Halk arasında "Frenk yemişi" veya "Kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incir, Mersin’in Tarsus ilçesinde kırsal bölgede bulunan 36 köyde doğada kendiliğinden yetişiyor. İçerdiği zengin vitamin ile ilgi çeken dikenli incir, yöre halkı için de gelir kapısı oldu.

'Dikenli incir' Avrupa yolunda

1 / 14 Sıcak mevsimde ve bir cins kaktüsün meyvesi olarak kayaların arasında tamamen organik olarak yetişen dikenli incir, herhangi bir ilaç veya gübreye gerek duymadan doğada kendiliğinden yetişiyor.

2 / 14 Üretim alanlarının bu yıl arttığını belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer yaptığı açıklamada, ilçenin 36 köyünde yetiştirilen dikenli incirin rekoltesinin her yıl arttığını belirtti.

3 / 14 Üreticilerin yüksek rekolte ve bu ürüne olan ilginin her geçen gün artması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ali Ergezer, “Bölgemizde dikenli incir hasadı başlamıştır. 2017 yılında Rusya’ya ihraç etmiştik. Bu yıl ihracatın çok daha fazla artacağını görmekteyiz. Ülkemizin içinde dikenli inciri artık herkes biliyor.

4 / 14 Hedefimiz Avrupa’ya açılarak, dikenli incirimizi her pazara sunabilmektir. Avrupa’ya göndermek için gerekli hazırlıklar yapılıyor. Dikenli incirin bir şifa ürünü olduğunu ve çok kıymetli olduğunu tanıtarak hem Türkiye’ye hem de Avrupa'ya ürünümüzü pazarlamanın mücadelesini veriyoruz. Dikenli incir en fazla bizim bölgemizde yetişmektedir ve rekolte ortalama 5 bin tonun üzerindedir. Biz bunun bin tonunu dış piyasaya gönderip 4 bin tonunu da iç piyasada pazarlamak hedefindeyiz” dedi.

5 / 14 Son yıllarda ihracatın da olmasıyla dikenli incirin yöre halkı için önemli bir gelir haline dönüştüğünü aktaran Ergezer, “Bugüne kadar dikenli incir geliriyle 200 çocuğumuz üniversite bitirdi. Şu anda 36 köyümüzde dikenli incir doğal ortamda organik olarak yetişmektedir. Geçen yıl Rusya ile başlamıştık şu anda Almanya, Fransa, İtalya ve Doğu bloklarındaki ülkeler ürünümüzü tanıyor. Biz üretmeyi biliyoruz dünya ile rekabet edecek kadar kaliteli ürünler yetiştiriyoruz, verimden de şüphemiz yok ancak maliyetlerin çok yüksek olmasından dolayı da üretimden kaçıyoruz“ şeklinde konuştu.

6 / 14 Dikenli incir üreticilerinden Nuri Aktaş ise, “Bu inciri sabahları aç karnına yediğimiz zaman bağırsaklarımızı çalıştırır. Şeker hastası insanlar da yer, herhangi bir sakıncası yoktur. Şu anda görmüş olduğunuz bu mahsulümüz Temmuz ayının 15-20 arasında başlar. Ağustos ayının 10’una kadar sürer. Tabi ki bu meyvenin başındaki bolluğa bağlı, bunun da yaklaşık biz tüketim olarak köyümüze gelen tüccarlar alıyor. Biz incirleri satarken kilo hesabıyla satmıyoruz, kasa hesabıyla veriyoruz. İçinde yaklaşık 250-300 adet var. Kasasını 50-55 TL fiyatla veriyoruz. Zahmetini görüyorsunuz, bu zahmetin karşılığını almak istiyoruz. Malımızın değer kazanmasını istiyoruz” dedi.

7 / 14 Üreticilerden Müşerref Aktaş ise, “Bu incirlerimiz bizim atalarımız, dedelerimizden kalma Temmuz ayında çıkıyor, hemen hemen bir ay boyunca toplanır. Başındaki meyvesi çok olursa daha fazla da sürebilir. Organiktir, gübresi yok, sulaması yok, ilaçlaması yok, çok iyi arsız bir meyvedir. Yazın bizim için gelir kaynağı oluyor” şeklinde konuştu.

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