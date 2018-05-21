HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dev platform deniz seferlerini iptal etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

"Scarabeo 9" isimli dev petrol arama platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri bir süre iptal edildi.

Petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

1 / 29

Bahama bayraklı petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti.
2 / 29

Alınan bilgiye göre, Bahama bayraklı 36 bin 863 groston ağırlığında, 115 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki "Scarabeo 9" adlı dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.
3 / 29

Platforma İstanbul Boğazı'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 3, Nene Hatun, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 römorkörleri eşlik ediyor.
4 / 29

"Scarabeo 9", İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladıktan sonra Yalova Limanı'na gidecek.
5 / 29

Öte yandan Şehir Hatları'nın, platformun geçişi sırasında iptal ettiği Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar seferleri de normale döndü.
6 / 29

7 / 29

8 / 29

9 / 29

10 / 29

11 / 29

12 / 29

13 / 29

14 / 29

15 / 29

16 / 29

17 / 29

18 / 29

19 / 29

20 / 29

21 / 29

22 / 29

23 / 29

24 / 29

25 / 29

26 / 29

27 / 29

28 / 29

29 / 29

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
platform boğaz sefer iptal deniz deniz yolu ulaşım

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın en ilginç bilgileri!

Dünyanın en ilginç bilgileri!

Uzakdoğu'da mistik bir dünya

Uzakdoğu'da mistik bir dünya

Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü

Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü

Türbe sanılan mezardan Yunanlı boksör çıktı!

Türbe sanılan mezardan Yunanlı boksör çıktı!

Kraliyet Ailesinin ilginç yasakları

Kraliyet Ailesinin ilginç yasakları

İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı

İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.