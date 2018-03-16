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En acı kare! Bavulun içinde uyuya kaldı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Doğu Guta'da art arda yaşanan saldırılar onlarca kişinin can vermesine sebep oldu. Artan saldırılar üzerine bölgeyi terk etmeye başladı.

Binlerce kişinin evini ardında bırakarak kaçtığı bölgede yaşananlar objektiflere böyle yansıdı.

Siviller Doğu Guta'dan kaçıyor

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Üç haftadan fazla bir süredir yoğun bombardıman altında olan Doğu Guta'da insani kriz derinleşiyor. Suriye ordusu bölgedeki saldırılarını artırırken binlerce kişi evlerini terketmeye başladı. Dün 12 bin 500 sivil Doğu Guta'dan ayrıldı. Bugün de yine binlerce kişi yollarda.
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Bölgeye bugün düzenlenen hava saldırısındaysa aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 40 kişi öldü. Minik bir yavrunun bavul içerisinde taşınması ise Doğu Guta'da yaşanan insani dramı gözler önüne serdi.
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Esad rejiminin saldırısı altında bulunan Doğu Guta'da dün 12 bin 500 sivil ayrıldı.
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Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla yola dökülen Doğu Gutalılar canlarını kurtarmak için evlerini terk etti.
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Esad rejiminin haftalardır yoğun bombardıman altında tuttuğu Doğu Guta'da Suriye ordusu bölgede karadan da ilerlerken insani dram derinleşiyor.
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Binlerce kişi, Doğu Guta'dan ayrılarak Esad rejiminin kontrolündeki bölgelere gidiyor.
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Doğu Guta'daki kaçışın sembollerinden biri, babasının taşıdığı valizin içinde herşeyden habersiz uyuyan bebeğin fotoğrafı, fazla söze gerek bırakmyor.
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Binlerce kişinin kaçmaya çalıştığı Goğu guta'da Suriye ordusunun üç haftadan fazla bir süredir devam eden bombardımanında şimdiye kadar bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
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Yıllardır kuşatma altında tutulan Doğu Guta'nın yüzde 70'nın Esad rejiminin kontrolüne geçtiği yönünde haberler var.
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Bir yandan bölgeye yardım ulaştırılması için çabalar sürüyor. Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç örgütü bölgenin en büyük yerleşim yeri olan Duma kasabasına 25 kamyonluk yardım konvoyu gönderdi.
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Anahtar Kelimeler:
doğu guta sivil ölüm savaş Suriye

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