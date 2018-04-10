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Drone'un martı mücadelesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Gökyüzünde süzülen drone, bir grup martının markajına girince olanlar oldu.

Drone, çevreyi görüntülemek isterken martı saldırısına uğradı. Martılar, kendi bölgelerinde uçmasından rahatsız oldukları drone'a bakın neler yaptı...

Martıların drone tepkisi

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Haliç'te havalanan bir drona tepki gösteren martılar ilginç görüntüler oluşturdu.
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Havadan görüntü alan dronedan hoşlanmayan martılar, drone'un peşini bırakmadı.
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Drone'u kendi bölgelerinden kovmak için her yolu deneyen martılar, bir olup bakın nasıl hareket ettiler...
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DRONE'LARA KARTALLI ÖNLEM

DRONE'LARA KARTALLI ÖNLEM
Güvenlik riski nedeniyle dronelarla mücadele yaygınlaşırken, en sıradışı mücadele şekli Fransa'dan geldi.
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Farklı yöntemiyle dikkat çeken Fransa, droneler mücadele için kartalları kullanıyor.
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Fransa'nın Mont-de-Marsan askeri üssünde kartallar drone avlamak için eğitildi.
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Düzenli eğtimlerde kartal drone'u yakalamak için yönlendiriliyor. Eğtimde genellikle olumlu sonuç alınmaya başladı.
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drone martı Kartal

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