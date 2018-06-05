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Dolgun dudak isterken bu hale geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

Seksi görünmek için dolgun dudaklara sahip olmak isterken ipin ucunu kaçıran kadınlar, güzellik algısını sorgulatır hale geldi.

Estetik bağımlısı haline gelen ve güzellikleriyle yetinmeyen kadınlar bakın nasıl bir görünüme sahip oldu...

Estetik faciaları hayrete düşürdü

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Dolgun dudak furyası, kendini kaptırıp abartanlar yüzünden bir faciaya dönüşmüş durumda.
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İşte büyük her zaman iyi değildir demenize sebep olacak o moda kurbanları...
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