Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!

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Birkan Kurtdemir ise kaplıcanın özellikle romatizmaya çok iyi geldiğini belirterek, “Bu mevsimde bu havayı bulmak zor olduğu için değerlendirmek istedik. Bir eksiğimiz, burada bir tesisin olmayışıdır. Tesis olsaydı burası daha çok yerli ve yabancı turist çekebilirdi. Suyun sıcak olması, havanın soğuk olmasını etkilemiyor. Çünkü suyun sıcaklığı yaklaşık 45-50 derece civarındadır. Çok şükür bizler rahatsızlığımız için burada değiliz, ama hasta olarak gelenlerin burada şifa bulduklarını da biliyoruz” dedi.