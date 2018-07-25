Doğum anı böyle görüntülendi

Doğadaki canlıların doğum anını hayretle izlediler.

Hayvanlar nasıl doğum yapıyorlar? İşte o anlar!

1 / 78

2 / 78

3 / 78

4 / 78

5 / 78 Kış mevsiminde üremeye başlayan sincaplar yuvalarının içine küçük dallar ve yosunlar yerleştirirler.

6 / 78 5

7 / 78 Mart ayı ise doğum için en doğru zamanlardandır.

8 / 78 Sincaplar için doğum sırasında en çok ihtiyaçları olduğu şey, tok bir mide ve rahat bir yataktır.

9 / 78 Ağaçtaki bir oyukta doğum sıkıntısıyla döndükçe döner.

10 / 78 Doğum anı gelen ve yavrularını dünyaya getirmek için yuvasına dönen bir sincabın doğum yaptığı anlar, kameralara böyle yansıdı.

11 / 78

12 / 78

13 / 78

14 / 78

15 / 78

16 / 78

17 / 78

18 / 78

19 / 78 İmpalanın doğum anı işte böyle kaydedildi.

20 / 78

21 / 78

22 / 78

23 / 78

24 / 78

25 / 78

26 / 78 Kenya'da fotoğraf karelerine minik bir zürafa yavrusunun doğum anı takıldı.

27 / 78 Yaklaşık 30 dakika süren ve annesinin dört ayak üzerinde durarak dünyaya getirdikten sonra koklayarak ve yalayarak güven vermeye çalıştığı yavrunun ürkek bakışları dikkat çekti. İşte o anlar.

28 / 78

29 / 78

30 / 78

31 / 78

32 / 78

33 / 78

34 / 78

35 / 78

36 / 78

37 / 78 Orangutanın doğum anı kameralara böyle yansıdı.

38 / 78

39 / 78

40 / 78

41 / 78

42 / 78

43 / 78

44 / 78

45 / 78 Doğanın korkutan hayvanlarından gergedanın doğum anı ve sonrasında yaşananlar şaşırttı.

46 / 78

47 / 78

48 / 78

49 / 78

50 / 78

51 / 78

52 / 78

53 / 78

54 / 78

55 / 78

56 / 78

57 / 78

58 / 78

59 / 78

60 / 78

61 / 78

62 / 78

63 / 78

64 / 78 Dünyanın en zehirli hayvanları arasında yer alan akreplerin nasıl çoğaldıklarını biliyor musunuz?

65 / 78 Akrep yumurtlamaz, bunun yerine canlı yavrular doğurur.

66 / 78 Akrep yavrusu doğumdan sonra bir süre annenin sırtında taşınır.

67 / 78 Doğurduğu yavruları sanki saydam bir canlı gibi.

68 / 78 Biraz zaman geçtikten sonra sihirli dönüşüm başlıyor ve o zehirli hayvan ortaya çıkıyor.

69 / 78

70 / 78

71 / 78

72 / 78

73 / 78

74 / 78

75 / 78

76 / 78

77 / 78