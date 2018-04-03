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Dilencinin son hali şaşırttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Uyuşturucudan kurtulan kendine yeni bir hayat yaratmaya karar veren Nasir isimli kişi hayatındaki boşluğu iyilik yapmakta bulmuş.

Sokaktaki insanlara yardım etmeye karar veren Nasir, bakın nasıl güzelliklere imza atmış...

Evsizlerin değişimine tanık olun

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Uyuşturucu bağımlısı olan Nasir Sobhani uzun soluklu bir uyuşturucu tedavisi sürecinde kendine çok anlamlı bir uğraş bulmuş.
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Sokaklarda yaşayan evsiz insanların saçlarını kesmek. Yaptığı işe ‘Temiz kesim, temiz başlangıç’ adını vermiş.
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Saçlarını kestiği bu insanların hepsinin ayrı ayrı hüzünlü hikayeleri var.
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Nasir bir noktadan olsa da onlara yardım etmenin mutluluğuyla kendine yeni bir yol çizmiş.
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Bu yolu onlarında çizebileceklerini ve başarabileceklerini onlara kendi hikayesiyle göstermiş.
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Bükreş'te 71 yaşında tek başına yaşayıp dilencilik yapan adamın son halini gören inanmıyor.
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Ölen karısıyla burada yaşadıkları için evini asla terk etmeyen adama yapılan yardımlar sonucu, yaşlı adamın hayatı değişti.
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Para toplayarak ona yeni bir ev veren insanlar değişimi kare kare işte böyle kaydettiler.
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Anahtar Kelimeler:
dilenci evsiz değişim

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