Denizin 15 metre altında...

Müzedeki heykeller, 2013 yılında İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında batan teknede hayatlarını kaybeden en az 366 mülteciyi temsil ediyor.

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Taylor, kişisel Facebook sayfasında paylaştığı iletide, ''Bu müze, hayatlarını kaybeden birçok insan için bir anıt ya da onlara adanmış bir çalışma değil sadece. Bu, aynı zamanda dünyadaki insanlara, mültecilerle ilgili kolektif sorumluluklarını sert şekilde hatırlatmayı amaçlayan bir çalışma'' diye yazdı.