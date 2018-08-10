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Değişimin bu kadarına da pes! Eşinden ayrıldıktan sonra öyle bir kilo verdi ki...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.08.2018 08:48 | Son Güncelleme

eşinden ayrıldıktan sonra zayıglama kararı alan 38 yaşındaki Angela Crickmore verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor. 31 kilo veren kadın şimdilerde kişisel antrenör olarak çalışıyor.

İşte başarı hikayeleriyle kilo vermek isteyenlere ilham kaynağı olacak değişimler...

Değişimlerine hayran kalacaksınız

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Kilo vermeye çalışmak çok da kolay değil, hele de yemek yemeyi sevenlerdenseniz...
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Bir de yoğun programlar, değişen mevsim, günlük stres kilo vermek için ilk adımları atmanıza engel oluyorsa bu fotoğraflara bakmanızda fayda var.
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38 yaşındaki Angela Crickmore da verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor.
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Eşinden ayrıldıktan sonra zayıflama kararı aldı. 31 kilo veren kadın şimdi hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.
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Sosyal medya kullanıcıları Angela Crickmore dışında da pek çok şaşırtacak değişimle karşılaşabiliyor.
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İşte onlardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
değişim Angela Crickmore

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