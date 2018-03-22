HABER

Dudakları kesilip ahşap disk yerleştiriliyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Afrika, dünyanın en büyük ikinci kıtası. Coğrafi ve kültürel çeşitliliği fazlaca bünyesinde barındıran bu kıtada ilginç adetler hala yaşatılmaya devam ediyor.

İşte tuhaf dansları ve gelenekleriyle akıllarda yer eden toplulukların birbirinden değişik gelenekleri...

Afrika'nın ilginç gelenekleri

1 / 33

Güney Afrika'da çoğunlukla Mursi, Surma ve Sara kabilelerinde uygulanan dudağa ahşap disk yerleştirme, daha çok 15-16 yaşına gelen kızlarda görülüyor.
2 / 33

Anneleri tarafından dudakları kesilen kızlar anlamı pek bilinmeyen ahşap disklerle ağızlarını büyütüyor.
3 / 33

Kimileri güzellik amacıyla taktığını söylerken kimileri "Başlık parası fazla olan kadının dudağındaki disk büyük olur" diyor.
4 / 33

Ahşap disklerin ayrıca köle ticaretini engellemek amacıyla uygulandığı düşünülüyor.
5 / 33

6 / 33

7 / 33

LOBOBO

LOBOBO
Güney Afrika'nın çoğu yerinde erkek kız tarafına lobobo denilen başlık parası veriyor. Lobobonun iki aileyi yakınlaştırıp karşılıklı sevgi ve saygı oluşturduğuna inanılıyor.
8 / 33

TÜKÜREREK SELAMLAŞMAK

TÜKÜREREK SELAMLAŞMAK
Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerine yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor.
9 / 33

El sıkışacakları zaman eline tüküren Masailer yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor.
10 / 33

Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor.
11 / 33

Türklerdeki nazar anlayışına benzeyen bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.
12 / 33

FAMADİHANA

FAMADİHANA
Madagaskarlılar, her 5 ya da 7 yılda bir ölen yakınlarının mezarına giderek ölüleri mezarlarından çıkarıyorlar.
13 / 33

Bu işlemi müzikler eşliğinde gerçekleştiren Malagasy halkı, dans etmeyi de ihmal etmiyor.
14 / 33

Famadihana adı verilen enteresan gelenek, bu halkın aile bireylerine duyduğu sevgi ve saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
15 / 33

16 / 33

ERKEKLİĞE ADIM DAYAKLA BAŞLIYOR

ERKEKLİĞE ADIM DAYAKLA BAŞLIYOR
Etiyopya'nın Hamar kabilesinde ise bir erkeğin, erkekliğini göstermesi için dayak yemesi gerekiyor.
17 / 33

Herkese açık bir meydanda önce dans ettirilen genç erkek, ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor.
18 / 33

Vücudunda yaralar oluşana dek uygulanan gelenek, kızların arkadaşlarına olan bağlılığını simgeliyor.
19 / 33

Sopa işleminin ardından öküz ya da boğa üzerine çıkarılan genç, düşmeden ileri geri 3 tur attırılarak erkekliğini ispatlamış sayılıyor.
20 / 33

21 / 33

TEBEŞİRLE YÜZ BOYAMA

TEBEŞİRLE YÜZ BOYAMA
Güney Sudan ve Güneybatı Etiyopya'da yaşayan Surma kabilesinde erkekler, evlilik çağına girdiklerini göstermek için vücutlarını tebeşir marifetiyle yerel çizgilerle bezeyip, kabilenin diğer erkekleriyle dövüşüyor.
22 / 33

Uygun bir eş bulmak için mücadele eden erkekler yalnızca sopa kullanıyor.
23 / 33

Sıkça yaralanmalara sebep olan kavgalar bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.
24 / 33

25 / 33

ŞİŞMANLIK ZENGİNLİK GÖSTERGESİ

ŞİŞMANLIK ZENGİNLİK GÖSTERGESİ
Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor.
26 / 33

Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor.
27 / 33

Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.
28 / 33

29 / 33

ANTOGO

ANTOGO
Afrika'nın Bandiagara bölgesinde aşırı sıcaklığın göllerdeki suları çekmesiyle festival dönemi başlamış oluyor.
30 / 33

Balıkları yakalamak için düzenlenen festivale kadar gölde balık avlamak yasaklanıyor.
31 / 33

Silah sesi ile başlayan balık yarışı, çok sayıda insan katıldığı için 15 dakikada bitiyor.
32 / 33

33 / 33

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelenek Afrika Kabile

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar islam la hiç tanışamamışlar mı? Allah bunları ne edecek acaba...
Diğer Haberler
Sosyal medyada yeni trend

Sosyal medyada yeni trend

Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün

Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün

Kocanı hak etmiyorsun diyenlere direnen kadına rekor destek geldi!

Kocanı hak etmiyorsun diyenlere direnen kadına rekor destek geldi!

İçindeki lüks hayrete düşürdü!

İçindeki lüks hayrete düşürdü!

Matematik öğretmenini porno görüntüleri yaktı

Matematik öğretmenini porno görüntüleri yaktı

Üniformanın ardındaki güzellikler

Üniformanın ardındaki güzellikler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.