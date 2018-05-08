Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...

Kolu kopan nişanlısını yalnız bırakmayan genç adam bakın ilk fırsatta ne yaptı...

Timsah gelinin kolunu yedi! Damat bunu görünce bakın ne yaptı

1 / 13 Zimbabve'de dünya basınının gündemine vuran bir olay yaşandı... Kısa süre içinde evlenmeyi planlayan Jamie Fox ve Zenele Ndlovu timsah saldırısına uğradı.

2 / 13 Kısa süre içinde 'sağlıklı bir şekilde' gelin olmaya hazırlanan Ndlovu timsah saldırısına uğradı. Timsah genç kadının kolunu yedi. Trajik olay, genç nişanlıların Zambezi nehrinde kano yaptıkları sırasında gerçekleşti.

3 / 13 Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Ndlovu timsah saldırısına uğradığında yanında nişanlısı Jamie Fox da vardı. Fox ve Ndlovu hastanede kalırken çok önemli bir karar aldı. Saldırıların üzerinden sadece 5 gün geçmişti.

4 / 13 Hastaneye Hıristiyan din adamı çağırıldı. Genç kadına düğün için hâlihazırda alınan gelinlik giydirildi ve genç çift timsah saldırısından sadece 5 gün sonra evlendi.

5 / 13 Damat Fox, "Bir haftada şok ve kederden gerçekten çok ilginç bir deneyime doğru yol aldık" yorumunu yaptı.

6 / 13 Fox, nikah töreni hakkında "Daha küçük bir mekânda gerçekleşse de, hâlâ hayatta olduğumuz için ve nikahımızı yaptığımız için çok memnunduk."

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