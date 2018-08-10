Değişimin bu kadarına da pes! Eşinden ayrıldıktan sonra öyle bir kilo verdi ki...

İşte başarı hikayeleriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olacak değişimler...

Değişimlerine hayran kalacaksınız

1 / 47 Kilo vermeye çalışmak çok da kolay değil, hele de yemek yemeyi sevenlerdenseniz...

2 / 47 Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.

3 / 47 38 yaşındaki Angela Crickmore da verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor.

4 / 47 Eşinden ayrıldıktan sonra zayıflama kararı aldı. 31 kilo veren kadın şimdi hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.

5 / 47 Sosyal medya kullanıcıları Angela Crickmore dışında da pek çok şaşırtacak değişimle karşılaşabiliyor.

6 / 47 İşte onlardan bazıları...

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