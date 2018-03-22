Dudakları kesilip ahşap disk yerleştiriliyor!

İşte tuhaf dansları ve gelenekleriyle akıllarda yer eden toplulukların birbirinden değişik gelenekleri...

Afrika'nın ilginç gelenekleri

1 / 33 Güney Afrika'da çoğunlukla Mursi, Surma ve Sara kabilelerinde uygulanan dudağa ahşap disk yerleştirme, daha çok 15-16 yaşına gelen kızlarda görülüyor.

2 / 33 Anneleri tarafından dudakları kesilen kızlar anlamı pek bilinmeyen ahşap disklerle ağızlarını büyütüyor.

3 / 33 Kimileri güzellik amacıyla taktığını söylerken kimileri "Başlık parası fazla olan kadının dudağındaki disk büyük olur" diyor.

4 / 33 Ahşap disklerin ayrıca köle ticaretini engellemek amacıyla uygulandığı düşünülüyor.

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7 / 33 LOBOBO Güney Afrika'nın çoğu yerinde erkek kız tarafına lobobo denilen başlık parası veriyor. Lobobonun iki aileyi yakınlaştırıp karşılıklı sevgi ve saygı oluşturduğuna inanılıyor.

8 / 33 TÜKÜREREK SELAMLAŞMAK Kenya ve Kuzey Tanzanya bölgelerine yaşayan Masailer, selamlaşırken birbirlerine tükürmeyi tercih ediyor.

9 / 33 El sıkışacakları zaman eline tüküren Masailer yeni doğan bebeklerin de yüzüne tükürüyor.

10 / 33 Masai erkekleri böylece kötü ruhların bebeklerden uzaklaşacağına inanıyor.

11 / 33 Türklerdeki nazar anlayışına benzeyen bu gelenek sürdürülmeye devam ediyor.

12 / 33 FAMADİHANA Madagaskarlılar, her 5 ya da 7 yılda bir ölen yakınlarının mezarına giderek ölüleri mezarlarından çıkarıyorlar.

13 / 33 Bu işlemi müzikler eşliğinde gerçekleştiren Malagasy halkı, dans etmeyi de ihmal etmiyor.

14 / 33 Famadihana adı verilen enteresan gelenek, bu halkın aile bireylerine duyduğu sevgi ve saygının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

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16 / 33 ERKEKLİĞE ADIM DAYAKLA BAŞLIYOR Etiyopya'nın Hamar kabilesinde ise bir erkeğin, erkekliğini göstermesi için dayak yemesi gerekiyor.

17 / 33 Herkese açık bir meydanda önce dans ettirilen genç erkek, ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor.

18 / 33 Vücudunda yaralar oluşana dek uygulanan gelenek, kızların arkadaşlarına olan bağlılığını simgeliyor.

19 / 33 Sopa işleminin ardından öküz ya da boğa üzerine çıkarılan genç, düşmeden ileri geri 3 tur attırılarak erkekliğini ispatlamış sayılıyor.

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21 / 33 TEBEŞİRLE YÜZ BOYAMA Güney Sudan ve Güneybatı Etiyopya'da yaşayan Surma kabilesinde erkekler, evlilik çağına girdiklerini göstermek için vücutlarını tebeşir marifetiyle yerel çizgilerle bezeyip, kabilenin diğer erkekleriyle dövüşüyor.

22 / 33 Uygun bir eş bulmak için mücadele eden erkekler yalnızca sopa kullanıyor.

23 / 33 Sıkça yaralanmalara sebep olan kavgalar bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.

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25 / 33 ŞİŞMANLIK ZENGİNLİK GÖSTERGESİ Moritanya'nın yerlilerinde zenginlik olgusu şişmanlıkla özdeşleştiriliyor.

26 / 33 Bu sebeple anneler 5-15 yaşındaki kızlarını şişmanlatmak için özel bir çaba harcıyor.

27 / 33 Kadın ne kadar şişman olursa babası ya da eşinin o kadar zengin olduğu anlaşılıyor.

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29 / 33 ANTOGO Afrika'nın Bandiagara bölgesinde aşırı sıcaklığın göllerdeki suları çekmesiyle festival dönemi başlamış oluyor.

30 / 33 Balıkları yakalamak için düzenlenen festivale kadar gölde balık avlamak yasaklanıyor.

31 / 33 Silah sesi ile başlayan balık yarışı, çok sayıda insan katıldığı için 15 dakikada bitiyor.

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