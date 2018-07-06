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Dikkatli gözlere yakalanan gizli yüzler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Çevremizde karşılaştığımız bazı objelerde ya da canlılarda çoğumuz farkına bile varmasa da gizlenen yüzler mevcut.

Peki gözümüze çarptığında şaşırarak baktığımız yüzler daha belirgin olursa nasıl olur? İşte görünce şaşırmadan edemeyeceğiniz o yüzler...

Gizli yüzler açığa çıktı

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Günlük hayatınızda sık sık karşılaşamayacağınız karşılaşsanız bile bazen fark edilmeyecek insan yüzü görüntüleri bazı sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
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Onlarda bu ilginç anları tüm dünya ile paylaşmaya karar verdiler.
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İşte o görüntülerden bir kaçı...
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Yüz doğa gizli

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