Doktorlar yaşamaz demişti! İşte yıllar sonraki halleri

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda çocukların son hali büyük ilgi gördü. İşte küçücük yüreklerin gücünü belgeleyen görüntüleri..
Doktorun öleceğini söylediği kanser hastası üç kız yıllar sonra tekrar görüntülendi
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Profesyonel fotoğrafçı Scantling’in üvey babasına kanser teşhisi koyulduktan sonra, Scantling tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir çözüm bulmaya çalıştı. Daha sonra bulacağı çözüm bir projeye dönüştü.
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Facebook’ta paylaştığı gönderiyle kanser hastası çocuklara ulaşmaya çalıştı. Ulaştıktan sonra onlarca kanser hastası çocuğun fotoğrafını ve hikâyelerini paylaşmaya başladı.
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Kanser hastası üç küçük kızın fotoğrafı kısa sürede yayıldı. Altı yaşındaki Rheann Frankling’in nadiren rastlanan beyin tümörü vardı. Beş yaşındaki Ainsley Peters lösemi hastasıydı ve Rylie Hughley de böbrek kanseriydi.
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Melekler gibi giyinip birbirlerine sarılarak üç kız böyle poz verdi.Ainsley’nin annesi ‘Yaşadıklarına rağmen harika görünüyorlar” dedi.
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Fotoğraf çekildikten bir yıl sonra çocuklar yeniden bir araya geldiler ve yeni bir fotoğraf çektirdiler.Scantling’in aktardığına göre üç küçük kız arasında güzel bir arkadaşlık başlamış.
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Scantling, “En iyi arkadaşlar yıllar sonra bir araya gelmiş gibiydi. Etrafta koşuşturup oyunlar oynadılar. ‘En iyi arkadaşlarıma kavuştum!’ der gibi bir ifade vardı suratlarında” dedi.
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Üç küçük kız kanseri yense de Scantling onların fotoğraflarını çekmeye devam etmek istiyor.
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Her yıl üç küçük kızın fotoğrafını çekerek bunun bir gelenek ve simgeye dönüşmesini istiyor.
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Küçük kızlar dünyanın her yerindeki hasta insanlara ilham olmaya devam ediyorlar. Maalesef Scantling’in üvey babası geçtiğimiz senelerde hayatını kaybetti. Şimdi fotoğrafçı hayatını kanser hastası çocuklara adamış durumda.
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Bu yıl kızların yanına bir çocuk daha katıldı. Üç yaşındaki Connor Lloyd’a akut lenfoblastik lösemi teşhisi koyuldu. Scantling de küçük çocuğu stüdyosuna davet etti.
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Scantling, üç kızın da iyileşmesinin ardından insanların fotoğraf çekiminin asıl amacını unuttuğunu düşünüyor.
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“Connor’ın üç yıllık bir tedavi süreci var. Çok cesur ve mutlu bir çocuk. Kızlar gibi o da insanlara ilham oluyor” dedi.
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