Dev böyle görüntülendi

Vahşi yaşam fotoğrafçı kar fırtınasına direnen Misk öküzlerini böyle görüntüledi.

Vahşi doğadan acımasız kareler

1 / 94 Sürülen halinde gezen dev görünümlü misk öküzleri kalın kürkleri sayesinde soğuk iklimelere dayanıyor.

2 / 94 Misk öküzleri asıl olarak Kuzey Amerika'nın Arktik bölgelerinde ve Grönland'da yaşar.

3 / 94 Boynuzlugiller familyasının Caprinae alt familyasının üyesi olarak misk öküzleri koyunlarla keçilere, öküzlere olduğundan daha yakındır ama kendine özgü bir cins içinde sınıflandırılır.

4 / 94 Erişkinler ortalama olarak 285 kg ağırlığındadır ve ağırlıkları 180 ila 410 kg arasında değişir.

5 / 94 Yaşam süreleri 12 ila 20 yıl arasındadır. Kalın kürkleri ve büyük kafaları aslında büyük bir hayvan olmayan misk öküzüne büyükmüş havası verir.

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11 / 94 Bu kareden saniyeler sonra şaşırtan manzara...

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16 / 94 Aç pitonun keseli sıçanı yakalama nı kameralara işte böyle yansıdı.

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19 / 94 Bufaloyu yere düşürmeye çalışan 3 aslanla adeta savaşan bufalo kendini suya atınca az da olsa aslanlardan kurtulmayı başardı.

20 / 94 Bu sırada yanına gelen bufalo sürüsünü gören aslanlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

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23 / 94 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor.

24 / 94 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına geleenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

25 / 94 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

26 / 94 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

27 / 94 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

28 / 94 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

29 / 94 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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35 / 94 Avustralya'da bir çiftçi köpeklerini gezdirirken nadir bir olaya denk geldi.

36 / 94 Kahverengi bir yılanın siyah bir yılanı yeme anını kaydeden çiftçi daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını dile getirdi.

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38 / 94 Bebek foku, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

39 / 94 Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

40 / 94 Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

41 / 94 Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

42 / 94 Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...

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46 / 94 Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

47 / 94 Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

48 / 94 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

49 / 94 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

50 / 94 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

51 / 94 Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

52 / 94 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kurdu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

53 / 94 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

54 / 94 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

55 / 94 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

56 / 94 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

57 / 94 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

58 / 94 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

59 / 94 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

60 / 94 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

61 / 94 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

62 / 94 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

63 / 94 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

64 / 94 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

65 / 94 O anlar işte böyle kaydedildi.

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74 / 94 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

75 / 94 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

76 / 94 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

77 / 94 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

78 / 94 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

79 / 94 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

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82 / 94 Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

83 / 94 Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

84 / 94 Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

85 / 94 Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

86 / 94 Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

87 / 94 İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

88 / 94 Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

89 / 94 Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.

90 / 94 Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.

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92 / 94 Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.

93 / 94 Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.