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Devasa timsah şoke etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.04.2018 12:41 | Son Güncelleme

Timsahlarıyla ünlü olan Florida'da görüntülenen devasa timsah büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi.

İşte hiç bir yerde göremeyeceğiniz timsahlar.

Dev timsahlar

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Timsahı böyle deşti!

Timsahı böyle deşti!
Timsah, domuz ve hindi gibi hayvanların bulunduğu liste izleyicileri çok sinirlendirdi.
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Televizyonda yayınlanan sahneler PETA vb. hayvan haklarını koruyan kurumların da tepkisine sebep oldu.
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Yarışmacılar daha önceden hiçbir hayvanı öldürmediğini söylese de yarışmada hayvanseverlerin tepkisini çeken ilk bölüm değil.
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Geçtiğimiz Ekim ayında da yarışmacılar bir timsah öldürmek zorunda bırakılmıştı. Başka bir bölümde ise 3 kadın yarışmacı bir domuzu boynuna bıçak sokarak öldürmüştü.
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İşte izlenme rekorları kıran programda hayvan katliamının normalleştirilerek verildiği o sahneler...
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