Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...

Saniye saniye kaydedilen anlar objektiflere böyle yansıdı...

Chole Ferry Newcastle'da eğlenmek için çıktığı gecede rezil oldu.

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Direk dansı yapmak için bulduğu bir ağaç dalını kullanmak isteyen Chole, dalın kırılmasıyla yere düştü.