Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

Komşuları tarafından yatağında ölü bulunan kadının evinden 4 bin dolar çıkarken, banka hesabında da 5,5 milyon dolar olduğu tespit edildi. Vefat eden Beyrutlu kadın dünyanın en zengin dilencisi ilan edildi.

Dünyanın en zengin dilencisi

1 / 34 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

2 / 34 Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.

3 / 34 Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

4 / 34 "DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ" Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.

5 / 34 Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.

6 / 34 Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.

7 / 34 Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.

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9 / 34 DİLENCİNİN İNANILMAZ OYUNU Çin'de yerde sürünerek para toplayan bir dilencinin inanılmaz oyunu herkesi şaşırttı.

10 / 34 Gün boyu sokaklarda bu şekilde dolaşan adamın yaptıklarına inanamayacaksınız.

11 / 34 İşte düzenbaz dilencinin akılalmaz numarası..

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23 / 34 Bir dilenciye para verirken ihtiyacı olup olmadığını hep merak ederiz.

24 / 34 Bazen ihtiyacı olmadığını bildiğimiz halde bam telimize sonuna kadar bastığı için kendimizi mecbur durumda hissederiz.

25 / 34 İşte yerde yatarak para dilenen ancak istediği miktara ulaştıktan sonra bir anda iyileşen Çinli dilencinin vicdan oyunu...

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