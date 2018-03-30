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Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

26 yaşındaki evli öğretmen, 4 öğrencisiyle ilişkiye girdiği öğrenilince gözaltına alındı.

Mahkeme karşısında kendini savunan öğretmen, öğrencilerin 18 yaşın altında olduğunu bilmediğini iddia etti.

Öğretmen öğrencisiyle ilişkiye girmiş!

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ABD'nin Arkansas Eyaleti'ndeki Marked Tree Lisesi'nde sanat dersleri veren 26 yaşındaki Jessie Lorene Goline, 2016 yılı başında öğrencileriyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılandı.
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4 farklı erkek öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen eski öğretmenin cezası, öğrencilerden yalnızca biri 18 yaşın altında olduğu için, az oldu. Çocuğun o kadar da genç olduğunu bilmediğini söyleyen Jessie Lorene Goline'ye verilen ceza, 42 ay boyunca denetim altına alınmak ve ilişki suçlusu olarak kaydedilmek oldu.
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Evli olan Goline'nin sınıfındaki öğrencilerden birini kendi evine götürüp, sonra yeniden okula bıraktığı ve aynı gün kendi evinde bir başka öğrenciyle daha ilişkiye girdiği iddia ediliyordu. Ayrıca bir öğrenciye de üzerinde yalnızca iç çamaşırı olan bir fotoğraf gönderdiği ifade ediliyordu.
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Öğrencilerin övünmesi üzerine, bir öğrencinin velisi şikâyette bulundu ve polis soruşturmaya başladı. Okul müdürü, genç kadının 2016 yılının ilk 4 ayında 4 öğrencisiyle ilişkiye girdiğini kabul ettiğini söyledi.
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Olayı haber alan polis de Eylül ayında genç kadını gözaltına aldı. Davanın 31 Ekim'de görülmesi bekleniyor.
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Amerika'nın Arizona eyaletinde 27 yaşındaki evli öğretmenin, 13 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmen tutuklanırken, ilişkiyi 'Whatsapp' konuşmalarının ortaya çıkardığı öğrenildi.
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ABD’de 27 yaşında ve evli olduğu öğrenilen öğretmen Brittany Zamora isimli kadın öğretmen, 13 yaşındaki altıncı sınıf öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı.
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Olay çocuğun anne ve babası çocuğun telefonunu izlemek için indirdikleri uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli Whatsapp mesajlarını görmesiyle patlak verdi.
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Olayın polise ihbar edilmesinden sonra polis yaptığı incelemede öğretmenin öğrencisi ile gerek okul içinde gerekse okul dışında defalarca ilişkiye girdiğini belirtti.
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Olayı araştıran polis şefi Kutis, anne ve babanın kendi telefonlarında bulunan ve oğullarının telefonu uygunsuz şekilde kullandığı anda kendilerine bildirim gönderen bir uygulama sayesinde ortaya çıktığını açıkladı.
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İkilinin birbirlerine karşılıklı olarak cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.
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İlk olarak okul yönetimine durumu bildiren anne ve baba daha sonra polise ihbarda bulundu.
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ÖĞRETMENİN 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

ÖĞRETMENİN 16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ
Geçen eylül ayında okul yönetiminin, öğretmenin bir öğrencisi ile ilişkisi olduğundan şüphelenmesi üzerine polis öğretmenin yakalanması için çalışma başlattı. Polise teslim olan öğretmenin, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkisi olduğu belirtildi.
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Öğretmen aynı gün içinde kefalet ile serbest kaldı. Soruşturmayı sürdüren polis, öğretmenin başka bir öğrencisi ile ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı.
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MEKSİKO EYALETİNE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI

MEKSİKO EYALETİNE GİRİŞ YAPTIĞI SIRADA YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen geçen Çarşamda günü Meksiko eyaletinde giriş yaptığı sırada yakalandı. Bu sırada çalıştığı okulda öğrencilerin öğretmenin okulda başka bir öğrenci ile ilişki yaşadığı söylentileri yayıldı.
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Bunun üzerine öğretmen tutuklanmadan bir gün önce istifa etti. Aynı eyaletten bir kaç gün önce 15 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye giren öğretmen 15 yıl hapis cezası almıştı. Tutuklu bulunan öğretmen 19 Mart tarihinde mahkemeye çıkacak.
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Öğrencilern çoğu evli öğretmenle ilişkisinin Snapchat tarzı uygulamalarla başladığını söyledi.
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Öğrencilerle olan ilişkisini kabul etmesi üzerine okulla ilişiği kesildi.
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Bir öğrencinin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine kendisine şantaj yaptığını da söyledi.
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Sessiz kalmak için kendisinden para istediklerini açıkladı.
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Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarla Cinsel İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı

Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarla Cinsel İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı
İngiltere'deki özel bir rehabilitasyon kliniğinde çalışan iki hemşire, psikolojik sorunları sebebiyle tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesiyle tutuklandı.
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İngiltere'de ruh sağlığı problemleri olan hastaların bakıldığı bir tesiste çalışan 26 yaşındaki Megan Marie Penney ve 23 yaşındaki Paige Lynn Johanningmeier isimli iki hemşire, psikolojik tedavi gören iki hasta ile ilişkiye girdikleri gerekçesi ile tutuklandı.
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POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

POLİS HASTALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
İki hastanın kaybolması üzerine rehabilitasyon merkezi yetkilileri polise haber verdi. Hastaların bulunması için çalışma başlatan polis, hastaların rehabilitasyon merkezinde çalışan iki hemşire ile görüldükleri bilgisine ulaştı.
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HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR

HASTALARLA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR
Hemşirelere ulaşan polis, hemşirelerin rehabilitasyon merkezinde çalıştıkları zaman hastalar ile ilişki yaşamaya başladıklarını, işten ayrıldıktan sonra da hastalar ile ilişkilerine devam ettiklerini ve hastaları evlerinde barındırdıklarını tespit etti.
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Her iki hemşire tutuklanırken, rehabilitasyon merkezi yaptığı açıklamada hemşirelerin daha önce merkezde çalıştıklarını ama daha sonra işten ayrıldıklarını söyledi.
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ÖZEL DERS VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR

ÖZEL DERS VERMEK İÇİN ANLAŞTILAR
Babası petrol zengini olan genç için, annesi hem arkadaşı hem de St Petersburg şehrinin en iyi öğretmenlerinden bir tanesi olan Natalya ile oğluna evde özel ders vermek için anlaştı.
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OĞLUYLA İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

OĞLUYLA İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI
Sürekli lüks arabasında kadınlar ile çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinde paylaşan genç, anne ve babası evde eğitimine devam etmesini istedikleri için özel öğretmen tuttu.
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Gencin annesi daha ilk derste öğretmen arkadaşı ve oğlunun bir ihtiyaçlarının olup olmadığını öğrenmek için odaya girdiğinde öğretmen ve oğlunu cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
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ÖĞRETMENLİK DİPLOMASI ASKIYA ALINDI

ÖĞRETMENLİK DİPLOMASI ASKIYA ALINDI
Öğretmenlik diploması geçici olarak askıya alınan Natalya, mahkeme tarafından suçlu bulunursa dört yıla kadar hapis cezası alacak. Olay sosyal medyada alay konusu olurken bazı kullanıcılar öğretmene sert tepki gösterdiler.
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14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ VARMIŞ!

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ VARMIŞ!
Birlikte olduğu öğrencinin kendi öğrencisi olup olmadığı bilinmeyen Stephanie Peterson, iddiaya göre 14 yaşındaki öğrenciyi uyuşturucu kullanması için de yönlendirmeye çalışmış.
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Bir kase içindeki esrardan kullanan 26 yaşındaki öğretmen küçük çocuğa da ikram etmiş.
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Tutuklanma haberi ortaya çıktıktan sonra sosyal medya profilini silen Peterson'a hapis cezası ve 25 bin dolarlık para cezası kesildi.
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Stephanie Peterson, itfaiyeci eşi ile 2015 yılından beri evli ve bir çocuk sahibi.
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SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Amerika'nın Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde polis gündüz vakti yol kenarına park edilmiş bir araçtan şüphelenip aracın içini kontrol etti. Polisler, aracın içinde yarı çıplak bir şekilde bir çiftin ilişkiye girdiğini görünce çiftten kimliklerini göstermelerini istedi.
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16 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıkan 27 yaşındaki biyoloji öğretmeni Elizabeth Heaton Taylor polis tarafından gözaltına alındı.
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ÖĞRETMENİN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

ÖĞRETMENİN BAŞKA İLİŞKİLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Cezaevine giren öğretmenin, gözaltına alındığı sırada polise yanlış kimlik bilgisi verdiği ve daha önce 17 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkisi ortaya çıktı.
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Çalıştığı liseden kovulan öğretmenin yaşları 18 yaşında olan iki kişi ile ilişkiye girdiği için ve polise yanlış bilgi verdiği için üç ayrı suçtan yargılanacağı belirtildi.
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EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR

EN AZ 6 DEFA BERABER OLDULAR
ABD'de yaşayan 26 yaşındaki evli Tarih öğretmen Rebecca Mason-Cales, 16 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Öğretmenin aynı zamanda öğrencisine pek çok açık fotoğraf gönderdiği öğrenildi. 26 yaşındaki Rebecca Mason-Cales'ın, 16 yaşındaki öğrencisi ile geçen yılın Eylül ve Kasım ayları arasında en az 6 defa ilişkiye girdiği öğrenildi.
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Tarih öğretmeni olan kadın son olarak 12 Şubat günü öğrencisine uygunsuz fotoğraflar gönderdikten sonra Salı günü tutuklandı.
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ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK

ÇOCUK İSTİSMARIYLA YARGILANACAK
Bir polis sözcüsü: "Hızlı bir soruşturma sonucunda Mason-Cales'in öğrenciyle cinsel ilişkide bulunduğu kanıtlandı" dedi
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Geçen yıl Ağustos ayında başlayan ilişki sebebiyle çocuk istismarıyla yargılanacak öğretmenin mahkemesi 7 Mart'ta görülecek.
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Mason-Cales iki yıldır aynı okulda ders veriyordu.
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ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRİYOR, AİLESİ YAPTIĞINI DESTEKLİYOR

ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİYE GİRİYOR, AİLESİ YAPTIĞINI DESTEKLİYOR
ABD'de öğretmenlik yapan 22 yaşındaki kadının liseye giden öğrencisi ile aşk yaşadığı ve ikilinin öğretmenin evinde beş defa ilişkiye girdiği ortaya çıktı, genç öğretmen görevinden uzaklaştırıldı.25 Aralık günü ilk defa birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin görüşmeden önce iki hafta boyunca mesajlaştığı ve öğretmenin bu süre zarfında öğrencisine oldukça ateşli mesajlar attığı öğrenildi.
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18 Ocak'ta sorguya çekilen kadın suçlamaları kabul etti ve öğrencisine aşık olduğunu söyledi. Öğrenci çocuğun ailesi ilişkiyi desteklediği için öğretmenin hapis cezası almaktan kurtulabileceği ifade edildi.
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5 DEFA BİRLİKTE OLDULAR

5 DEFA BİRLİKTE OLDULAR
Öğrencisine cep telefonu numarasını sorup daha sonra ona mesajlar atmaya başlayan kadın amacına ulaştı ve çift öğretmenin evinde farklı zamanlarda 5 defa birlikte oldu.
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İkili kısa sürede yakalanırken, öğretmenin çocuğun ailesine birbirlerine aşık olduklarını söyleyerek şikayette bulunmamaları için yalvardığı öğrenildi.
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OKULDAN ATILDI

OKULDAN ATILDI
Okul Müdürü Julio Duarte, iddiaları bildiren ebeveynlere bir mektup göndermeden önce Boncal'ı görevden attı.
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Duarte, "Umarım bu bir kişinin suistimalinin, her gün öğrencilerimize olan bağlılıklarını sergileyen personelimiz üzerinde gölge oluşturmasına izin vermezsiniz" açıklamasında bulundu.
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ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ

ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ
Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.
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5 BİN MESAJ ATMIŞLAR

5 BİN MESAJ ATMIŞLAR
Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.
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Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.
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ÖĞRENCİSİYLE 2 YILDIR BİRLİKTEYMİŞ!

ÖĞRENCİSİYLE 2 YILDIR BİRLİKTEYMİŞ!
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki kadın öğretmenin, 17 yaşındaki öğrencisi ile 2 senedir süren gizli bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
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İkili, ilişkilerini itiraf ettikten sonra Valeria Costadoni isimli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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HER YERDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER

HER YERDE İLİŞKİYE GİRMİŞLER
Miami Sözleşmeli Sanat Okulunda dil sanatları bölüm başkanı olan Costadoni ile öğrenci çocuğun sınıfta, kadının arabasıda ve evinde cinsel ilişkiye girdikleri açıklandı.
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SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

SADECE ORAL İLİŞKİYİ KABUL ETTİ
Olay bir yerel kanal tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra polis tarafından öğrenci sorgulandı ve gerçek ortaya çıktı.
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Öğretmen ise aralarındaki ilişkiyi kabul etmekle birlikte, sadece öğrencisiyle oral ilişki yaşadıklarını ve bunu sınıfa gerçekleştirdiklerini söyledi.
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KEFALET 15 BİN DOLAR

KEFALET 15 BİN DOLAR
16 yaşından küçük çocukla ilişkiye girerek istismar etmekle suçlanan öğretmen hapishaneye konuldu ve kefalet ücreti 15 bin dolar olarak belirlendi.
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OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA...

OKULDA BİRLİKTE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKINCA...
Amerikan polisi, bir ihbar üzerine Cuma akşamı ABD'nin Idaho eyaletindeki bir lisede basketbol koçluğu yapan 26 yaşındaki Ann Kuroki’yi gözaltına aldı.
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Genç kadının 16-17 yaşlarındaki bir lise öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.
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MAHKEMEDE YARGILANACAK!

MAHKEMEDE YARGILANACAK!
Pazartesi mahkemeye çıkması beklenen Kuroki, reşit olmayan birini cinsel olarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanacak.
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Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Gooding’deki lise, kadının sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.
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Öğrencinin Ann Kuroki’nin koçluk yaptığı takımda olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI

MUM IŞIĞINDA ÖĞRENCİSİNİ BEKLERKEN YAKALANDI
ABD’nin Oklahoma Eyaleti’nde fen bilimleri öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Hunter Day, Çarşamba günü evine davet ettiği bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmeyi beklerken karşısında polisi buldu.
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ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI

ÖĞRENCİNİN TELEFONUNDAN RANDEVU AYARLANDI
Çocuğun telefonunu alan polisin, genç kadınla mesajlaşarak kadının evine gittiği duyuruldu. Kadın da evde mum yakarak beklediği çocukla çıplak fotoğraf paylaştıklarını itiraf etti. Öğretmenin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde çocuk pornosu görüntüleri de bulundu.
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AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ

AİLE ÇOCUĞUN TELEFONUNDAKİ MESAJLARI GÖRÜNCE POLİSE GİTMİŞTİ
Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile, çocuğun cep telefonununda öğretmene ait çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar bulunuca olayı polise bildirdi. Polis, öğretmen ile öğrencisiymiş gibi konuşup öğretmeni suçüstü yakaladı.
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Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir okulda öğretmenlik yapan Yokasta'nın yaptığı skandal olay, bir öğrencinin ailesine yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Çarşamba günü gözaltına alınan kadının, okulun Amerikan futbolu koçuyla evli olduğu belirtildi.
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Öğrencilerini kendisiyle seks yapmaya zorlayan, ilişkiye girmeyen öğrencileri zayıf notla tehdit eden öğretmenin 40 yıl hapsi isteniyor.
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16 - 17 yaşlarındaki öğrencilerin telefon numaralarını alan WhatsApp'tan erotik fotoğraflar gönderen öğretmenin kocası da boşanma davası açtı.
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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
ABD'nin Florida eyaletinde 29 yaşındaki Caroline Lawson adlı öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsl ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı.
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Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi
Yetkililer şimdi, Caroline Lawson'ın kimliği verilmeyen kişiyle yazıştığı ve ilişkisini de o yazışmalarda itiraf ettiği mesajlaşmalarını araştırıyor.
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Mesajlaşmalar ise şu şekilde,
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Lawson; "...'yı bir öğrenciyle aldattım"
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Kimliği verilmeyen kişi; "Aldattım derken yattım mı demek istiyorsun?"
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Lawson; "Evet"
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Lawson, Cuma günü görevinden istifa ettikten kısa süre sonra evinde tutuklanmıştı.
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Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanan Lawson için 30 bin dolar kefalet talep edildi.
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Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci ABD

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