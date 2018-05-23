Dubai'ye bir de şimdi bakın

Bir yanda zenginler diğer tarafta...
Sadece Dubai'de görebileceğiniz fotoğraflar
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İşte Dubai'nin daha önce görmediğiniz fotoğrafları...
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Belhasa Rashed, henüz 15'inde ama Dubai'nin en zenginlerinden biri..
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Rashed'in kendine ait bir hayvanat bahçesi bile var!
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Dubaili milyarderin oğlu Rashed Saif Belhasa'nın çok sayıda lüks arabası var
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Ama henüz 15 yaşında olduğu için 3 yıl daha beklemesi gerekiyor.
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YouTube'da ve Instagram'da Money Kicks olarak bilinen Rashed Saif Belhasa, Dubai'de inşaat sektöründeki milyarder Saif Ahmed Belhasa'nın oğlu.
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O da babası gibi abartılı olmayan yaşam biçimini sergilemekten geri kalmıyor.
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Belhasa'nın Instagram'da 860 bin takipçisi, YouTube'da ise 779.000 abonesi bulunuyor.
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Ayrıca Messi, DJ Khaled gibi insanlarla takılıyor.
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Dubai'de uçan motosiklet tanıtıldı
Yüksek teknolojili quadcopter tabanlı tek kişilik bir uçak olarak tanımlanan araç menzilinin 6 kilometre olduğu belirtildi.
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HoverSurf şirketi, aracın tasarımını arazi motosikletlerinden esinlenildiğini ifade etti.
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Maksimum hızı saatte 70 kilometre olan uçan motosiklet sekiz fotoğraf makinesine sahip.
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Dahili bir güvenlik mekanizması, kazaları önlemek için uçağın azami hızını ve yüksekliğini sınırlıyor.
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Dubai polisi uçan motosikletle otomobil ya da motosikletin zor ulaşabileceği yerlere rahatlıkla gidilebileceğini belirtiyor.
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Sadece Dubai'de görebileceğiniz fotoğraflar
Sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğraflar bu sıra dışı hayatlarını gözler önüne seriyor. İşte onlara bazı örnekler...
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İşte Dubai'nin tuhaf insanları...
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Ultra lüks pırlanta arabalar fuarların gözdesidir.
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Özel jet sahibi olmak Dubai'de sıradandır.
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