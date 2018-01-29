Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!

Fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
1 / 8
Fotoğraf tutkunları düzenledikleri turlarla, sıfırın altına düşen hava sıcaklığında manda ve atlarla beraber doğal kaplıcaya girenleri görüntülemek için bölgeye geliyor. Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcası yılın 12 ayında da ziyaretçilerini ağırlarken, eksi 10 derecede kaplıcaya girenler şifa arıyor.
2 / 8
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen kaplıca keyfi yapan vatandaşlar, sıcaklığı 45-50 dereceyi bulan kaplıcada şifa bulduklarını söylüyor.
3 / 8
Kaplıcaya giren vatandaşlar, kaplıcanın birçok cilt hastalığına ve özellikle romatizmaya iyi geldiğini belirtiyor.
4 / 8
Budaklı köyü içinde bulunan 3 farklı alandaki kaplıcalara özellikle kış aylarında yöre halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda çocuk ve yetişkin geliyor.
5 / 8
Bitlis’ten Budaklı Kaplıcası'na girmek için gelen Nihat Olcay adlı vatandaş, ocak ayının sonlarında olmalarına rağmen ve eksi derecelere aldırış etmeden kaplıcada arkadaşlarıyla yüzdüklerini söyledi.
6 / 8
Birkan Kurtdemir ise kaplıcanın özellikle romatizmaya çok iyi geldiğini belirterek, “Bu mevsimde bu havayı bulmak zor olduğu için değerlendirmek istedik. Bir eksiğimiz, burada bir tesisin olmayışıdır. Tesis olsaydı burası daha çok yerli ve yabancı turist çekebilirdi. Suyun sıcak olması, havanın soğuk olmasını etkilemiyor. Çünkü suyun sıcaklığı yaklaşık 45-50 derece civarındadır. Çok şükür bizler rahatsızlığımız için burada değiliz, ama hasta olarak gelenlerin burada şifa bulduklarını da biliyoruz” dedi.
Okuyucu Yorumları 1 yorum