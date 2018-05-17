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Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı sokakta yaşayan Beyrutlu dilenci evinde ölü bulundu.

Komşuları tarafından yatağında ölü bulunan kadının evinden 4 bin dolar çıkarken, banka hesabında da 5,5 milyon dolar olduğu tespit edildi. Vefat eden Beyrutlu kadın dünyanın en zengin dilencisi ilan edildi.

Dünyanın en zengin dilencisi

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta uzun yıllardır dilencilik yapmasıyla tanınan ve dün ölü bulunan kadına ait banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.
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Yaklaşık 15 yıldır Beyrut'un el-Basta el-Fuka bölgesinde terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün kendisine sürekli yardım eli uzatan mahalle sakinleri tarafından yatağında ölü bulundu.
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Emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu, yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulunduğu, bunun yanı sıra banka hesaplarında 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.
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"DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ"

"DÜNYANIN EN ZENGİN DİLENCİSİ"
Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından "dünyanın en zengin dilencisi" olarak gündeme gelen Fatma, İsrail'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982 yılından beri aynı mahallede yaşıyordu.
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Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı." dedi.
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Fiziksel engelli Fatma'yı 2007 yılında kuyumcu dükkânı açtıktan sonra tanıdığını söyleyen Asta, dilenci kadından rahatsız olan esnafın bölgeden uzaklaştırılması için birkaç kez polise başvurduğunu aktardı.
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Ancak kendisinin de aralarında olduğu bazı kuyumcuların Fatma'nın gitmesini kabul etmediğini ve dükkânlarının önünde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kadının yıllar boyunca burada dilencilik yaparak müşterilerden para topladığını anlattı.
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DİLENCİNİN İNANILMAZ OYUNU

DİLENCİNİN İNANILMAZ OYUNU
Çin'de yerde sürünerek para toplayan bir dilencinin inanılmaz oyunu herkesi şaşırttı.
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Gün boyu sokaklarda bu şekilde dolaşan adamın yaptıklarına inanamayacaksınız.
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İşte düzenbaz dilencinin akılalmaz numarası..
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Bir dilenciye para verirken ihtiyacı olup olmadığını hep merak ederiz.
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Bazen ihtiyacı olmadığını bildiğimiz halde bam telimize sonuna kadar bastığı için kendimizi mecbur durumda hissederiz.
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İşte yerde yatarak para dilenen ancak istediği miktara ulaştıktan sonra bir anda iyileşen Çinli dilencinin vicdan oyunu...
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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Beyrut dilenci para

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her tarafımızı sarmış olan ve hep önümüze çıkan duygusal sömürücülerin yaşayış tarzı ve alışkanlıkları insanlardan sömürdüklerini harcamaya fırsat vermez. Asıl muhtaç olupta dilenmekten haya eden ihtiyaç sahiplerini kendimiz arayıp bulmamız gerekir ki bu yöntem Allah'ın sevdiği ve takdir ettiği en iyi fiillerdendir.
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