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Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Nadir görülen bir sendromla karşı karşıya kalan Taylor Muhl, doktora gidince öğrendikleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Bedeninde doğumundan beri taşıdığı izden şikayet ederek doktora giden ABD'li modelin öğrendiği gerçek bakın neydi...

Vücudundaki iz ikizi çıktı

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ABD'de yaşayan model Taylor Muhl, vücudundaki doğum lekesinin aslında ne olduğunu yıllar sonra büyük bir şaşkınlıkla öğrendi.
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California eyaletinde Muhl, karnında bulunan doğum lekesi için doktora gittiğinde hiç beklemediği hayatının şokunu yaşadı.
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Muhl’ın sıradan bir leke olarak düşündüğü izler, hiç sahip olamadığı ikiz kardeşine ait çıktı.
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'Chimera' adı verilen genetik bir sendroma sahip olduğunu öğrenen Muhl, vücudundaki farklı hücre yapılarıyla aynı zamanda kendisinin ikizi.
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Bu durum nedeniyle çeşitli sağlıklı sorunları yaşayan Muhl, “Vücudum, farklı DNA ve hücre yapılarına reaksiyon gösterdi. Bağışıklık sistemim normal bir insana göre çok daha zayıf” dedi.
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Muhl’a uygulanan testler sonucunda, genç kadının iki farklı DNA dizilimine sahip olduğu ve bunlardan birini anne karnında ikizinden edindiği belirlendi.
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Dr. John Pappas, nadir görülen bu sendromun ana rahmindeki embriyoların henüz erken aşamadayken füzyona uğraması ve farklı hücre yapıları geliştirmesiyle oluştuğunu ifade etti.
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ABD model Taylor Muhl doğum lekesi Leke

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