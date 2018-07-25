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Doğum anı böyle görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Karaya vuran vatoz balığının doğumuna yardım eden insanlar o anları işte böyle kaydetti.

Doğadaki canlıların doğum anını hayretle izlediler.

Hayvanlar nasıl doğum yapıyorlar? İşte o anlar!

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Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.
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Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.
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Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.
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Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner.
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Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.
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İmpalanın doğum anı işte böyle kaydedildi.
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Kenya'da fotoğraf karelerine minik bir zürafa yavrusunun doğum anı takıldı.
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Yaklaşık 30 dakika süren ve annesinin dört ayak üzerinde durarak dünyaya getirdikten sonra koklayarak ve yalayarak güven vermeye çalıştığı yavrunun ürkek bakışları dikkat çekti. İşte o anlar.
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Orangutanın doğum anı kameralara böyle yansıdı.
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Doğanın korkutan hayvanlarından gergedanın doğum anı ve sonrasında yaşananlar şaşırttı.
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Dünyanın en zehirli hayvanları arasında yer alan akreplerin nasıl çoğaldıklarını biliyor musunuz?
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Akrep yumurtlamaz, bunun yerine canlı yavrular doğurur.
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Akrep yavrusu doğumdan sonra bir süre annenin sırtında taşınır.
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Doğurduğu yavruları sanki saydam bir canlı gibi.
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Biraz zaman geçtikten sonra sihirli dönüşüm başlıyor ve o zehirli hayvan ortaya çıkıyor.
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Anahtar Kelimeler:
vatoz doğum Hayvanlar Alemi

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