Diskalifiye edildiler! Güzellik yarışmasındaki develer botokslu çıktı

Son Güncelleme 16 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.01.2018 15:59 |16 saat önce

Suudi Arabistan'da düzenlenen geleneksel deve güzellik yarışmasında 12 deve dudakları botokslu olduğu gerekçesiyle festivalde diskalifiye edildi.

Güzellik yarışmasındaki develer botokslu çıktı!

1 / 53 Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden gerçekleştirilen deve festivali ilginç görüntülere sahne oluyor. 28 günlük şenlikte develer, milyonlarca lira ödüllü güzellik yarışmasında da boy gösteriyor.

2 / 53 12 DEVE İHRAÇ EDİLDİ Kral Abdülaziz Deve Festivali'nde bu yıl düzenlenen yarışmada ise 12 deve diskalifiye edildi. Sebebi ise hayvanların botokslu olması.

3 / 53 TOPLAM ÖDÜL 57 MİLYON DOLAR Yarışmanın oldukça katı kuralları var. Festivalde toplam ödül miktarı 57 milyon dolar olduğu için dolandırıcılığa da yoğun olarak rastlanılıyor. Festivalin el kitapçığında, "Dudaklarında ilaç bulunan, tıraşlanmış, vücudun herhangi bir yeri boyanan veya doğal formdaki değişikliğe tabi olan ilaçlar bulunmayan develere için izin verilmemektedir" yazıyor.

4 / 53 Festivalde güzellik yarışmasının dışında deve yarışı, itaat eğitimi, deve saç sanatı ve en iyi deve fotoğrafı gibi dallarda da ödüller veriliyor.

5 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>"Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? Göğe, nasıl yükseltildi? Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu? Yere; nasıl yayılıp-döşendi? Artık sen, öğüt verip -hatırlat. Sen, yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın." (Gaşiye Suresi, 17-21)</p>

6 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Tüm varlıkların sahip oldukları özelliklerle kendilerini Yaratan Rabbimiz'in sonsuz gücünü ve ilmini gösterdiklerine hiçbir kuşku yoktur. Allah, Kuran'daki birçok ayette bu gerçeği bildirmekte, Allah'ın her yarattığının bir ayet, yani 'bir delil ve ibret' olduğuna sürekli dikkat çekmektedir.</p>

7 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Gaşiye Suresi'nin 17. ayetinde de üzerinde dikkatle düşünülmesi ve ibret alınması gereken bir hayvandan, "deve"den bahsedilmektedir.</p>

8 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Deveyi "özel bir canlı" yapan, en ağır şartlardan bile etkilenmeyen vücut yapısıdır. Bu öyle bir vücuttur ki açlık ve susuzluğa günlerce dayanır, günler boyu, sırtında yüzlerce kilo ağırlıkla yol katedebilir.</p>

9 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Devenin, ayrıntısını ilerleyen sayfalarda göreceğiniz özellikleri, onun, kurak ortamlar için özel bir yaratılışla var edildiğini ve insanın hizmetine verildiğini göstermektedir. Ve bu da düşünen insanlar için açık bir yaratılış delilidir.</p>

10 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>"Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup-sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır." (Yunus Suresi, 6)</p>

11 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>AÇLIK VE SUSUZLUĞA OLAĞANÜSTÜ DAYANMA YETENEĞİ: Deve, 50°C sıcaklıkta 8 gün aç-susuz kalabilir. Bu süre içinde toplam ağırlığının %22'sini kaybeder. İnsan, vücudunda bulunan suyun %12'sini kaybettiğinde ölürken, deve, vücudundaki suyun %40'ını kaybettiği halde ölmez.</p>

12 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Devenin susuzluğa dayanıklılığının diğer bir sebebi de, gündüz vücut ısısını 41°C'ye kadar çıkartan bir mekanizmaya sahip olmasıdır. Bu sayede gündüz aşırı çöl sıcağında su kaybını minimum seviyede tutabilmektedir. Soğuk çöl gecelerinde ise vücut ısısını 30°C'ye kadar düşürebilmektedir.</p>

13 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>MÜKEMMEL SU KULLANIM ÜNİTESİ: Develer, 10 dakikada ağırlıklarının üçte biri oranında su içerler. Bu miktar kimi zaman 130 litreyi bulabilmektedir.</p>

14 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Bunun yanı sıra deve, insana oranla 100 kat daha geniş alanı kaplayan bir burun mukozasına sahiptir. Hayvan, çok büyük ve kıvrımlı burun mukozası sayesinde, havadaki nemin %66'sını tutabilmektedir.</p>

15 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>1. Besin deposu hörgüç Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgüç, Hecin devesinin kıtlık anında periyodik olarak beslenmesini sağlar. Hayvan bu sayede 3 hafta su içmeden yaşayabilir. Bu sırada vücut ağırlığının %33'-ünü kaybeder. Aynı koşullar altında insan, vücut ağırlığının %8'ini kaybeder ve 36 saat içinde vücut suyunu tamamen yitirerek ölür.</p>

16 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>2. Isıya karşı yalıtkan kürk</p><p>Bu kürk, hayvanın vücudunu sıcağa ve soğuğa karşı koruyan, su kaybını azaltan kalın ve keçeleşmiş tüylerden oluşmuştur. Hecin devesi gündüzleri iç sıcaklığını 41 dereceye kadar çıkararak terlemeyi geciktirir. Böylece su kaybını engellemiş olur.</p>

17 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Kalın kürkü sayesinde, Asya'nın, yazın ( ) 50 dereceye varan sıcağına, kışın ise (-) 50 dereceye kadar ulaşan soğuğuna dayanabilir.</p>

18 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>3. Kumdan korunan baş</p><p>Kirpikleri birbiri içine geçebilen bir sisteme sahiptir. Herhangi bir tehlike anında otomatik olarak kapanırlar. İç içe geçen kirpikler hayvanın gözüne en ufak bir toz tanesinin bile girmesine izin vermezler.</p>

19 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Burun ve kulaklar, kum ve tozdan korunması için uzun kıllarla kaplıdır.</p>

20 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Uzun boynu yerden 3 metre yükseklikteki yaprakları bile yemesine imkan tanır.</p>

21 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>4. Her türlü araziye uygun ayaklar</p><p>Ayaklar, esnek bir yastıkla birleşmiş iki parmakla donanmıştır. Hayvanın toprağı daha iyi kavramasını sağlayan bu yapı, yağımsı dört toptan oluşmuştur. Her türlü arazi şartına uygundur.</p>

22 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Tırnaklar ayağı herhangi bir çarpışmadan dolayı oluşacak zararlardan korur. Dizler bir boynuz kadar sert ve kalın bir zardan oluşan nasırla kaplıdır. Bu nasırlar hayvan kumlara yattığında onu aşırı sıcak olan zeminden ve yaralanmalardan korur.</p>

23 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Hayvanların çoğu böbreklerinde biriken üre kana karıştığı anda zehirlenerek ölürler. Oysa deve, vücudunda oluşan üreyi defalarca karaciğerinden geçirerek, sudan ve besinlerden maksimum derecede istifade edebilmektedir.</p>

24 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Devenin kan ve hücre yapısı da, çöl şartlarında uzun süre susuz yaşayabilmesini sağlayabilecek şekildedir.</p>

25 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Hücre duvarları, hücrelerinin fazla su kaybetmesini engelleyecek bir yapıdadır. Kan yapısı ise, devenin vücudunda su minimuma indiğinde bile kan akışında bir ağırlaşmaya olanak vermeyecek biçimdedir.</p>

26 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Ayrıca kanında, susuzluğa dayanıklılığı artıran albümin enzimi, diğer canlılardan daha fazla miktarda bulunmaktadır. , Devenin bir başka destekleyicisi de hörgücüdür. Hörgüçlerde vücut ağırlığının beşte biri kadar yağ depo edilmiştir. Devede yağın tek bir noktada toplanması, vücudun -yağa bağlı olarak- her yerinde yoğun oranda su atılmasını engeller. Bu da devenin suyu minimum oranda kullanmasına sebep olur.</p>

27 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Bir hörgüçlü deve, normalde günde 30-50 kilo besin alabilirken, zor şartlarda günde sadece 2 kg kuru otla bir ay boyunca yaşayabilmektedir. Devenin ağız ve dudak yapısı, ayakkabı köselesini delecek kadar sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir.</p>

28 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Dört yüzlü midesi ve sindirim sistemi ise önüne çıkan herşeyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Normalde yiyecek sınıfına girmeyen kauçuk gibi maddelerden bile istifade etmesini bilir. Kurak ortamlarda bu özelliğin ne kadar değerli olduğu açıktır.</p>

29 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Hecin develeri, Orta Asya'nın yüksek yaylalarında -52 derecelik soğuğa karşı dayanabilmektedir.</p>

30 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Devenin gözleri iki kat kirpiklidir. Kirpikler, kapan gibi içiçe geçerek, gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı tam bir korumaya alırlar. Develer ayrıca burun deliklerini de kum girmesini engellemek için kapatabilirler.</p>

31 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Bütün vücudunu kaplayan sık tüyler çölün yakıcı güneşinin hayvanın derisine ulaşmasına engel olurlar. Bunlar aynı zamanda soğukta da hayvanın ısınmasını sağlarlar. Çöl develeri 70°C'lik sıcaklıktan etkilenmezken, çift hörgüçlü develer sıfırın altında 52 derecelik soğuklarda yaşayabilmektedir. Bu tip develer, 4.000 metrelik yüksek yaylalarda bile hayatlarını sürdürebilmektedirler.</p>

32 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Bacaklarına oranla son derece büyük olan ayakları da özel olarak "dizayn" edilmiş, hayvan kuma batmadan yürüyebilsin diye genişletilip yayılmıştır. Ayak tabanlarındaki özel kalın deri ise kızgın çöl kumlarına karşı alınmış bir tedbirdir.</p>

33 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Tüm bu bilgilerin ışığında düşünelim: Deve, kendi vücudunu çöl ortamına göre kendisi mi ayarlamıştır? Burun mukozasını kendisi oluşturup, tepesindeki hörgücü o mu meydana getirmiştir?</p>

34 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Ya da hortum ve fırtınalara karşı göz ve burun yapısını kendisi mi tasarlamıştır? Kan ve hücre yapısını, devenin kendisi mi 'su harcamama esası' üzerine düzenlemiştir? Vücudundaki tüylerin dokusunu o mu seçmiştir? O mu kendisini "çöl gemisi"ne dönüştürmüştür?</p>

35 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Deve -canlıların tümünde olduğu gibi- elbette ki bunları yapamaz. "Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı?" ayeti, gerçekten de bu olağanüstü hayvanın varoluşunu en iyi biçimde açıklamaktadır. Deve de, diğer bütün varlıklar gibi yaratılmış, özelliklerle bezenmiş ve Allah'ın yaratmadaki üstünlüğünün bir işareti olarak yeryüzüne yerleştirilmiştir.</p>

36 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Deve, bu tür üstün fiziksel özelliklerle yaratılırken, insana hizmetle görevlendirilmiştir. İnsan ise, tüm varlık aleminin içindeki buna benzer yaratılış mucizelerini görmek ve tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'ı bilip-tanımakla...</p>

37 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Dikenleri Öğüten Sindirim Sistemi Çöllerin bir özelliği de gıda maddesi bulmanın zorluğudur. Devenin yaratılışı çölde bulunabilecek her gıdadan faydalanabilecek şekilde üstün bir sindirim sistemine sahip olmasıdır.</p>

38 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Boynu yüksek ağaçlara uzanabilecek şekilde uzundur. Başka canlıların yiyemediği dal parçaları, hurma çekirdekleri, kalın ve kuru yaprakları afiyetle yerler.</p>

39 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Çünkü devenin dili ve yarık dudağı, sivri dikenleri bile çiğneyip yutabilecek şekilde kalın mukozayla kaplıdır.</p>

40 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Mide salgıları da, ip, tahta, kağıt gibi aslen gıda maddesi olmayan nesneleri bile eritecek kadar güçlüdür.</p>

41 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Develerin mideleri çok sayıda kesecikten oluşur ve buradaki özel bakteriler başka canlıların hazmedemediği selülozu (kağıt, tahta) bile hazmeder. Ayrıca bu kesecikler gıda ve suyun depolanarak azar azar kana karışmasında da etkili olurlar.</p>

42 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Sabırlı ve Sadık</p><p>Develerin huyları da çok ilginçtir. Sahiplerine karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı canlılardır.</p>

43 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Develerle haşır neşir olan bedeviler, onların katır ve merkep gibi hayvanlara nazaran daha güvenilir olduğunu söylerler.</p>

44 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Günlerce susuz kaldıkları halde su başına varınca itişip kakışmazlar, arkadaşlarının su içmesini sabırla beklerler. Sahiplerinden kaçsalar rahatlıkla hayatta kalabilecekleri halde uysallıkla hizmet ederler.</p>

45 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Küçük bir çocuk onları çökertmek istese alçak gönüllülükle diz çöküp sırtına bindirirler. Buna mukabil kendilerine kötülük edildiği zaman asla unutmadığı da söylenmektedir.</p>

46 / 53 Develerin hayrete düşüren özellikleri <p>Kısacası develer Allah'ın insanoğlunun istifadesine sunduğu nimetlerin en üstünlerinden biridir.</p>

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