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Donald Trump İngilizce'den sınıfta kaldı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

Florida'da 17 öğrencinin öldürüldüğü katliam ile ilgili Donald Trump ile görüşmek için mektup yazan İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, cevap olarak kendisine gönderilen mektubu okuyunca büyük şok yaşadı.

Kendisine Beyaz Saray'dan gönderilen dilbilgisi hatalarıyla dolu bir mektupla karşılaşan İngilizce öğretmeni, hataları düzelterek mektubu geri yolladı. Tepkili öğretmen, bu mektubu sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmeyince ülkenin en çok konuşulan konusu oldu.

Öğretmen, Trump'ın mektubundaki hataları düzeltip, geri yolladı

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Amerika başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana hemen hemen her yaptığı çok konuşulan Donald Trump şimdi de eski emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason'a yolladığı mektup ile gündemde.
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Şimdi ABD'de yabancılara ve göçmenlere yönelik milliyetçi ve dışlayıcı bir dil kullanan Trump'ın İngilizce bilmemesi tartışılıyor.
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The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Florida eyaletinde 17 öğrencinin öldürüldüğü katliamın ardından emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Trump'a mektup yazıp görüşmek istediğini bildirdi. Trump ise gramer hatalarıyla dolu yanıtında görüşme talebini reddetti.
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'Başkan' sözcüğünü bile yanlış yazmış

'Başkan' sözcüğünü bile yanlış yazmış
Mason, Beyaz Saray'dan gönderilen ve başkan Trump imzalı mektuptaki yazım ve gramer hatalarını görünce şaşkınlık içinde kaldı.
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Mektubun üzerinde düzeltmeler yapan Mason, Trump'ın "ben" zamirini aşırı kullandığı notunu düştü, "devlet, millet, federal, başkan" gibi bir siyasetçinin günlük dilinde sıkça başvurduğu kelimelerin bile yanlış yazıldığının altını çizdi.
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Mason imla hatalarını düzelttiği mektubu da Beyaz Saray'a geri yolladı.
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'Öğrencim olsa sadece D alırdı'

'Öğrencim olsa sadece D alırdı'
Emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Trump'tan gelen gramer ve yazım hatalarıyla dolu mektubun düzeltilmiş halini sosyal medyada da yayınladı.
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Mason, öğrencisi olsa Başkan Trump'ın kendisinden sadece "D" alacağını yazdı.
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'Yine de insan teknik olarak düzgün bir şey bekliyor'

'Yine de insan teknik olarak düzgün bir şey bekliyor'
Atlanta'da yaşayan Mason "Mektubun birçok yazım hatası ile dolu olduğu için kendisinden geçer not alamayacağını" belirtti.
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Mason, "Eğer ortaokulda okuyan bir çocuk tarafından yazılmış olsaydı mektuba "C-' ya da 'D' notu vereceğini" kaydetti.
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"Düzelttiği mektuba herhangi bir not vermemeyi tercih eden" Mason, Trump imzalı mektubu Beyaz Saray'a geri gönderdi.
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Mason, "Devletin en tepe makamında bir mektup aldığınızda en azında mektubun teknik olarak kusursuz olmasını beklersiniz” dedi.
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Trump ve ekibi daha önce de yazım hatalarından dolayı eleştiri almıştı.
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Donald Trump imla hatası yazım hatası ingilizce

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