Dudakları kesilip ahşap disk yerleştiriliyor!

İşte tuhaf dansları ve gelenekleriyle akıllarda yer eden toplulukların birbirinden değişik gelenekleri...
Afrika'nın ilginç gelenekleri
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Güney Afrika'da çoğunlukla Mursi, Surma ve Sara kabilelerinde uygulanan dudağa ahşap disk yerleştirme, daha çok 15-16 yaşına gelen kızlarda görülüyor.
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Anneleri tarafından dudakları kesilen kızlar anlamı pek bilinmeyen ahşap disklerle ağızlarını büyütüyor.
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Kimileri güzellik amacıyla taktığını söylerken kimileri "Başlık parası fazla olan kadının dudağındaki disk büyük olur" diyor.
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Ahşap disklerin ayrıca köle ticaretini engellemek amacıyla uygulandığı düşünülüyor.
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LOBOBO
Güney Afrika'nın çoğu yerinde erkek kız tarafına lobobo denilen başlık parası veriyor. Lobobonun iki aileyi yakınlaştırıp karşılıklı sevgi ve saygı oluşturduğuna inanılıyor.
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TÜKÜREREK SELAMLAŞMAK
Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerine yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor.
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El sıkışacakları zaman eline tüküren Masailer yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor.
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Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor.
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Türklerdeki nazar anlayışına benzeyen bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.
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FAMADİHANA
Madagaskarlılar, her 5 ya da 7 yılda bir ölen yakınlarının mezarına giderek ölüleri mezarlarından çıkarıyorlar.
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Bu işlemi müzikler eşliğinde gerçekleştiren Malagasy halkı, dans etmeyi de ihmal etmiyor.
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Famadihana adı verilen enteresan gelenek, bu halkın aile bireylerine duyduğu sevgi ve saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
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ERKEKLİĞE ADIM DAYAKLA BAŞLIYOR
Etiyopya'nın Hamar kabilesinde ise bir erkeğin, erkekliğini göstermesi için dayak yemesi gerekiyor.
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Herkese açık bir meydanda önce dans ettirilen genç erkek, ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor.
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Vücudunda yaralar oluşana dek uygulanan gelenek, kızların arkadaşlarına olan bağlılığını simgeliyor.
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Sopa işleminin ardından öküz ya da boğa üzerine çıkarılan genç, düşmeden ileri geri 3 tur attırılarak erkekliğini ispatlamış sayılıyor.
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TEBEŞİRLE YÜZ BOYAMA
Güney Sudan ve Güneybatı Etiyopya'da yaşayan Surma kabilesinde erkekler, evlilik çağına girdiklerini göstermek için vücutlarını tebeşir marifetiyle yerel çizgilerle bezeyip, kabilenin diğer erkekleriyle dövüşüyor.
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Uygun bir eş bulmak için mücadele eden erkekler yalnızca sopa kullanıyor.
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Sıkça yaralanmalara sebep olan kavgalar bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.
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ŞİŞMANLIK ZENGİNLİK GÖSTERGESİ
Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor.
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Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor.
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Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.
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ANTOGO
Afrika'nın Bandiagara bölgesinde aşırı sıcaklığın göllerdeki suları çekmesiyle festival dönemi başlamış oluyor.
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Balıkları yakalamak için düzenlenen festivale kadar gölde balık avlamak yasaklanıyor.
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Silah sesi ile başlayan balık yarışı, çok sayıda insan katıldığı için 15 dakikada bitiyor.
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