Dev platform deniz seferlerini iptal etti

2 / 29

Alınan bilgiye göre, Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.