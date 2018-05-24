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Dolar fırladı, sosyal medya böyle sallandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından düşüşe geçen dolar kurunun bir süredir devam eden önlenemez yükselişi sosyal medyada da yankı uyandırdı

Mizahı bol Twitter alemi bu kez de dolarla ilgili tuşlara bastı. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı...

Doların çılgın yükselişi Twitter'ı salladı

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Doların yükselişi durdurulamayınca, izahı biten ekonomimizin mizahı başladı.
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Twitter'da bu ekonomik çöküşle ilgili yapılan birbirinden trajikomik paylaşımı sizler için bir araya getirdik.
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İşte sosyal medyadaki dikkat çeken dolar paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
dolar Twitter sosyal medya komik

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