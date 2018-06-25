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Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Direk dansı yapmak için ağaca asılan Chole Ferry, eğlence gecesinde rezil oldu.

Saniye saniye kaydedilen anlar objektiflere böyle yansıdı...

Chole Ferry rezil oldu!

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Chole Ferry Newcastle'da eğlenmek için çıktığı gecede rezil oldu.
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Direk dansı yapmak için bulduğu bir ağaç dalını kullanmak isteyen Chole, dalın kırılmasıyla yere düştü.
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Doğaseverler tarafından tepki gösterilen görüntülerde, yere düşen Chole, frikik vermekten de kurtulamadı.
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Süper minisiyle oldukça seksi gözükürken bir anda yaptıklarıyla rezil olan Chole, yaptıklarıyla bu görüntülerle akıllara kazındı...
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