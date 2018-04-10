Drone'un martı mücadelesi

Drone, çevreyi görüntülemek isterken martı saldırısına uğradı. Martılar, kendi bölgelerinde uçmasından rahatsız oldukları drone'a bakın neler yaptı...

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Drone'u kendi bölgelerinden kovmak için her yolu deneyen martılar, bir olup bakın nasıl hareket ettiler...