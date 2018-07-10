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Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Hormon tedavisi görerek cinsiyet değiştiren Thomas Beatie, eşinin kısır olması sebebiyle hamile kalmaya karar verdi.

Hamile kalan ilk erkek olarak dünya tarihine adını yazdıran Yhomas Beatie'nin doğum sonrası yaşadığı değişim de hamileliği kadar ses getirdi.

İşte Thomas Beatie'nin doğumdan sonraki hali

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Doğum yapan ilk erkek olan Thomas Beatie'nin doğumdan uzun süre sonra yeni ailesiyle çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
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Yıllarca hormon tedavisi gören Thomas Beatie, bıçak altına yatarak cinsiyet değiştirip erkek olmuştu.
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Daha sonra evlendiği ilk eşi Nancy, kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olamayınca, Beatie hamile kalmaya karar verdi ve çocuklarını dünyaya getirdi.
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Thomas Beatie, dünyada hamile kalan ilk erkek olarak isimlendirilmişti.
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İşte Thomas'ın son hali ve ailesi...
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Thomas Beatie doğum bebek erkek

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"Çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım" sözüne kendine çok kaptırmış. Yüce Mevlam ıslah etsin.
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