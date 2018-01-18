Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 18.01.2018 12:11 |7 saat önce

Geçirdiği kaza sonrası -22 derece soğukta 6 saat hareketsiz kalarak donan kadının, mucizevi hayata dönüş hikayesi duyan herkesi şaşkına çeviriyor.

Dondu, hayata geri döndü

1 / 45 Jean Hilliard, 20 Kasım 1980 tarihinde 19 yaşındayken Minnesota'daki arkadaşını ziyarete gidiyordu. Aracın kontrolünü kaybetti ve yoldan çıktı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ancak dışarısı -22 dereceydi. Birileri onu bulmazsa donarak öleceğini düşünmeye başladı. The New York Times'dan aktarılanlara göre bu sırada yakınlardaki bir eve sığınmayı düşünmüş.

2 / 45 En yakınındaki ev 3 kilometre uzaklıktaydı. Yürürken yoruldu ve ayakları dondu. Jean eve çok yakınken yere yığıldı. Bulunduğunda 6 saattir yerde yatıyordu. Onu sabah yedide bulan kişinin adı Wally Nelson'dı. Wally derhal bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Jean'in vücudu kaskatı kesildiğinden onu başta tek başına aracına bindiremedi. En sonunda Jean'i araca sığdırmayı başarınca Wally acile sürmeye başladı.

3 / 45 Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ancak Jean'in yaşama şansının çok düşük olduğuna inandılar. Vücudu tamamen donduğundan iğne bile atılamıyordu.Dr. George Sather, “Vücudu donmuştu. Kaskatı kesilmişti. Sanki buzluktan çıkardığınız et gibiydi” dedi.

4 / 45 Yapılabilecek tek şey kadını elektrikli battaniyeye sarıp beklemekti. 2-3 saat bekledikten sonra doktorlar Jean'in kalbinin attığını duyunca inanamadılar. Jean yavaş yavaş kendine gelmeye ve nefes almaya başladı. Mucizevi bir şekilde Jean normale dönmeye başladı. Önünde hala uzun bir yol vardı ancak mesafe kat ediyordu.

5 / 45 Yine doktorlar kadının iki bacağının da ampüte edilmesinin gerekli olabileceğini düşünmeye başladılar. Jean yoğun bakımda altı gün geçirdi. Hastanedeki 49. gününün ardından sapasağlam şekilde evine döndü. Bacakları da ampüte edilmedi.

6 / 45 Genç kadın sağlıklı hali ile birde röportaj vererek, ölümden geri dönen kadın olarak anılmaya başladı.

7 / 45 ÇATIDA DONARAK ÖLDÜ RUSYA’nın soğuyla ünlü Sibirya bölgesinde yüksek binaların dış yüzeylerindeki onarım ve bakım işlerini yapan 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov çıktığı binaların birinin tepesinden aşağıya sarkarken görüldü.

8 / 45 Önce yine her zamanki gibi bir iş yaptığı sanılan Tikhonov’un hareket etmediğini fark eden çevre sakinleri, bir terslik olduğunu anladı. Bir öğrenci yurdunun çatısına tutunmuş gibi duran Tikhonov’un bacaklarından aşağıya sivri buzlar sarkıyordu.

9 / 45 Başı da karla kaplanmıştı. Genç tamircinin, donarak öldüğü ve binadan sarkık şekilde durduğu anlaşıldı. Yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

10 / 45 'SADECE UYUMAK İÇİN AŞAĞIYA İNERİM' Sibirya’nın Anzhero-Sudzhensk kentinde yaşayan Tikhonov, işini severek yapıyor ve çıktığı binaların tepesinden çektiği selfieleri sosyal medyada paylaşıyordu.

11 / 45 Yakınları, tamirci gencin, “Sadece uyumak için aşağıya inerim” diye espriler yaptığını anlattı.

12 / 45 O GECE SICAKLIK -27 DERECE İDİ Tikhonov’un cesedinin bulunmasından önceki gece hava sıcaklığının - 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

13 / 45 Yevgeni Tikhonov’un ölüm sebebi araştırılıyor.

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16 / 45 CANSIZ BEDENLERİ DONDURARAK GELECEĞE SAKLADILAR Fotoğrafçı Murray Ballard kendini donduran insanları görüntüledi. İşte ölüme meydan okuyup vücudunu donduranların serüveni...

17 / 45 Tüm dünyadan yüzlerce cansız vücut, içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede, tıbbın ilerleyip kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor.

18 / 45 Ölü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor ve göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan çekiliyor.

19 / 45 Yerine eksi 50 derecede gliserol enjekte ediliyor. Vücuda yayılımı sağlanan solüsyon vücut ısısının da eksi 50 dereceye düşmesini sağlıyor.

20 / 45 Hücre çevresindeki yağların buzdolabında kalmış birkaç günlük yağlar gibi buruşmaması için de hasta içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, eksi 196 derecede korunuyor.

21 / 45 Tüm işlem dondurulması cesedin buzların içine yatırmakla olmuyor. Çünkü insan bedeni, önlem alınmadan dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına sebep oluyor. Gerilen hücre zarı yırtılıyor ve hücre parçalanıyor. Bunu engellemek için gliserol gibi donmayan kimyasallar kullanılıyor.

22 / 45 Sözlük anlamı, insanların bilinmeyen bir gelecekte çözül-mek üzere dondurulması olan cryonics terimi, ilk olarak 1965 yılında kullanıldı.

23 / 45 Ancak ilk kez Neil R. Jones 30'larda yazdığı bir romanda insanların dondurulmasından söz ediyordu. Ünlü fizikçi Robert C. W. Ettinger da 1964'de yayımlanan "Olumsuzluk İhtimali" adlı kitabında insanların gelecek yıllarda canlandırılmak üzere dondurulması fikrinin akla yatkın olduğunu ileri sürüyordu.

24 / 45 Dünyada dondurulan ilk kişi 73 yaşında akciğer kanserinden ölen Amerikalı psikolog James Bedford'dı. 1967'den beri buzlar içinde diriltileceği günü bekliyor.

25 / 45 Bazıları için insanları, nano teknolojinin ve tıbbın çok ilerlediği, her hastalığa çare bulunabildiği, tek bir hücreden bile bir insanın yeniden yaratılabildiği bir çağda uyandırmak üzere dondurmak için paralarını almak umut tacirliğinden başka bir şey değil.

26 / 45 Dr. Segal, beagle cinsi sevimli köpeği Miles'ı dondurup tekrar diriltmeyi başarmıştı. Bu deney dondurulmaya inanan insanlar için o günden beri büyük bir ispat olarak sayılıyor.

27 / 45 Miles kanı çekildikten sonra doldurularak öldürülmüş, 70 dakikalık klinik ölümün ardından kanı tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığına geri getirilmişti.

28 / 45 Üç buçuk yaşındaki köpek hayata geri döndüğünde tüm karakteristik özelliklerini olduğu gibi taşıyordu, alışkanlıkları ve huyları değişmemişti. Bu, dondurulan insanların bir gün yeniden canlandırıldığında hafızalarının yerinde olacağına ispat olarak gösteriliyor.

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