 Nisan Günü kıyamet süreci 11 Nisan günü başlayacak, bir süre sonra da kopuşu gerçekleşecek.

11 Nisan 2018 tarihinde kıyamet kopacak mı?

1 / 24 Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi.

2 / 24 Seri şekilde komplo teorisi üreten ve daha önce 23 Eylül ve 19 Kasım 2017 tarihlerinde kıyametin kopacağını öne süren numeroloji uzmanı David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.

3 / 24 Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade, önümüzdeki Mart ayında Kuzey Kore'nin süper güç haline geleceğini ve Mayıs ayında İsrail'in kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ile beraber kıyamet alametlerinin başlayacağını ve kıyametin kopacağını iddia etti.

4 / 24 David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi.

5 / 24 Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

6 / 24 Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi.

7 / 24 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

8 / 24 İncil alimi Ron Reese'in 11 Nisan 2018 itibariyle büyük sıkıntı döneminin başlayacağını belirttiğini söyleyen Meade, Deccal'in bu tarih itibariyle karanlıktan çıkarak harekete geçeceğini iddia etti.

9 / 24 KUZEY KORE 3. DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATACAK Meade'nin iddialarına göre Kuzey Kore bu yıl içinde Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacak ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyameti koparacak.

10 / 24 Hakkında epey bir komplo teorisi üretilse de Kayıp Gezegen X Nibiru'nun gerçekte var olduğunu kanıtlayan hiçbir delil yok. NASA da böyle bir gezegenin var olmadığı ve Dünya'ya da çarpmayacağını açıklamıştı.

11 / 24 2018 NOSTRADAMUS KEHANETLERİ! DOĞRU ÇIKARSA TAM BİR FELAKET Nostradamus'un 2018 kehanetler ortaya çıktı. Araştırmacılar dünyanın en ünlü kahinlerinden olan Nostradamus'un kehanetlerine göre 2018'in 3. dünya savaşı açısından kritik bir yıl olacağını ortaya koydu.

12 / 24 500 yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerine olan ilgi geçmişten günümüze değişmeden etkisini sürdürüyor. Gelmiş geçmiş en büyük kahin olarak bilinen ve aslında bir hekim ve eczacı olan Nostradamus, yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunarak dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş. Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış. Geleceği bilme iddiası ise kilisenin hoşuna gitmediği için ölümünden sonra aforoz edilmiş.

13 / 24 İŞTE 2018 YILI KEHANETLERİ Nostradamus'un yazdıklarını çözümleyerek onlardan anlamlı bir sonuca varmaya çalışan araştırmacılar, 2018 yılı için Nostradamus'un bu kehanetlerde bulunduğunu açıkladı.

14 / 24 Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek.

15 / 24 Terör, senenin en büyük problemi olacak.

16 / 24 Küresel ısınma sebebiyle büyük silahlı çatışmalar yaşanak.

17 / 24 Çin yeni bir stratejik hamle ile dünyanın yeni süper gücü olacak.

18 / 24 ABD olduğu düşünülen bir ülke düzenin bozulduğu ve geleceğin öngörülemediği yeni bir aşamaya girecek.

19 / 24 Yılın başlarında ABD'nin batısında büyük bir deprem olacak.

20 / 24 İtalya Avrupa'yı büyük bir ekonomik krizin eşiğine getirecek.

21 / 24 Latin Amerika pek çok farklı açıdan radikal değişikliklere sahne olacak.

22 / 24 Vezüv Yanardağı'nda büyük patlamalar olacak.

23 / 24 2018 yılı 3. Dünya Savaşı açısından kritik bir öneme sahip olacak.