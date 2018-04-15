Devasa timsah şoke etti

İşte hiç bir yerde göremeyeceğiniz timsahlar.

Dev timsahlar

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13 / 40 Timsahı böyle deşti! Timsah, domuz ve hindi gibi hayvanların bulunduğu liste izleyicileri çok sinirlendirdi.

14 / 40 Televizyonda yayınlanan sahneler PETA vb. hayvan haklarını koruyan kurumların da tepkisine sebep oldu.

15 / 40 Yarışmacılar daha önceden hiçbir hayvanı öldürmediğini söylese de yarışmada hayvanseverlerin tepkisini çeken ilk bölüm değil.

16 / 40 Geçtiğimiz Ekim ayında da yarışmacılar bir timsah öldürmek zorunda bırakılmıştı. Başka bir bölümde ise 3 kadın yarışmacı bir domuzu boynuna bıçak sokarak öldürmüştü.

17 / 40 İşte izlenme rekorları kıran programda hayvan katliamının normalleştirilerek verildiği o sahneler...

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