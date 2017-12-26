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Doğa, tahribatı böyle onardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 14:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribata rağmen doğa bu zararları bertaraf etmek için imkansız denilebilecek yerlerde bile üstesinden geliyor. İşte o karelerden bazıları...

Doğa kendini onarıyor

1 / 23

Kaliforniya
2 / 23

Doğa durdurulamaz
3 / 23

Hong Kong
4 / 23

Dublin
5 / 23

Sidney
6 / 23

Terk edilmiş alışveriş merkezi, Tayland
7 / 23

Tren istasyonu, Abhazya
8 / 23

Sevgi tüneli, Ukrayna
9 / 23

Tayvan
10 / 23

Florida
11 / 23

Vashon Adası, Washington, Amerika Birleşik Devletleri
12 / 23

Mezarlık arabaları, Belçika
13 / 23

Angkor Wat
14 / 23

Tayvan'da terk edilmiş şehir
15 / 23

Sorrento, İtalya
16 / 23

Terk edilmiş bir otel, Japonya
17 / 23

Paris
18 / 23

Belarus'ta bir kilise
19 / 23

Terk edilmiş şehir, Nambiya
20 / 23

Hollanda
21 / 23

Kolombiya'da terk edilmiş otel
22 / 23

İrlanda
23 / 23

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Anahtar Kelimeler:
zarar doğa

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