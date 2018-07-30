Düğünden kaçan damat gelini şok etti

Ancak damat kaçınca, konuklara kötü haberi gelin duyurmak zorunda kaldı.

Tuhaf haberler

1 / 69 24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi.

2 / 69 Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.

3 / 69 Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu.

4 / 69 Ancak gelin Manow Jutathip Nimnual sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu.

5 / 69 Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı.

6 / 69 Güneydoğu Asya’da kimliği bilinmeyen bir adam, ölen kız arkadaşının ruhunu taşıdığına inandığı için üç metre uzunluğundaki bir kobra yılanı ile evlendi.

7 / 69 Asyalı adam, üç metre boyundaki Kobra yılanından bir an olsun ayrılmıyor. Bütün günü beraber geçiren ikili, beraber televizyon izliyor, göl kenarında romantik piknikler yapıyor, kart oyunları oynuyor, spor salonuna gidiyor ve beraber uyuyor.

8 / 69 Reenkarnasyona inandığını söyleyen Budist adam, ölen insanların hayvan vücudunda yeniden hayata geldiğine inanıyor.

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10 / 69 Vietnam'da bir kadın ve kardeşleri, eşinin aldattığını düşündüğü kadını sokak ortasında saçlarını kesip çırılçıplak soydular.

11 / 69 Kuzey Tayland turuna çıkan bir turistin paylaştığı fotoğraf, öyle bir detay içeriyordu ki...

12 / 69 Turist, iki küçük kızla fotoğraf çektirdikten sonra saatinin olmadığını fark etti.

13 / 69 Sonrasında fotoğraflara baktığında küçük kızlardan birinin saatinin olduğu elini tutarken, bir taraftan da saatini çıkarttığını farkediyor.

14 / 69 Burada pek çok fakir halk olduğunu söyleyen turist, bu küçük kızlara ailelerinin de destek olabiliceğini belirtti.

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16 / 69 Norveç'te yaşayan 20 yaşındaki Cato Berntsen Larsen'in arkadaşının başına talihsiz bir olay geldi.Eski tip tank sistemli bir tuvaletin içerisine akıllı telefonunu düşüren genç, tuvaletin içine girebilecek incelikte olan Larsen'den yardım istedi. Larsen de arkadaşının isteğini geri çevirmedi ve tuvaletin içine girdi.

17 / 69 Ancak Larsen tuvaletten geri çıkamadı. Kendi deyimine göre tuvalete girebilecek kadar inceydi ancak çıkacak kadar değildi.

18 / 69 Yerel gazete Drammens Tidende'nin haberine göre bu tuvalet lağıma bağlanmıyordu ve tank sistemine sahip eski tip bir tuvaletti. Bu yüzden Larsen, 1 saat boyunca oldukça kötü bir ortamda kalmak durumunda kaldı. 1 saatin sonunda ise itfaiyeciler tuvaleti kırarak genç adamı kurtardı.

19 / 69 Telefon için bunu yapan Larsen, bunun şimdiye kadar tecrübe ettiği en berbat şey olduğunu söyledi. Ve bir daha asla hangi sebepten olursa olsun tuvalete girmeyeceğini söyledi.

20 / 69 Tuvaleti kullandıktan sonra başınıza gelmesini isteyeceğiniz en son şey herhalde bu kadının yaşadığı dram olsa gerek.

21 / 69 Çin'in Nanning şehrinde 18 Nisan günü yaşanan olayda ismi açıklanmayan kadın, umumi tuvaleti kullandıktan sonra bacağını alaturka tipi tuvaletin içine sıkıştırdı.

22 / 69 Kadın ayak bileğini tuvalet deliğine sıkıştırınca, kurtarmaya çalışırken diz kapağını da inciterek acı içinde kıvranmaya ve bağırmaya başladı. Tuvalette olduğu sırada üzerinde bulunan cep telefonuyla acil yardım hattını arayan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ne yazık ki itfaiye ekipleri gördükleri manzara karşısında o kadar da hazırlıklı değildi.

23 / 69 Yanlarında sadece levye getirmiş bulunan itfaiyeciler bir an için çaresizlik içinde çözüm düşündüler. İtfaiyecilerden birinin aklına, kadının sıkışmış bacağını delikten kurtarmak için yemek yağı kullanma fikri geldi. İtfaiyeciler yemek yağını dökerek kadının sıkışmış bacağını kurtardılar.

24 / 69 Olayın, bir fabrikanın yatakhanesinin umumi tuvaletlerinde meydana geldiği açıklandı.

25 / 69 Fransa'nın kuzeyinde Calais ve Amiens şehirleri arasında seyir halinde olan yolcu trenininde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Görüntüleri trendeki diğer yolcular paylaşınca ortaya çıktı.

26 / 69 Tuvalete giren genç adam telefonunu klozete düşürdü. Herkesi şaşkına çeviren olay bundan sonra yaşandı. Hemen hamle yaparak tuvalet deliğinden telefonunu almaya çalışan genç adam büyük bir şok yaşadı.

27 / 69 Genç adamın bir türlü tuvaletten kolunu çıkaramadı. Çaresizce yardım gelmesini bekleyen adam için tren durduruldu.

28 / 69 Saaatlerce süren uğraş sonucu klozet yerinden söküldü ve genç adam hastaneye böyle kaldırıldı.

29 / 69 The Sun gazetesi beş kocasıyla birlikte yaşayan Rajo Verma adlı kadını sayfalarına taşıdı.

30 / 69 Hindistan’da bir kadın 5 erkekle evli. Şaşırtıcı olan ise kadının 5 kocasının da kardeş olması.

31 / 69 20 yaşındaki genç kadın köyündeki geleneğe göre ilk evlendiği eşi Guddu’nun, dört erkek kardeşiyle de evlenmek zorunda kaldı.

32 / 69 Verma, “Başta biraz garip geldi ama şimdi hiçbirini birbirinden ayırmıyorum” diyor. İlk eş Guddu, “Hepimiz onunla cinsel ilişkiye giriyoruz ama kıskanmıyorum” diyor. Annesi de üç erkek kardeşle evli olan Verma her geceyi bir başka eşiyle geçiriyor. Bir çocuğu olan Verma çocuğun babasının hangi eşi olduğunu bilmediğini söylüyor.

33 / 69 Marie Summers'ın önümüzdeki yaz yapılacak düğününe çok önemli bir kişi gelmeyecek.

34 / 69 O kişi Marie Summers'ın kızı Danni Summers.

35 / 69 Zira Marie annesinin düğününe şahit olmak istiyor. Ama yine de kızı annesini affettiğini belirtiyor.

36 / 69 Marie (44), kızının eski sevgilisi Anthony Keye'le (34) önümüzdeki yaz evlenecek."Aralarındaki ilişki beni çok üzdü ve beni çok olumsuz etkiledi. Düğüne gidersem hepimiz tuhaf anlar yaşayacağız. Yaşananları unutamam. Ama annemi affettim ve onun adına mutluyum. Sadece bir annem var. Ya bu durumu atlatacağım ya da annemi kaybedeceğim." dedi.

37 / 69 Şimdi yeni sevgilisi Damion Airth'la mutlu günler geçiren Danni, Anthony'den Anthony'nin annesiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından ayrılmıştı. Hüsrana uğrayan Danni, annesi ve yeni sevgilisiyle ilişkisini kesip doğup büyüdüğü şehri terk etmişti. Ama annesi, aradan geçen zaman zarfında Anthony'le ilişkisini sürdürdü ve yakınlarda onunla nişanlandı.

38 / 69 Bir zamanlar sevgilisi olan adam yakında Danni'nin üvey babası olacak.

39 / 69 Marie ilişkisinden dolayı bir pişmanlık duymadığını söylese de "Zamanı geri alabilseydim yine Anthony'le ilişkiye girer miydim bilmiyorum. İlişkimiz Danni'yi çok incitti. Onun düğünüme katılmama nedenini anlıyorum. Danni beni affettiğim için ona çok müteşekkirim." dedi.

40 / 69 Tesadüfün böylesi. Bu iki adam kardeş değil. Ryanair uçağı ile Galway’e Londra’dan gelen 32 yaşındaki Neil Douglas koltuğunda oturan ve aynen onun gibi görünen bir adamı görünce şaşırdı. Tıpkısının aynısı 35 yaşındaki Robert Stirling koltuk değiştirince çift birlikte oturdu.

41 / 69 “Ben yerleşmeğe çalışırken adam yukarı baktığında, bu ben diye düşündüm.” Karşılaşmadan mutluluk duyan ikili birlikte selfie çektikten sonra twitter’dan paylaştılar. Aynı otelde tıpkısının aynısı ile checking yapan ikilinin aşırı benzerliği pek çok kişinin dikkatini çekti.

42 / 69 Dün gece Ryanair’in bir uçuşunda eşine zor rastlanır bir olay meydana geldi. Ryanair’in dün geceki uçuşunda eşiyle beraber uçağa binen bir adam yanında oturan kişiye selam verdikten sonra şaşkınlık içinde kaldı. Çünkü selam verdiği ve ilk kez karşılaştığı koltuk arkadaşı resmen kendisinin ikizi gibiydi.

43 / 69 3 çocuk annesi Heidi Yeh Güney Koreli bir manken.

44 / 69 3 çocukta büyüdükçe çocukların çifte benzememesinden rahatsız olan genç adam DNA testi yaptırmaya karar veriyor. Test sonucuna göre 3 çocukta kendisinden çıkınca, genç kadının yıllardır gizlediği sır gün yüzüne çıkıyor.

45 / 69 Heidi Yeh'in yıllar önce büyük masraflarla pek çok estetik operasyon geçirdiği ortaya çıkıyor. Ve çocuklar da genç kadının estetikten önceki haline benziyordu.

46 / 69 Bu olay karşısında da kandırıldığını iddia eden adam da karısına dava açarak boşanıyor.

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48 / 69 Görenleri hayrete düşüren bu olay Güney Kore'de yaşandı.

49 / 69 Yol kenarından bulunan siyah bir poşetin içinden daha göbek bağı duran terk edilmiş bir bebek bulundu...

50 / 69 Yardımsever insanlar tarafından kurtarılan bebek, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

51 / 69 Dünya genelinde her yıl on binlerce çocuk ebeveynleri tarafından terk ediliyor.

52 / 69 Zhang isimli Çin'li adam arabasıyla şehirler arası yolculuk yaptığı sırada, zaman zaman köpek havlaması seslerini duyar ama nereden geldiğini bir türlü anlayamaz.

53 / 69 Yolculuk sonrasında havlamanın arabanın içinden geldiğini anlayan Zhang arabayı durdurup incelemeye başlar. Aracı durdurduktan sonra gelen havlama sesini takip eden Zhang, zavallı sokak köpeğinin tampon ile motor arasına sıkışmış halde bulur.

54 / 69 Gördükleri karşısında şaşkına dönen Zhang, köpeği çıkarmayı başaramayınca yola bu şekilde devam etmek zorunda kalır.

55 / 69 Yaklaşık 400 km yol kat eden adam sonunda bir veterinere ulaşmayı başarır. Çarpmanın etkisiyle tampon ve motor arasındaki bölgeleye sıkışan köpek saatler sonra kurtarılır.

56 / 69 ABD’nin Ohio eyaletinde sıradışı bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

57 / 69 82 yaşında akciğer kanserinden yaşamını yitiren Billy Standley, onu son isteğini yerine getirdi ve, çok sevdiği 1967 model Harley Davidson motosikleti üzerinde gömüldü.

58 / 69 Bunu yapabilmek için Standley mumyalandı ve cam bir tabut içinde gömüldü.

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63 / 69 Klozetten piton çıkarsa ne olur?

64 / 69 Bir aile tam bunu yaşadı.

65 / 69 İnternette yayınlanan fotoğraflar hakında detaylı bir bilgi verilmedi.

66 / 69 Ancak fotoğrafların ne kadar korkutucu olduğu bir gerçek.

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68 / 69 Sırtında tabutla adres aradıİzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen intihar olayına gitmek isteyen cenaze aracının şoförü, elinde telefon sırtında tabut adres aradı.Olay yerinin yerleşim yerlerine uzak olması ve ıssız bir bölgede olması cenaze işleri ekiplerine de zor anlar yaşattı. Büyük bir tarlanın ortasında bulunan binaya ulaşmakta zorlanan cenaze işleri görevlisi, sırtında tabut, elinde telefonla adres aradı.