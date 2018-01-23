Düğün davetiyesi kriz yarattı! Prens Harry kararını verdi

Son Güncelleme 9 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 10:41 |9 saat önce

Prens Harry ve Meghan Markle'nın düğününe Obama çiftinin davet edileceği, Trump ailesinin çağırılmayacağı iddia edilmişti. Prens Harry kararını verdi.

Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle şaşırtmaya devam ediyor

1 / 85 İngiliz tahtının 5'inci sıradaki varisi Prens Harry ile Meghan Markle'ın eski ABD Başkanı Barack Obama'yı 19 Mayıs'taki düğünlerine davet etmeyecekleri iddia edildi.

2 / 85 The Sun gazetesinin haberine göre Prens Harry, eski Başkanı Obama'yı düğününde görmek istese de hükümet yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın davet edilmemesinin ABD-İngiltere ilişkilerinde yeni bir gerginliğe sebep olabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine Prens Harry, Obama'yı da davetli listesinden çıkardı.

3 / 85 Hollywood yıldızı Meghan Markle ile Prens Harry, 19 Mayıs'ta 'kraliyete layık' bir törenle dünya evine girecekleri.

4 / 85 BBC Radyo 4'ün "Today" adlı programının sunuculuğunu bir günlüğüne üstlenen İngiltere Prensi Harry, programda ABD eski Başkanı Barack Obama'yı konuk etmişti.

5 / 85 Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Prens Harry ile yakın bir ilişkisi bulunuyor.

6 / 85 Obama çifti Beyaz Saray'da bulundukları süre boyunca 33 yaşındaki Prens'in başlattığı Invictus Oyunları'nı da aktif olarak desteklemişti.

7 / 85 Obamalar, Prens Harry ve ABD'li aktris Meghan Markle'ın nişanını ilk kutlayanlar arasında bulunuyordu.

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19 / 85 Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle şaşırtmaya devam ediyor içerikleri Çiftin British Airways’e ait bir uçakta ekonomi sınıfında, tuvaletin yanında oturduğu belirtildi.

20 / 85 Yeni yıla Fransız Rivierası’nda romantik bir tatille girmek isteyen ikili, 09.55’te hareket eden uçakta ekonomi sınıfında uçtu.

21 / 85 Görgü tanıkları, ikilinin yanında oturan ‘sinirli ve gergin’ bir de koruma olduğuna dikkat çekti.

22 / 85 Üç koltuklu sırada cam kenarına oturan Prens Harry’nin kot pantolon ve ceket giyip beyzbol şapkası taktığı belirtilirken, nişanlısı Meghan’ın siyah bir kasket taktığı ve hafif makyaj yaptığı kaydedildi.

23 / 85 İkili, ağır silahlı 2 sınır polisi tarafından Fransa’da karşılandı ve tatil yapacakları yere götürüldü.

24 / 85 Çiftin ekonomi sınıfı uçuş seçmesi İngiliz basınında gündeme oturdu.

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36 / 85 Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle'dan ilginç selamlaşma Markle, etrafta toplanıp kendilerine sevgi gösterisinde bulunan halka hiç beklenmedik şekilde cevap verdi.

37 / 85 Rol aldığı The Suits dizisiyle ünlenen 36 yaşındaki Markle, dün Kraliçe 2. ElizabetH'in de katıldığı geleneksel Noel kutlamasındaydı.

38 / 85 Kahverengi ve bej ağırlıklı kıyafetleriyle son derece şık görünen Markle,böylece ilk resmi görevini de başarıla tamamlamış oldu.

39 / 85 Kraliyet ailesinin bütün üyelerini bir araya getiren Noel kutlaması St Mary Magdelene Kilisesi'nde yapıldı.

40 / 85 Kiliseye uzanan yol boyunca Harry'nin koluna giren Markle, çevrede toplanan meraklılarla bol bol selamlaştı.

41 / 85 Hatta zaman zaman onlara ilginç mimikler de yaptı. Markle bir ara kendisine seslenenlere şakacı bir şekilde dil de çıkardı.

42 / 85 Markle ve Prens Harry bir ara da durup kendilerine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etti.

43 / 85 Önümüzdeki 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenecek olan Meghan Markle, törenin sonunda günün en çok ilgi gören kişisi olarak geldiği gibi Prens Harry'nin kolunda evinin yolunu tuttu.

44 / 85 İşte dünyanın dikkatle takip ettiği çiftin görüntüleri...

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59 / 85 DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU! PRENS HANRY DİLİNİ YUTTU, YENİ GELİN KONUŞTU Kraliyet ailesinin gelin adayı Markle'ın, Prenses Diana'nın küçük oğlu Prens Harry tarafından tasarlanan nişan yüzüğü ilk kez görülürken çiftin düğün tarihi de belli oldu.

60 / 85 İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prensi Harry(33) ve ABD’li oyuncu Meghan Markle(36), Prens Charles’ın çiftin nişanlandığını duyurmasının ardından Kensignton Sarayı’nda birlikte ilk röportajlarını verdi.

61 / 85 Nişan yüzüğüyle ilk kez görülen Markle ile mavi bir takım elbise giyen Prens Harry, röportaj süresince el ele tutuşarak ilişkileri hakkındaki detayları anlattı.

62 / 85 Çift, evlilik teklifinin Kensington Sarayı’ndaki Nottingham Cottage’da akşam yemeği için tavuk pişirirken gerçekleştiğini söyledi. ABD’li oyuncu Meghan Markle, Prens Harry'nin "çok tatlı, doğal ve romantik" bir şekilde evlilik teklifi yaptığını belirtti.

63 / 85 ''CÜMLESİNİ BİTİRMEDEN EVET DEDİM'' Markle, Prens Harry’nin evlilik teklifi için diz çökmesinin ardından ve prens daha cümlesini bitirmeden aniden “Evet” dediğini aktardı.

64 / 85 Prens Harry; “Meghan’a inanılamayacak kadar hızlı bir şekilde aşık oldum. Sanki bir anda gökyüzündeki bütün yıldızlar belirdi. Her şey mükemmeldi.

65 / 85 Kraliyet ailesi üyeleri, İngiliz politik liderlerleri ve dini figürleri çifti nişanından dolayı kutladı.

66 / 85 İngiliz medyası röportaj sırasında Prens Harry'nin suskun, Meghan Markle'nin ise son derece rahat olduğunu vurguladı.

67 / 85 Bu güzel kadın, kelimenin tam anlamıyla hayatıma girdi- ben de onun hayatına girdim” diyerek, Meghan Markle ile ileride bir aile kurmak istediğini belirtti. “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Her şey sırayla” yanıtını verdi.

68 / 85 Prens Harry, kraliyet ailesine katılmanın "hiç kimse için kolay olmadığını" ancak o ve nişanlısının gelecekte bir takım olacağını vurguladı.

69 / 85 Meghan Markle, Prince Harry olan ilişkisi dolayısıyla medyanın kendisine olan yoğun ilgisine tamamen hazırlıksız olduğunu ve özellikle kendisinin siyah bir anneye ve beyaz bir babaya sahip olmasından dolayı karışık ırk mirasına odaklanılmasının “kalp kırıcı” olduğunu söyledi.

70 / 85 Markle, kendisi ve Prens Harry ile ilgili haberleri de hemen okumamaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

71 / 85 Kraliyet yetkilileri, Prens Harry'nin Meghan Markle’ın nişan yüzüğünü kendisinin tasarladığını belirtti.

72 / 85 Nişan yüzüğünün, Harry 12 yaşında iken 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’nın son koleksiyonundan iki pırlanta içerdiği aktarıldı.

73 / 85 Kraliçe 2. Elizabet’in resmi kuyumcu Cleve and Company tarafından yapılan yüzük için, Prenses Diana’nın pırlantaları ile Harry için özel önemi olan Bostwana'dan gelen bir taş altın bir halka üzerine monte edildi.

74 / 85 Nişanlısının yüzüğü için annesinin pırlantalarını kullanan Prens Harry, Markle ile Prenses Diana'nın tanışsabilselerdi yakın arkadaş olabileceklerini söyledi:

75 / 85 "Sorgusuz sualsiz birbirlerine çok yakın olurlardı. Onun (Prenses Diana) ayın üzerinden zıpladığını ve benim için çok heyecanlı olduğunu hayal ediyorum. Fakat, eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu."

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