Denizin ortasında doğurdu! Şaşkına çeviren anlar

Çevredekilerin yardımına yetiştiği kadın, en mutlu anında büyük panik yaşadı. O anları balkonunda izleyen bir kişi ise farkında olmadan bu sıradışı doğumu saniye saniye kaydetti.

Bunun adı mucize

1 / 19 Hamile Rus Turistin denizde doğurdu anlar kıyıdakiler tarafından böyle görüntülendi.

2 / 19 Kimliği açıklanmayan Rus turist Mısır'ın Şarm El-Şeyh bölgesinde denize girdi.

3 / 19 Yüzerken doğum yapan kadına eşi ve yaşlı bir adam da yardım etti.

4 / 19 Amcasının evinin balkonunda otururken şahit olduğu inanılmaz anların fotoğraflarını çeken Hadia Hosny El Said, yaşlı adamın suda doğum konusunda uzman bir doktor olduğunu söyledi.

5 / 19 Cumartesi sosyal medyaya konulan fotoğrafları binlerce kişi paylaştı.

6 / 19 Fotoğraflarda doğumdan sonra anne ve bebeğinde sağlıklı olduğu görülüyor.

7 / 19 Bu gördüğünüz istatistiklere göre yaklaşık 80 bin doğumda 1 gerçekleşen bir olay.

8 / 19 Fotoğraflar İspanya'dan geçtiğimiz pazar günü çekildi ve bir bebeğin anne karnındaki amniyotik kesesi ile birlikte doğuşunu gösteriyor.

9 / 19 Ancak daha enteresan olan birkaç dakika önce bu bebeğin ikizi tamamen normal şekilde dünyaya geldi.

10 / 19 Maviye dönmüş kordonu boynuna dolanmak üzere görülen yenidoğan buradan nefes almaya devam ederken, amniyotik kesenin bebeğin vücudunu sıkıca sardığı görülüyor.

11 / 19 Amniyotik kese normalde annenin doğum öncesi suyunun gelmesi ile çatlar ve hararetli doğum sürecinde tamamen yok olur.

12 / 19 Bu inanılmaz görüntüler çok kısa sürede internette 7 milyon insan tarafından izlendi.

13 / 19 Amniyotik kese, rahim içinde gelişen bebeğin etrafında plasenta zarlarının meydana getirdiği kesedir. Amnios kesesini renksiz ve hafif bulanık bir sıvı olan amnios sıvısı doldurur. Normalde doğumdan önce bu kese yırtılır ve amniyos sıvısı boşalır. Doğumdan önce gelen ve halk arasında “suyu gelmek” tabiri ile anlatılan şey amniyotik keseden çıkan sıvıdır. Nadiren de olsa amniyotik kese bazen hiç parçalanmaz ve doğum bu şekilde gerçekleşebilir. Genellikle vaktinden önce gerçekleşen doğumlarda yani prematüre doğumlarda meydana gelir.

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