Dubai'ye bir de şimdi bakın

Bir yanda zenginler diğer tarafta...

Sadece Dubai'de görebileceğiniz fotoğraflar

1 / 107 İşte Dubai'nin daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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16 / 107 Belhasa Rashed, henüz 15'inde ama Dubai'nin en zenginlerinden biri..

17 / 107 Rashed'in kendine ait bir hayvanat bahçesi bile var!

18 / 107 Dubaili milyarderin oğlu Rashed Saif Belhasa'nın çok sayıda lüks arabası var

19 / 107 Ama henüz 15 yaşında olduğu için 3 yıl daha beklemesi gerekiyor.

20 / 107 YouTube'da ve Instagram'da Money Kicks olarak bilinen Rashed Saif Belhasa, Dubai'de inşaat sektöründeki milyarder Saif Ahmed Belhasa'nın oğlu.

21 / 107 O da babası gibi abartılı olmayan yaşam biçimini sergilemekten geri kalmıyor.

22 / 107 Belhasa'nın Instagram'da 860 bin takipçisi, YouTube'da ise 779.000 abonesi bulunuyor.

23 / 107 Ayrıca Messi, DJ Khaled gibi insanlarla takılıyor.

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31 / 107 Dubai'de uçan motosiklet tanıtıldı Yüksek teknolojili quadcopter tabanlı tek kişilik bir uçak olarak tanımlanan araç menzilinin 6 kilometre olduğu belirtildi.

32 / 107 HoverSurf şirketi, aracın tasarımını arazi motosikletlerinden esinlenildiğini ifade etti.

33 / 107 Maksimum hızı saatte 70 kilometre olan uçan motosiklet sekiz fotoğraf makinesine sahip.

34 / 107 Dahili bir güvenlik mekanizması, kazaları önlemek için uçağın azami hızını ve yüksekliğini sınırlıyor.

35 / 107 Dubai polisi uçan motosikletle otomobil ya da motosikletin zor ulaşabileceği yerlere rahatlıkla gidilebileceğini belirtiyor.

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37 / 107 Sadece Dubai'de görebileceğiniz fotoğraflar Sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğraflar bu sıra dışı hayatlarını gözler önüne seriyor. İşte onlara bazı örnekler...

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61 / 107 İşte Dubai'nin tuhaf insanları...

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73 / 107 Ultra lüks pırlanta arabalar fuarların gözdesidir.

74 / 107 Özel jet sahibi olmak Dubai'de sıradandır.

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