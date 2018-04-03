Dilencinin son hali şaşırttı

Sokaktaki insanlara yardım etmeye karar veren Nasir, bakın nasıl güzelliklere imza atmış...

Evsizlerin değişimine tanık olun

1 / 20 Uyuşturucu bağımlısı olan Nasir Sobhani uzun soluklu bir uyuşturucu tedavisi sürecinde kendine çok anlamlı bir uğraş bulmuş.

2 / 20 Sokaklarda yaşayan evsiz insanların saçlarını kesmek. Yaptığı işe ‘Temiz kesim, temiz başlangıç’ adını vermiş.

3 / 20 Saçlarını kestiği bu insanların hepsinin ayrı ayrı hüzünlü hikayeleri var.

4 / 20 Nasir bir noktadan olsa da onlara yardım etmenin mutluluğuyla kendine yeni bir yol çizmiş.

5 / 20 Bu yolu onlarında çizebileceklerini ve başarabileceklerini onlara kendi hikayesiyle göstermiş.

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7 / 20 Bükreş'te 71 yaşında tek başına yaşayıp dilencilik yapan adamın son halini gören inanmıyor.

8 / 20 Ölen karısıyla burada yaşadıkları için evini asla terk etmeyen adama yapılan yardımlar sonucu, yaşlı adamın hayatı değişti.

9 / 20 Para toplayarak ona yeni bir ev veren insanlar değişimi kare kare işte böyle kaydettiler.

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