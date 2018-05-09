Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş

Bedeninde doğumundan beri taşıdığı izden şikayet ederek doktora giden ABD'li modelin öğrendiği gerçek bakın neydi...

Vücudundaki iz ikizi çıktı

1 / 21 ABD'de yaşayan model Taylor Muhl, vücudundaki doğum lekesinin aslında ne olduğunu yıllar sonra büyük bir şaşkınlıkla öğrendi.

2 / 21 California eyaletinde Muhl, karnında bulunan doğum lekesi için doktora gittiğinde hiç beklemediği hayatının şokunu yaşadı.

3 / 21 Muhl’ın sıradan bir leke olarak düşündüğü izler, hiç sahip olamadığı ikiz kardeşine ait çıktı.

4 / 21 'Chimera' adı verilen genetik bir sendroma sahip olduğunu öğrenen Muhl, vücudundaki farklı hücre yapılarıyla aynı zamanda kendisinin ikizi.

5 / 21 Bu durum nedeniyle çeşitli sağlıklı sorunları yaşayan Muhl, “Vücudum, farklı DNA ve hücre yapılarına reaksiyon gösterdi. Bağışıklık sistemim normal bir insana göre çok daha zayıf” dedi.

6 / 21 Muhl’a uygulanan testler sonucunda, genç kadının iki farklı DNA dizilimine sahip olduğu ve bunlardan birini anne karnında ikizinden edindiği belirlendi.

7 / 21 Dr. John Pappas, nadir görülen bu sendromun ana rahmindeki embriyoların henüz erken aşamadayken füzyona uğraması ve farklı hücre yapıları geliştirmesiyle oluştuğunu ifade etti.

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