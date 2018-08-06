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Denizin 15 metre altında...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

İspanya'ya bağlı Lanzarote adasında mülteci krizine dikkat çekmek amacıyla bir sualtı müzesi oluşturuldu.

Atlas okyanusundaki ilk su altı müzesi olma özelliği taşıyan müzede, Britanyalı sanatçı Jason deCaires Taylor'ın 400 eseri sergileniyor.

Mültecilere dikkat çekmek için yapılan ilginç müze

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Müzedeki heykeller, 2013 yılında İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında batan teknede hayatlarını kaybeden en az 366 mülteciyi temsil ediyor.
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Britanyalı sanatçı Taylor'a göre müze, mültecilerin anısına yapılmış bir çalışmadan daha fazlası.
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Taylor, kişisel Facebook sayfasında paylaştığı iletide, ''Bu müze, hayatlarını kaybeden birçok insan için bir anıt ya da onlara adanmış bir çalışma değil sadece. Bu, aynı zamanda dünyadaki insanlara, mültecilerle ilgili kolektif sorumluluklarını sert şekilde hatırlatmayı amaçlayan bir çalışma'' diye yazdı.
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Çevre dostu heykeller, öte yandan Lanzorote sakinlerinin günlük yaşamlarından kesitler sunuyor ve 300 yıl dayanmaları bekleniyor.
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Ancak suyun 15 metre altındaki müzeyi ziyaret etmek isteyenlerin dalış malzemelerini de yanında getirmesi şart.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya mülteci sualtı müzesi

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